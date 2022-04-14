РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11108 посетителей онлайн
Новости Фото Война
23 253 58

Войска РФ обстреляли Городню на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТО

Российские войска 14 апреля около двух часов дня обстреляли окраину Городни.

Эту информацию Суспільному подтвердил заместитель городского головы Игорь Лахнеко, передает Цензор.НЕТ.

Однако из какого оружия был обстрел, он не уточнил. Сказал, что на место поехали специалисты, которые это и выяснят. Что касается жертв, то, по словам Игоря Лахнека, их нет.

Также смотрите: Вчера в Луганской области украинские воины приземлили вражеский БПЛА "Орлан-10". ФОТО

"Сейчас представители поехали на место и выяснят. На окраину бросили. Жертв точно нет, достоверная информация будет через полчаса", - сказал заместитель городского головы.

Добавим, что информацию об обстреле Городни также подтвердил глава Черниговской РВА Андрей Кужель. Он предположил, что это был ракетный удар.

Войска РФ обстреляли Городню на Черниговщине 01

армия РФ (19365) обстрел (27351) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Проклятый "русский" мир. Повторяют "подвиги" и мародерство своих дедов и прадедов. Посмотрите на обе руки - советский солдат не может без женских часов на руках
показать весь комментарий
14.04.2022 16:42
+8
Это был удар по центру принятия решений. Все как и обещали во второй армии мира
показать весь комментарий
14.04.2022 16:52
+7
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нифуя себе яма
показать весь комментарий
14.04.2022 16:36 Ответить
Эти большие ямы не должны пугать, это от примитивности бомб
Она упала, зарылась в землю на несколько метров и только потом рванула. Фактически она сама себе сделала защиту от взрыва, в несколько метров земли.
Видите все рядом целое, но окна выбила
Вот если бы она взорвалась как современная, на нескольких метров над поверхностью, снесла бы пол села
А так сама себя обезвредила
показать весь комментарий
14.04.2022 16:54 Ответить
а, ну значит все хорошо
показать весь комментарий
14.04.2022 17:17 Ответить
в Харкові парк..тут околицю села...починається агонія відчаю
показать весь комментарий
14.04.2022 16:39 Ответить
Проклятый "русский" мир. Повторяют "подвиги" и мародерство своих дедов и прадедов. Посмотрите на обе руки - советский солдат не может без женских часов на руках
показать весь комментарий
14.04.2022 16:42 Ответить
Поэтому ,,деды воевали,, и не хотели про войну рассказывать .
показать весь комментарий
14.04.2022 16:51 Ответить
Пропагандоны пишут что мы их обстреляли,зачем нагнетать,непонятно мобилизировать орков,так их и спрашивать никто не будет,накручивать что мы нападаем на бедных сельчан так они и так накручены 80%поддерживают войну,"По данным следствия, украинские вертолеты, снаряженные тяжелым наступательным вооружением незаконно вторглись в воздушное пространство России, двигаясь на малой высоте и около 12 часов 30 минут нанесли удары по домам на улице Заречной и улице Ленина в поселке Климово."
показать весь комментарий
14.04.2022 16:44 Ответить
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:57 Ответить
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:57 Ответить
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:57 Ответить
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:57 Ответить
Из всех 120 миллионов возможных целей Украина выбрала два сарая в какой-то засраной деревне. Ну конечно, логично...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:58 Ответить
После того, как оставляешь комментарий, нужно нажать CTRL-F5, чтоб обновить страницу.
показать весь комментарий
14.04.2022 17:07 Ответить
А чому ж ти так не зробив?))
показать весь комментарий
14.04.2022 17:40 Ответить
Сделал. Поэтому у меня было всего одно лишнее сообщение, а не 5. Я быстро соображаю.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:16 Ответить
Это месть за крейсер "Мацква"!
показать весь комментарий
14.04.2022 16:45 Ответить
Видимо, ведь такой позор будет стоить путинскому командованию генералов
показать весь комментарий
14.04.2022 17:08 Ответить
Или чтобы наши войска держать на Черниговщине.
показать весь комментарий
14.04.2022 17:09 Ответить
похоже, что орок перемещает свои плавучие яо? что за паника в мире со взлетами истребителей Франции, Турции? Всех бортов чинов с москвы?
показать весь комментарий
14.04.2022 16:47 Ответить
да нормально , авиация там была , наши пришли тоже - летают наши , чему несказанно рад
показать весь комментарий
14.04.2022 16:50 Ответить
наши миги уже там были через 2 часа
показать весь комментарий
14.04.2022 16:56 Ответить
наши миги уже там были через 2 часа
показать весь комментарий
14.04.2022 16:56 Ответить
Это был удар по центру принятия решений. Все как и обещали во второй армии мира
показать весь комментарий
14.04.2022 16:52 Ответить
я 3-й увидел наши миги над собой . первые два в первые недели , а тут такое . ну в принципе у капни нет шансов
показать весь комментарий
14.04.2022 16:55 Ответить
я 3-й увидел наши миги над собой . первые два в первые недели , а тут такое . ну в принципе у капни нет шансов
показать весь комментарий
14.04.2022 16:55 Ответить
я 3-й увидел наши миги над собой . первые два в первые недели , а тут такое . ну в принципе у капни нет шансов
показать весь комментарий
14.04.2022 16:55 Ответить
.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:57 Ответить
Заявляя подобное, орки официально признаяют, что пво "втаройармиимира" ********? А заявления *****,про "всёидетпаплану" - НОРМА? 20 тыщь дохлыми и тыщь 40-50 инвалидов, "масква" крабов кормящая, 160 самолетов и другой металлолом - "паплану"????? Нихуя себе план!!!!!!
показать весь комментарий
14.04.2022 16:59 Ответить
Заявляя подобное, орки официально признаяют, что пво "втаройармиимира" ********? А заявления *****,про "всёидетпаплану" - НОРМА? 20 тыщь дохлыми и тыщь 40-50 инвалидов, "масква" крабов кормящая, 160 самолетов и другой металлолом - "паплану"????? Нихуя себе план!!!!!! Это ж откудова такой "план" доставили?
показать весь комментарий
14.04.2022 16:59 Ответить
с Колумбии - лавров пару лет назад достал, прямо в бункер
показать весь комментарий
14.04.2022 17:52 Ответить
Откуда обстреляли? С территории раши? Туда надо и мочить, иначе, будет как на линии соприкосновения с лугандонией.
показать весь комментарий
14.04.2022 17:47 Ответить
 
 