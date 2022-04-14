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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли Городню на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТО

Російські війська 14 квітня близько другої години дня обстріляли околицю Городні.

Цю інформацію Суспільному підтвердив заступник міського голови Ігор Лахнеко, передає Цензор.НЕТ.

Однак, з якої зброї був обстріл, він не уточнив. Сказав, що наразі на місце поїхали фахівці, які це і з’ясують. Щодо жертв, то за словами Ігора Лахнека, їх немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли прикордонників на Чернігівщині. ВIДЕО

"Зараз представники поїхали на місце та з’ясовуть. На околицю кинули. Жертв точно нема, достеменна інформація буде за пів години", — сказав заступник міського голови.

Додамо, що інформацію про обстріл Городні також підтвердив голова Чернігівської РВА Андрій Кужель. Він припустив, що це був ракетний удар.

Війська РФ обстріляли Городню на Чернігівщині 01

Автор: 

армія рф (17516) обстріл (28672) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+20
Проклятый "русский" мир. Повторяют "подвиги" и мародерство своих дедов и прадедов. Посмотрите на обе руки - советский солдат не может без женских часов на руках
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14.04.2022 16:42
+8
Это был удар по центру принятия решений. Все как и обещали во второй армии мира
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14.04.2022 16:52
+7
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
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14.04.2022 16:57
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нифуя себе яма
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14.04.2022 16:36 Відповісти
Эти большие ямы не должны пугать, это от примитивности бомб
Она упала, зарылась в землю на несколько метров и только потом рванула. Фактически она сама себе сделала защиту от взрыва, в несколько метров земли.
Видите все рядом целое, но окна выбила
Вот если бы она взорвалась как современная, на нескольких метров над поверхностью, снесла бы пол села
А так сама себя обезвредила
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14.04.2022 16:54 Відповісти
а, ну значит все хорошо
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14.04.2022 17:17 Відповісти
в Харкові парк..тут околицю села...починається агонія відчаю
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14.04.2022 16:39 Відповісти
Проклятый "русский" мир. Повторяют "подвиги" и мародерство своих дедов и прадедов. Посмотрите на обе руки - советский солдат не может без женских часов на руках
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14.04.2022 16:42 Відповісти
Поэтому ,,деды воевали,, и не хотели про войну рассказывать .
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14.04.2022 16:51 Відповісти
Пропагандоны пишут что мы их обстреляли,зачем нагнетать,непонятно мобилизировать орков,так их и спрашивать никто не будет,накручивать что мы нападаем на бедных сельчан так они и так накручены 80%поддерживают войну,"По данным следствия, украинские вертолеты, снаряженные тяжелым наступательным вооружением незаконно вторглись в воздушное пространство России, двигаясь на малой высоте и около 12 часов 30 минут нанесли удары по домам на улице Заречной и улице Ленина в поселке Климово."
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14.04.2022 16:44 Відповісти
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
показати весь коментар
14.04.2022 16:57 Відповісти
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
показати весь коментар
14.04.2022 16:57 Відповісти
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
показати весь коментар
14.04.2022 16:57 Відповісти
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
показати весь коментар
14.04.2022 16:57 Відповісти
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
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14.04.2022 16:58 Відповісти
После того, как оставляешь комментарий, нужно нажать CTRL-F5, чтоб обновить страницу.
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14.04.2022 17:07 Відповісти
А чому ж ти так не зробив?))
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14.04.2022 17:40 Відповісти
Сделал. Поэтому у меня было всего одно лишнее сообщение, а не 5. Я быстро соображаю.
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18.04.2022 15:16 Відповісти
Это месть за крейсер "Мацква"!
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14.04.2022 16:45 Відповісти
Видимо, ведь такой позор будет стоить путинскому командованию генералов
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14.04.2022 17:08 Відповісти
Или чтобы наши войска держать на Черниговщине.
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14.04.2022 17:09 Відповісти
похоже, что орок перемещает свои плавучие яо? что за паника в мире со взлетами истребителей Франции, Турции? Всех бортов чинов с москвы?
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14.04.2022 16:47 Відповісти
да нормально , авиация там была , наши пришли тоже - летают наши , чему несказанно рад
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14.04.2022 16:50 Відповісти
наши миги уже там были через 2 часа
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14.04.2022 16:56 Відповісти
наши миги уже там были через 2 часа
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14.04.2022 16:56 Відповісти
Это был удар по центру принятия решений. Все как и обещали во второй армии мира
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14.04.2022 16:52 Відповісти
я 3-й увидел наши миги над собой . первые два в первые недели , а тут такое . ну в принципе у капни нет шансов
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14.04.2022 16:55 Відповісти
я 3-й увидел наши миги над собой . первые два в первые недели , а тут такое . ну в принципе у капни нет шансов
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14.04.2022 16:55 Відповісти
я 3-й увидел наши миги над собой . первые два в первые недели , а тут такое . ну в принципе у капни нет шансов
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14.04.2022 16:55 Відповісти
.
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14.04.2022 16:57 Відповісти
Заявляя подобное, орки официально признаяют, что пво "втаройармиимира" ********? А заявления *****,про "всёидетпаплану" - НОРМА? 20 тыщь дохлыми и тыщь 40-50 инвалидов, "масква" крабов кормящая, 160 самолетов и другой металлолом - "паплану"????? Нихуя себе план!!!!!!
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14.04.2022 16:59 Відповісти
Заявляя подобное, орки официально признаяют, что пво "втаройармиимира" ********? А заявления *****,про "всёидетпаплану" - НОРМА? 20 тыщь дохлыми и тыщь 40-50 инвалидов, "масква" крабов кормящая, 160 самолетов и другой металлолом - "паплану"????? Нихуя себе план!!!!!! Это ж откудова такой "план" доставили?
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14.04.2022 16:59 Відповісти
с Колумбии - лавров пару лет назад достал, прямо в бункер
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14.04.2022 17:52 Відповісти
Откуда обстреляли? С территории раши? Туда надо и мочить, иначе, будет как на линии соприкосновения с лугандонией.
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14.04.2022 17:47 Відповісти
 
 