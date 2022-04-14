Окупанти обстріляли селище Велика Писарівка на Сумщині, - Живицький. ФОТО

Російські війська обстріляли селище Велика Писарівка у Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі обстрілу він пообіцяв повідомити згодом.

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