Територію Сумської області сьогодні обстріляли з території Росії, - Живицький
Російські окупанти обстріляли деякі прикордонні населені пункти у Сумській області.
Про це в ефірі телемарафону повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Декілька годин тому відбулися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи з мінометів. Були скинуті 120-мм міни. Є пошкоджені приватні будинки. За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні. Вони зі своєї території обстріляли наші населені пункти", - зазначив він.
Топ коментарі
+9 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+3 Олександр Карін
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+3 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар14.04.2022 19:55
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Будь ласка, зачекайте...
И що сказати, наприклад, цій 10-річній дівчинці без двох ніг із Краматорська
ПОКИ ЩЕ НАША ВЛАДА НЕ ВИЗНАЧИЛАСЬ, БУДЕМО МИ ПО ТЕРИТОРІЇ РАШКОСТАНУ ВІДПОВІДАТИ ЧИ НІ.
БО СЬОГОДНІ НЕ ПОПАЛО, А ЗАВТРА ПОПАДЕ...
Думаю Зеля пойдёт по пути сывочолого - не отвечайте на провокации....
Что то не верю я в стальные яйца и ответку по территории рашки....