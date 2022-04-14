Окупанти обстріляли селище Велика Писарівка на Сумщині, - Живицький. ФОТО
Російські війська обстріляли селище Велика Писарівка у Сумській області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі обстрілу він пообіцяв повідомити згодом.
Топ коментарі
+9 Dr. Liwsy 361dd057
показати весь коментар14.04.2022 17:43
+8 Dust
показати весь коментар14.04.2022 17:50
+6 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар14.04.2022 17:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
але це не вирішує проблеми - рашка не Хамас з хасанами - стіною не відокремишся та Залізний купол над кожним селом не поставиш
пригодится когда "молодой вернется без конца"
треба позбутись бал-бла-больських ілюзій щодо міфічних країн-гарантів
Байден чітко окреслив для рашки: "кожен дюйм території НАТО недоторканий !"
ТАК ЩО РНБО КАЖЕ?
Бо воно щось там перднуло, тіпа "провокації".
І ЩО? ЩО БУДЕМО РОБИТИ?
ПРОСТО СПОСТЕРІГАЄМО?
НЕ ПІДДАЄМОСЬ НА ПРОВОКАЦІЇ?
АЛЬО! РНБО!
Хто не вдупляє, продовжуйте ставити лайки під коментами "Яке ще РНБО?"...
То ми не відповідаємо?
Спостерігаємо?