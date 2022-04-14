РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4838 посетителей онлайн
Новости Война
8 606 14
Сумская область (2701) Живицкий Дмитрий (242)

Территорию Сумской области сегодня обстреляли с территории России, - Живицкий

війна

Российские оккупанты обстреляли некоторые пограничные населенные пункты в Сумской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько часов назад произошли обстрелы некоторых пограничных населенных пунктов Сумской области из артиллерии или минометов. Были сброшены 120-мм мины. Есть поврежденные частные дома. За последние 10 дней это первая серьезная провокация за последние дни. Они со своей территории обстреляли наши населенные пункты ", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти польского города Гданьск заявили об участии в послевоенном восстановлении Мариуполя
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
перевіряють українці терпили чи ні. Якщо не відповідати, то прикордоння стане виженою землею на відстані куди зможе добити раше-арта.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:52
+3
Може і нам вже час ********* по орках через кордон? Вони там все одно вже своїм ватоцефалам феєрверки влаштовують, звинувачуючи ЗСУ.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:54
+3
За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні Джерело:
показать весь комментарий
14.04.2022 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перевіряють українці терпили чи ні. Якщо не відповідати, то прикордоння стане виженою землею на відстані куди зможе добити раше-арта.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:52 Ответить
За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні Джерело:
показать весь комментарий
14.04.2022 19:55 Ответить
Може і нам вже час ********* по орках через кордон? Вони там все одно вже своїм ватоцефалам феєрверки влаштовують, звинувачуючи ЗСУ.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:54 Ответить
На сколько я знаю за три последних дня было обстреляно три военские части кацапов. Не думаю, что они сами обстреливали именно воинские части свои. Возможно мы тоже играем в игру настанет этонемы
показать весь комментарий
14.04.2022 19:58 Ответить
конечно это мы, нам скучно стало, захотелось острых ощущений...мы по ним, а они по нам, правда это весело? хотите туда?
показать весь комментарий
14.04.2022 20:02 Ответить
Ви самі з ольгіно не хочете на фронти під'їхати? А то підленько гавкать, ховаючись за екраном, може кожний...
показать весь комментарий
14.04.2022 20:05 Ответить
Эммм, тогда и корабль топить кацапский не нужно было, да? Интересная у вас логика
показать весь комментарий
14.04.2022 20:06 Ответить
Где ответка?
показать весь комментарий
14.04.2022 19:57 Ответить
Не можна, ми не торористи, це буде порушення законів війни, яких, до речі, ніхто не бачив, що скаже захід, бла-бла-бла ну і так далі...
И що сказати, наприклад, цій 10-річній дівчинці без двох ніг із Краматорська

показать весь комментарий
14.04.2022 20:03 Ответить
Так вони як в 14-му на Донеччині, самі і в ту і в іншу сторону насипають...
показать весь комментарий
14.04.2022 20:07 Ответить
ТО МОЖЕ ХОЧА Б ЛЮДЕЙ З ПРИКОРДОННИХ СЕЛ ЕВАКУЮВАТИ?
ПОКИ ЩЕ НАША ВЛАДА НЕ ВИЗНАЧИЛАСЬ, БУДЕМО МИ ПО ТЕРИТОРІЇ РАШКОСТАНУ ВІДПОВІДАТИ ЧИ НІ.
БО СЬОГОДНІ НЕ ПОПАЛО, А ЗАВТРА ПОПАДЕ...
показать весь комментарий
14.04.2022 20:28 Ответить
Рівняйте з землею їхні селища.На кожен вистріл відповідати вистрілом.За кожну пролиту українську кров, проливати кацапську.Неможливо перемогти, якщо тільки оборонятися.Білгород, Ростов та Севастополь мають бути схожими на Маріуполь.Українська кров це не вода і кожен ворог має відповісти за її пролиття.
показать весь комментарий
14.04.2022 22:05 Ответить
едь в области которые граничат с рашей и делай ,а то умничать со Львова или с западной Украины ума много ненужно деванные вуйки
показать весь комментарий
15.04.2022 01:25 Ответить
Это проблема была при порохне.... Продолжается при Зеленском.....
Думаю Зеля пойдёт по пути сывочолого - не отвечайте на провокации....
Что то не верю я в стальные яйца и ответку по территории рашки....
показать весь комментарий
15.04.2022 04:27 Ответить
 
 