Войска РФ обстреляли Городню на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТО
Российские войска 14 апреля около двух часов дня обстреляли окраину Городни.
Эту информацию Суспільному подтвердил заместитель городского головы Игорь Лахнеко, передает Цензор.НЕТ.
Однако из какого оружия был обстрел, он не уточнил. Сказал, что на место поехали специалисты, которые это и выяснят. Что касается жертв, то, по словам Игоря Лахнека, их нет.
"Сейчас представители поехали на место и выяснят. На окраину бросили. Жертв точно нет, достоверная информация будет через полчаса", - сказал заместитель городского головы.
Добавим, что информацию об обстреле Городни также подтвердил глава Черниговской РВА Андрей Кужель. Он предположил, что это был ракетный удар.
Топ комментарии
+20 Светлана Науменко
показать весь комментарий14.04.2022 16:42
+8 Дмитрий Иванов #512538
показать весь комментарий14.04.2022 16:52
+7 Леопольд Пупкин #496576
показать весь комментарий14.04.2022 16:57
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Она упала, зарылась в землю на несколько метров и только потом рванула. Фактически она сама себе сделала защиту от взрыва, в несколько метров земли.
Видите все рядом целое, но окна выбила
Вот если бы она взорвалась как современная, на нескольких метров над поверхностью, снесла бы пол села
А так сама себя обезвредила