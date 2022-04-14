Війська РФ обстріляли Городню на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТО
Російські війська 14 квітня близько другої години дня обстріляли околицю Городні.
Цю інформацію Суспільному підтвердив заступник міського голови Ігор Лахнеко, передає Цензор.НЕТ.
Однак, з якої зброї був обстріл, він не уточнив. Сказав, що наразі на місце поїхали фахівці, які це і з’ясують. Щодо жертв, то за словами Ігора Лахнека, їх немає.
"Зараз представники поїхали на місце та з’ясовуть. На околицю кинули. Жертв точно нема, достеменна інформація буде за пів години", — сказав заступник міського голови.
Додамо, що інформацію про обстріл Городні також підтвердив голова Чернігівської РВА Андрій Кужель. Він припустив, що це був ракетний удар.
Топ коментарі
+20 Светлана Науменко
показати весь коментар14.04.2022 16:42
+8 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар14.04.2022 16:52
+7 Леопольд Пупкин #496576
показати весь коментар14.04.2022 16:57
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Она упала, зарылась в землю на несколько метров и только потом рванула. Фактически она сама себе сделала защиту от взрыва, в несколько метров земли.
Видите все рядом целое, но окна выбила
Вот если бы она взорвалась как современная, на нескольких метров над поверхностью, снесла бы пол села
А так сама себя обезвредила