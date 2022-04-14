Войска РФ обстреляли Городню на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТО

Российские войска 14 апреля около двух часов дня обстреляли окраину Городни.

Эту информацию Суспільному подтвердил заместитель городского головы Игорь Лахнеко, передает Цензор.НЕТ.

Однако из какого оружия был обстрел, он не уточнил. Сказал, что на место поехали специалисты, которые это и выяснят. Что касается жертв, то, по словам Игоря Лахнека, их нет.

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"Сейчас представители поехали на место и выяснят. На окраину бросили. Жертв точно нет, достоверная информация будет через полчаса", - сказал заместитель городского головы.

Добавим, что информацию об обстреле Городни также подтвердил глава Черниговской РВА Андрей Кужель. Он предположил, что это был ракетный удар.