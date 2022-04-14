Россияне обстреляли пограничников в Черниговской области. ВИДЕО

На границе с Россией, контроль которой возвращают украинские пограничники, сохраняется опасность вражеских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на страницу главы ГПСУ Сергея Дейнеко в фейсбуке.

В частности, по словам главного пограничника Украины, накануне в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали россияне со стороны своего пункта пропуска "Погар".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Fuck you, russian! Fuck you, Putin!", - российскому кораблю отказывают в дозаправке в Испании. ВИДЕО

Также остается опасность минирования местности, поэтому военные будут действовать крайне осторожно.

Дейнеко обнародовал также видео уничтоженной российскими оккупантами инфраструктуры в пункте пропуска "Вильча" Киевской области на участке с Беларусью, куда недавно вернулись украинские защитники границы.