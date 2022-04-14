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металлургия (442) Метинвест (186) Арселор (60)

Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, - The Wall Street Journal

промышленность,металлургия

Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, крупнейшие компании перезапускают свои предприятия.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, две крупнейшие компании в Украине – Метинвест и Арселор Миттал – анонсировали планы по запуску своих мощностей, несмотря на ряд логистических проблем.
"Перезапуск является долгожданным стимулом для украинской промышленности, сильно пострадавшей от российского вторжения. Большая сталелитейная промышленность Украины законсервировала свою деятельность из-за опасений безопасности и трудностей с поставкой и экспортом готовой продукции".

Так, Метинвест запускает две из четырех доменных печей на комбинате Запорожсталь, предприятия в Мариуполе и Авдеевке, согласно комментарию компании, "понесли убытки в результате боевых действий".
"Пока не будет остановлена ​​активная фаза российской военной агрессии и восстановлены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на заводы группы невозможно", - отметили в "Метинвесте".

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АрселорМиттал Кривой Рог на этой неделе задул доменную печь №6, в планах предприятия – до 2 мая запустить домну №8, а до 10 мая – начать экспортировать железорудный концентрат из рудообогатительной фабрики.

Стоимость горячекатаного рулона в Европе выросла на 43% - с 943,75 евро за метрическую тонну 24 февраля до 1348,50 евро за тонну 11 апреля.
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Ахмєтов в захваті
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14.04.2022 19:44 Ответить
а ещё тысячи работников предприятия, которые в такое нелёгкое время смогут корить свои семьи. ну и в бюджет денежка пойдёт, а оттуда на армию
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14.04.2022 23:46 Ответить
"Судьба мира, Европы, России - целиком зависит от одной страны - Украины. Все упирается только в твердость, храбрость и отвагу украинцев. Если они смогут остановить эту чудовищную чуму, то, вероятно, судьба планеты может еще сложиться благоприятно. Европейцы и прочие начинают бухтеть по поводу подорожания газа, бензина, мазута и солярки. Ребята, это сейчас вы платите за то, чтобы не сидеть сегодня в окопах. Это небольшая цена за то, чтобы ваши миланские, римские соборы не накрывало бомбами. Это ничтожная цена за то, чтобы не столкнуться с этим ужасом. Скажите спасибо Украине и дайте ей все, что просит. И закройте ее небо - это не приведет ни к какой войне с НАТО. У России просто нечем воевать с НАТО. Она не справляется с Украиной, армия которой в 10 раз меньше", - резюмировал Невзоров.
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14.04.2022 19:46 Ответить
До них краще б англ/нім.
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14.04.2022 19:55 Ответить
Стільки родовищ самородного заліза та алюмінію з'явилося в Україні!
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14.04.2022 19:48 Ответить
сырья им хватит на лет 10 вперед после путинской орды)
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14.04.2022 20:07 Ответить
Українській металургії нічого не остається, як утилізувати кацапський мелалом, який залишається на укранських дорогах
СЛАВА УКРАЇНІ!!
P.S.
сРусЬуий кАрабель "мАЦква": "Иди НА ***"
Хоть крабы поужинают
PP.S.
Вибачаюсь перед читачами за мову орків...
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!!!
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14.04.2022 20:49 Ответить
Вот и отлично. Чем больше бизнеса вернётся в работу, тем лучше. А тем более, что металлургия это тысячи рабочих мест и зарплата для людей
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14.04.2022 23:43 Ответить
 
 