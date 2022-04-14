Молдова обвинила Россию в попытках вербовать граждан для войны в Украине
Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обвинил Российскую Федерацию в попытке вербовки граждан Молдовы на войну против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи очень опасны и их необходимо остановить", - заявил министр.
Он не сообщил подробности, но сказал, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно четкая.
Также отмечается, что МИД России пока не прокомментировал эту ситуацию.
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Топ комментарии
+8 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.04.2022 19:19
+8 mrSmith
показать весь комментарий14.04.2022 19:23
+5 Bob Fayn
показать весь комментарий14.04.2022 19:20
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Бурятію списали, вона не годна нікуди. їй подобається бути попихачем у рашистів.
Шльондра-європа, от і вся відповідь. Без сорому, без гордості. Сосе у того, хто дає бабло. От така історична правда.
Тому, якщо вони не контролюють "свою" територію і звідти існує пряма загроза нашій безпеці - на цю територію зайде наша армія. Тим більше що Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків і досі заселена українцями. Доречі, свого часу з Тирасполя йшли неодноразово сигнали на Банкову про повернення Лівобережжя до складу України.