Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, - The Wall Street Journal

Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, крупнейшие компании перезапускают свои предприятия.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, две крупнейшие компании в Украине – Метинвест и Арселор Миттал – анонсировали планы по запуску своих мощностей, несмотря на ряд логистических проблем.

"Перезапуск является долгожданным стимулом для украинской промышленности, сильно пострадавшей от российского вторжения. Большая сталелитейная промышленность Украины законсервировала свою деятельность из-за опасений безопасности и трудностей с поставкой и экспортом готовой продукции".

Так, Метинвест запускает две из четырех доменных печей на комбинате Запорожсталь, предприятия в Мариуполе и Авдеевке, согласно комментарию компании, "понесли убытки в результате боевых действий".

"Пока не будет остановлена ​​активная фаза российской военной агрессии и восстановлены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на заводы группы невозможно", - отметили в "Метинвесте".

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АрселорМиттал Кривой Рог на этой неделе задул доменную печь №6, в планах предприятия – до 2 мая запустить домну №8, а до 10 мая – начать экспортировать железорудный концентрат из рудообогатительной фабрики.

Стоимость горячекатаного рулона в Европе выросла на 43% - с 943,75 евро за метрическую тонну 24 февраля до 1348,50 евро за тонну 11 апреля.