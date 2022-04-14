Війська РФ обстріляли Городню на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТО

Російські війська 14 квітня близько другої години дня обстріляли околицю Городні.

Цю інформацію Суспільному підтвердив заступник міського голови Ігор Лахнеко, передає Цензор.НЕТ.

Однак, з якої зброї був обстріл, він не уточнив. Сказав, що наразі на місце поїхали фахівці, які це і з’ясують. Щодо жертв, то за словами Ігора Лахнека, їх немає.

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"Зараз представники поїхали на місце та з’ясовуть. На околицю кинули. Жертв точно нема, достеменна інформація буде за пів години", — сказав заступник міського голови.

Додамо, що інформацію про обстріл Городні також підтвердив голова Чернігівської РВА Андрій Кужель. Він припустив, що це був ракетний удар.