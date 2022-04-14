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Українська металургія поступово відновлює роботу, - The Wall Street Journal

промышленность,металлургия

Українсько металургія поступово відновлює роботу, найбільші компанії перезапускають свої підприємства.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами ЗМІ, дві найбільші компанії в країні - Метінвест і Арселор Міттал - анонсували плани із запуску своїх потужностей, незважаючи на низку логістичних проблем. "Перезапуск є довгоочікуваним стимулом для української промисловості, яка сильно постраждала від російського вторгнення. Велика сталеливарна промисловість України законсервувала свою діяльність через побоювання щодо безпеки та труднощів із постачанням та експортом готової продукції".

Так, Метінвест запускає дві з чотирьох доменних печей на комбінаті Запоріжсталь, підприємства у Маріуполі та Авдіївці, згідно з коментарем компанії, "завдали збитків внаслідок бойових дій". "Поки не буде зупинено активну фазу російської військової агресії та відновлено надійні канали зв'язку із заводами, оцінити її вплив на заводи групи неможливо", - зазначили в "Метінвесті".

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АрселорМіттал Кривий Ріг цього тижня задув доменну піч №6, у планах підприємства – до 2 травня запустити домну №8, а до 10 травня – розпочати експортувати залізорудний концентрат із рудозбагачувальної фабрики.

Як пише видання, вартість гарячекатаного рулону в Європі виросла на 43% з 943,75 євро за метричну тонну 24 лютого до 1348,50 євро за тонну 11 квітня.

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Ахмєтов в захваті
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14.04.2022 19:44 Відповісти
а ещё тысячи работников предприятия, которые в такое нелёгкое время смогут корить свои семьи. ну и в бюджет денежка пойдёт, а оттуда на армию
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14.04.2022 23:46 Відповісти
"Судьба мира, Европы, России - целиком зависит от одной страны - Украины. Все упирается только в твердость, храбрость и отвагу украинцев. Если они смогут остановить эту чудовищную чуму, то, вероятно, судьба планеты может еще сложиться благоприятно. Европейцы и прочие начинают бухтеть по поводу подорожания газа, бензина, мазута и солярки. Ребята, это сейчас вы платите за то, чтобы не сидеть сегодня в окопах. Это небольшая цена за то, чтобы ваши миланские, римские соборы не накрывало бомбами. Это ничтожная цена за то, чтобы не столкнуться с этим ужасом. Скажите спасибо Украине и дайте ей все, что просит. И закройте ее небо - это не приведет ни к какой войне с НАТО. У России просто нечем воевать с НАТО. Она не справляется с Украиной, армия которой в 10 раз меньше", - резюмировал Невзоров.
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14.04.2022 19:46 Відповісти
До них краще б англ/нім.
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14.04.2022 19:55 Відповісти
Стільки родовищ самородного заліза та алюмінію з'явилося в Україні!
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14.04.2022 19:48 Відповісти
сырья им хватит на лет 10 вперед после путинской орды)
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14.04.2022 20:07 Відповісти
Українській металургії нічого не остається, як утилізувати кацапський мелалом, який залишається на укранських дорогах
СЛАВА УКРАЇНІ!!
P.S.
сРусЬуий кАрабель "мАЦква": "Иди НА ***"
Хоть крабы поужинают
PP.S.
Вибачаюсь перед читачами за мову орків...
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!!!
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14.04.2022 20:49 Відповісти
Вот и отлично. Чем больше бизнеса вернётся в работу, тем лучше. А тем более, что металлургия это тысячи рабочих мест и зарплата для людей
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14.04.2022 23:43 Відповісти
 
 