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Росіяни обстріляли прикордонників на Чернігівщині. ВIДЕО

На кордоні з Росією, контроль за яким повертають українські прикордонники, зберігається небезпека ворожих обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Зокрема, за словами головного прикордонника України, напередодні на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, що відкривали росіяни з боку свого пункту пропуску "Погар".

Читайте також: На Київщині, Чернігівщині та Сумщині відновлюють контроль за державним кордоном, - Держприкордонслужба

Також залишається небезпека мінування місцевості, тому військові діятимуть вкрай обережно.

Дейнеко оприлюднив також відео знищеної російськими окупантами інфраструктури у пункті пропуску "Вільча" Київської області, що на ділянці з Білоруссю, куди нещодавно повернулись українські захисники кордону.

Автор: 

кордон (4774) обстріл (28672) прикордонники (1102) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+38
İslamic Front/Фронт Ислама
@Islamicfront1
·
22 год
✔️Участников автопробега в Берлине , в поддержку вторжения России в Украину ,депортируют в родное отечество. Всего50 человек .
😀Впереди участники Ганновера.
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14.04.2022 14:40
+20
Только вчера говорил, что не столбики ставьте, а перекапывайте дороги и заваливайте деревьями, стройте оборонительные блиндажи и укрепления. Пока орки не вернулись. В ближайшие 50 лет нам КПП на границе с Рашкой и Беларашкой не понадобятся.
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14.04.2022 14:40
+9
сподіваюсь у відповідь кацапопотворам відіслали трохи свинцю.
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14.04.2022 14:38
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14.04.2022 14:38 Відповісти
Не провокувати! То ж покупці сватів. Роялті.
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14.04.2022 14:45 Відповісти
Не можна бо Путін нападе
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14.04.2022 14:53 Відповісти
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14.04.2022 15:19 Відповісти
сподіваюсь у відповідь кацапопотворам відіслали трохи свинцю.
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14.04.2022 14:38 Відповісти
Ви знущаєтесь, де рів протитанковий, стіна десять метрів в висоту, колючий дріт? Ви ще каравай і сіль купіть.
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14.04.2022 14:39 Відповісти
İslamic Front/Фронт Ислама
@Islamicfront1
·
22 год
✔️Участников автопробега в Берлине , в поддержку вторжения России в Украину ,депортируют в родное отечество. Всего50 человек .
😀Впереди участники Ганновера.
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14.04.2022 14:40 Відповісти
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14.04.2022 14:45 Відповісти
может путен сегодня сдохнет
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14.04.2022 14:40 Відповісти
Только вчера говорил, что не столбики ставьте, а перекапывайте дороги и заваливайте деревьями, стройте оборонительные блиндажи и укрепления. Пока орки не вернулись. В ближайшие 50 лет нам КПП на границе с Рашкой и Беларашкой не понадобятся.
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14.04.2022 14:40 Відповісти
Вы цифру 500 немного с ошибкой написали...
А как по мне, так лучше эту мерзость ни через 50 ни через 500 лет - лучше вообще никогда не видеть.
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14.04.2022 14:57 Відповісти
Наівні ви обоє. Он, з Німеччиною скільки воювали ? І коли замирились ?
Одне покоління -20-25 років.
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14.04.2022 19:02 Відповісти
Ну во-первых Германия не контачит с Пидоросией границами. Во вторых Германия в НАТО и кацапоидам страшновато туда соваться. А в третьих кацапоиды все еще рвутся павтарить и уничтожить Берлин. Даже не хочу думать что былобы с Германией сейчас если бы она была на месте Украины географически
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14.04.2022 21:29 Відповісти
в четвертых - стеной разделили не народы типа "братские", а саму территорию.... таким образом отделили "родных" людей друг от друга... тут да, вообще нефиг с Германией сравнивать
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15.04.2022 01:30 Відповісти
в кацапських новинах зараз разганяють що з боку України обстреляли кацапске село українськими военними що постраждали люди в Новие Юрковичи кордон Брянська область що там пошкоджені будинкі діти бідні припиняють навчання, щось кацапи надумали
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14.04.2022 14:42 Відповісти
И что теперь? путин нападёт?
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14.04.2022 14:48 Відповісти
Шукають привід ввести військовий стан і об*явити повну мобілізацію.
Правда неясно чим будуть озброювати.
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14.04.2022 19:03 Відповісти
А чим наші відповіли?!
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14.04.2022 14:42 Відповісти
"US military looks to train ukranian troops on new drones."
начувайтесь кацабські падлюки.
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14.04.2022 14:43 Відповісти
А не разнести ли его нах, тот пункт пропуска? Где там наша артиллерия?
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14.04.2022 14:48 Відповісти
***, они что хвастаются? пусть лучше показали бы ответку или там кроме аваковских мусоров больше нет никого, типа в шапито уже мир?
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14.04.2022 14:49 Відповісти
Думаю пора вже нам нанести привентивний удар по центрах прийняття рішень у Москві
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14.04.2022 14:54 Відповісти
В России опять не знают в чем обвинить Украину. Поэтому, в очередной раз решили обвинить в обстреле своей территории. Эти жебилы заявляют, что ВСУ, якобы, нанесли удар по селу Климово в Брянской области. Публикуют видео горящей хибары. Хорошо, если просто подожгли хибары. Хуже, если эти мрази реально стрельнули. Могли кого-то убить. Хотя, они идут к тому, что обстрелять гражданское население в Белгороде, Воронеже или ещё в каком-то российском городе, убить пару сотен своих граждан и потом рассказать, что их провоцируют на использование тактического ядерного оружия. Мрази, такие мрази. Своих граждан они считают расходным материалом. А чужих и подавно не ценят.
В общем, я рекомендую приграничным с Украиной жителям РФ быть настроже. Минобороны РФ готовится их убивать для картинки и попытки оправдания своих действий.

https://t.me/BerezaJuice/13410 Я, Борислав Береза - предупредил .
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14.04.2022 14:55 Відповісти
не понял. вы за то чтобы война велась на территории Украини? а как на перенести боевые действия на вражескую территорию?
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14.04.2022 14:57 Відповісти
да, але хто перенесе?
Я про те, що чинній владі це не під силу. Тому всі подібні "іценденти" - не інакше, як "бомбит Воронєж"
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14.04.2022 15:09 Відповісти
Це той, що від повістки тікав?
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14.04.2022 15:05 Відповісти
а була повістка? Чи була провокація?
А чому за повістку нічого не знали у воєнкоматі по місцю прописки?
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14.04.2022 15:10 Відповісти
https://zaxid.net/eks_nardep_borislav_bereza_proignoruvav_povistku_do_viyskkomatu_n1540729 47-річному екс-депутату Верховної Ради Бориславу Березі, який у минулі вихідні перебував у Трускавці, працівники місцевого військкомату вручили повістку, щоб взяти його на облік як внутрішньо переміщену особу. Натомість екс-нардеп вчинив скандал, телефонував до свого адвоката та викликав поліцію. З другої спроби повістку йому таки вручили у присутності понятих, але до військкомату він так і не прийшов. Як видно з відео, яке оприлюднив сам Борислав Береза, спершу йому намагалися втручити повістку у суботу, 6 квітня, у селі на Сколівщині, куди він прихав відвідати Скелі Довбуша - популярний туристичний об'єкт. Працівники поліції зупинили автомобіль Борислава Берези для перевірки документів і представник військкомату спробував вручити йому повістку, оскільки екс-депутат є киянином і, перебуваючи на Львівщині, мав би стати на військовий облік як внутрішньо переміщена особа протягом 24 годин. У відповідь Береза заявив, що не є переселенцем, а приїхав на Львівщину на три дні до своєї родини - і відмовився взяти повістку.
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14.04.2022 15:19 Відповісти
Приїхав провідати родину НА ВИХІДНІ - значить, не є він внутрішньопереміщеною особою.
Явна провокація. Явна. Хоча би тому, що він є особою за якою спостерігають, явно безпричинно (якщо по закону); хоча, можливо, на підставі таємного рішення суду по НРСД.
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14.04.2022 16:28 Відповісти
какие нахер вагончики для бомжей!
это война. там должны быть траншеи, блиндажи, доты и дзоты
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14.04.2022 14:55 Відповісти
Бл** я думав там вже перекопано вздовж і поперек. А там ніфіга не зробили, чи знову всякі дерьмаки чекають кацапську нечисть!!!?
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14.04.2022 15:02 Відповісти
а в білорусі рашистські уроди істотно ускладнюють епідеміологічну обстановку по СНІДу, ТБЦ й "венері"

«В Гомеле наплыв российских военных в лаборатории ВИЧ», "в городе и области ситуация по туберкулезу очень сложная. Так как 2 года такого диагноза не было и все усилия были брошены на ковид. Огромное количество подозрений на пневмонию вообще оказывается туберкулезом легких».

https://t.me/flagshtok/8276
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14.04.2022 15:05 Відповісти
Нічого не розумію...Які, в сраці, пункти пропуску з кацапами і з Білорусією? Прикордонники вже настроїлися брати "мзду"- за перетин кордону? Заробітки з Молдовою і Равою Руською перед очима? Скільки було пунктів пропуску між Гітлером і Сталіним? Ей,учасники ВВВ 1941-1945 рр. повідомте наших "погранцов".
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14.04.2022 15:08 Відповісти
Скоріш за все довбана корумпована прикордонна мафія не хоче втрачати хлібні місця і напевно вже не може дочекатися відновлення торгівлі. На західному кордоні прикордонна пиз*** вже підняла свої розцінки...
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14.04.2022 15:21 Відповісти
Мене також аж заціпило.
Які пункти пропуску на кордонах з *********** і ***************?!!!
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14.04.2022 15:34 Відповісти
Рівчак, глибиною 10м.,і мінні поля, а тим у кого там родичі і треба їздити-катапульту!
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14.04.2022 15:11 Відповісти
Родичі можуть їздити через Китай . Не бачу жодних проблем .
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14.04.2022 15:29 Відповісти
Правильно, ібо "************".
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14.04.2022 15:35 Відповісти
Пункти пропуску України з кацапами повинні знищуватись в самому зародку , байдуже ким і як . Їх просто не повинно бути . Тільки заміновані полоси , кулеметні гнізда і РСЗО .
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14.04.2022 15:27 Відповісти
Так розфігачте у відповідь їм КПП . Вони тільуи силу ******* . Добре слово і ... кулемет
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14.04.2022 15:31 Відповісти
....это домик как придорожное кафе...где окопы? блиндажи?..а если орки второй раз попрут?..
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14.04.2022 16:25 Відповісти
Я весь час думаю чому нема ніяких рвів таких щоб ніякий мотлох рашистів неміг просунутись на метр? Які дороги їх там не повинно бути взагалі ніколи!!!!!!!!
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14.04.2022 16:37 Відповісти
Зруйнувати усі шляхи у той бік (якими вони так просто вторглися). Сполучення з Россією (та Білоруссю) через зворотній бік земної кулі.
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14.04.2022 17:28 Відповісти
Руйнувати і мінувати всі шляхи в ******** і біло********
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14.04.2022 18:14 Відповісти
 
 