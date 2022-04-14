Росіяни обстріляли прикордонників на Чернігівщині. ВIДЕО

На кордоні з Росією, контроль за яким повертають українські прикордонники, зберігається небезпека ворожих обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Зокрема, за словами головного прикордонника України, напередодні на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, що відкривали росіяни з боку свого пункту пропуску "Погар".

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Також залишається небезпека мінування місцевості, тому військові діятимуть вкрай обережно.

Дейнеко оприлюднив також відео знищеної російськими окупантами інфраструктури у пункті пропуску "Вільча" Київської області, що на ділянці з Білоруссю, куди нещодавно повернулись українські захисники кордону.