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Новини Війна
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обстріл (27087) Сумська область (3246) Живицький Дмитро (466)

Окупанти обстріляли селище Велика Писарівка на Сумщині, - Живицький. ФОТО

Російські війська обстріляли селище Велика Писарівка у Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти обстріляли селище Велика Писарівка на Сумщині, - Живицький 01

Деталі обстрілу він пообіцяв повідомити згодом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Городню на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+9
Руйнувати усі шляхи в бік Московії (та Білоруссі), якими вони так просто вторглися. Сполучення з ворогом виключно через зворотній бік земної кулі.
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14.04.2022 17:43
+8
наш єдиний захист від подібних дій рашистів - майбутній вступ у НАТО !!!!
треба позбутись бал-бла-больських ілюзій щодо міфічних країн-гарантів

Байден чітко окреслив для рашки: "кожен дюйм території НАТО недоторканий !"
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14.04.2022 17:50
+6
привет от Fill
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14.04.2022 17:45
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Руйнувати усі шляхи в бік Московії (та Білоруссі), якими вони так просто вторглися. Сполучення з ворогом виключно через зворотній бік земної кулі.
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14.04.2022 17:43 Відповісти
безумовно!
але це не вирішує проблеми - рашка не Хамас з хасанами - стіною не відокремишся та Залізний купол над кожним селом не поставиш
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14.04.2022 17:46 Відповісти
тепер рашисти будуть кошмарити наші прикордонні села щоб спровокувати вогонь у відповідь та роздути пропаганду для введення військового стану із виправданням примусової мобілізації
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14.04.2022 17:44 Відповісти
привет от Fill
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14.04.2022 17:45 Відповісти
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14.04.2022 17:46 Відповісти
если с ударной функцией, то пусть дура себе оставит -
пригодится когда "молодой вернется без конца"
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14.04.2022 17:53 Відповісти
удару немає,видно тому і продає)))
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14.04.2022 21:30 Відповісти
Так, а для чого продавати? Та ще й так дешево? На бухло не вистачає? Чи ***** зарплату "мужу" не заплатив за "спєцоперацію"?
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14.04.2022 17:58 Відповісти
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14.04.2022 17:48 Відповісти
і під цей шумок не знайлся нікого, шо б його циплячу шию звернути?
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14.04.2022 17:52 Відповісти
наш єдиний захист від подібних дій рашистів - майбутній вступ у НАТО !!!!
треба позбутись бал-бла-больських ілюзій щодо міфічних країн-гарантів

Байден чітко окреслив для рашки: "кожен дюйм території НАТО недоторканий !"
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14.04.2022 17:50 Відповісти
ТАК ОСЬ! Рашка вже обстріляла низку прикордонних сел в Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
ТАК ЩО РНБО КАЖЕ?
Бо воно щось там перднуло, тіпа "провокації".
І ЩО? ЩО БУДЕМО РОБИТИ?
ПРОСТО СПОСТЕРІГАЄМО?
НЕ ПІДДАЄМОСЬ НА ПРОВОКАЦІЇ?
АЛЬО! РНБО!
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14.04.2022 17:51 Відповісти
Яке ще РНБО? У нас війна і є Генштаб. Такі обстріли нічим не відрізняються від тих, що на Сході і на Півдні
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14.04.2022 18:01 Відповісти
Для зовсім тугих пояснюю, "ответкі" москалям по позиціях орків на нашій території - компетенція військових (Генштаб), "отвєткі" москалям по позиціях орків на їхній території - для цього необхідно політичне рішення (РНБО).
Хто не вдупляє, продовжуйте ставити лайки під коментами "Яке ще РНБО?"...
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14.04.2022 18:56 Відповісти
Відрізняються, бо та Сході і Півдні з нашої ж території прилітає, і там ми відповідаємо. А в цьому випадку з території рашки через кордон летить. РНБО каже, що це провокації.
То ми не відповідаємо?
Спостерігаємо?
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14.04.2022 18:43 Відповісти
Ї6ашити кацапію з усіх стволів!!!
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14.04.2022 19:09 Відповісти
 
 