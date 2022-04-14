Росіяни обстріляли прикордонників на Чернігівщині. ВIДЕО
На кордоні з Росією, контроль за яким повертають українські прикордонники, зберігається небезпека ворожих обстрілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці голова ДПСУ Сергій Дейнеко.
Зокрема, за словами головного прикордонника України, напередодні на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, що відкривали росіяни з боку свого пункту пропуску "Погар".
Також залишається небезпека мінування місцевості, тому військові діятимуть вкрай обережно.
Дейнеко оприлюднив також відео знищеної російськими окупантами інфраструктури у пункті пропуску "Вільча" Київської області, що на ділянці з Білоруссю, куди нещодавно повернулись українські захисники кордону.
Топ коментарі
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@Islamicfront1
·
22 год
✔️Участников автопробега в Берлине , в поддержку вторжения России в Украину ,депортируют в родное отечество. Всего50 человек .
😀Впереди участники Ганновера.
А как по мне, так лучше эту мерзость ни через 50 ни через 500 лет - лучше вообще никогда не видеть.
Одне покоління -20-25 років.
Правда неясно чим будуть озброювати.
начувайтесь кацабські падлюки.
В общем, я рекомендую приграничным с Украиной жителям РФ быть настроже. Минобороны РФ готовится их убивать для картинки и попытки оправдания своих действий.
https://t.me/BerezaJuice/13410 Я, Борислав Береза - предупредил .
Я про те, що чинній владі це не під силу. Тому всі подібні "іценденти" - не інакше, як "бомбит Воронєж"
А чому за повістку нічого не знали у воєнкоматі по місцю прописки?
Явна провокація. Явна. Хоча би тому, що він є особою за якою спостерігають, явно безпричинно (якщо по закону); хоча, можливо, на підставі таємного рішення суду по НРСД.
это война. там должны быть траншеи, блиндажи, доты и дзоты
«В Гомеле наплыв российских военных в лаборатории ВИЧ», "в городе и области ситуация по туберкулезу очень сложная. Так как 2 года такого диагноза не было и все усилия были брошены на ковид. Огромное количество подозрений на пневмонию вообще оказывается туберкулезом легких».
https://t.me/flagshtok/8276
Які пункти пропуску на кордонах з *********** і ***************?!!!