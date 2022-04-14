Территорию Сумской области сегодня обстреляли с территории России, - Живицкий
Российские оккупанты обстреляли некоторые пограничные населенные пункты в Сумской области.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько часов назад произошли обстрелы некоторых пограничных населенных пунктов Сумской области из артиллерии или минометов. Были сброшены 120-мм мины. Есть поврежденные частные дома. За последние 10 дней это первая серьезная провокация за последние дни. Они со своей территории обстреляли наши населенные пункты ", – отметил он.
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показать весь комментарий14.04.2022 19:55
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И що сказати, наприклад, цій 10-річній дівчинці без двох ніг із Краматорська
ПОКИ ЩЕ НАША ВЛАДА НЕ ВИЗНАЧИЛАСЬ, БУДЕМО МИ ПО ТЕРИТОРІЇ РАШКОСТАНУ ВІДПОВІДАТИ ЧИ НІ.
БО СЬОГОДНІ НЕ ПОПАЛО, А ЗАВТРА ПОПАДЕ...
Думаю Зеля пойдёт по пути сывочолого - не отвечайте на провокации....
Что то не верю я в стальные яйца и ответку по территории рашки....