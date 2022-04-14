УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5591 відвідувач онлайн
Новини Війна
8 606 14
Сумська область (3246) Живицький Дмитро (466)

Територію Сумської області сьогодні обстріляли з території Росії, - Живицький

війна

Російські окупанти обстріляли деякі прикордонні населені пункти у Сумській області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька годин тому відбулися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи з мінометів. Були скинуті 120-мм міни. Є пошкоджені приватні будинки. За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні. Вони зі своєї території обстріляли наші населені пункти", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли селище Велика Писарівка на Сумщині, - Живицький. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
перевіряють українці терпили чи ні. Якщо не відповідати, то прикордоння стане виженою землею на відстані куди зможе добити раше-арта.
показати весь коментар
14.04.2022 19:52
+3
Може і нам вже час ********* по орках через кордон? Вони там все одно вже своїм ватоцефалам феєрверки влаштовують, звинувачуючи ЗСУ.
показати весь коментар
14.04.2022 19:54
+3
За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні Джерело:
показати весь коментар
14.04.2022 19:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
перевіряють українці терпили чи ні. Якщо не відповідати, то прикордоння стане виженою землею на відстані куди зможе добити раше-арта.
показати весь коментар
14.04.2022 19:52 Відповісти
За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні Джерело:
показати весь коментар
14.04.2022 19:55 Відповісти
Може і нам вже час ********* по орках через кордон? Вони там все одно вже своїм ватоцефалам феєрверки влаштовують, звинувачуючи ЗСУ.
показати весь коментар
14.04.2022 19:54 Відповісти
На сколько я знаю за три последних дня было обстреляно три военские части кацапов. Не думаю, что они сами обстреливали именно воинские части свои. Возможно мы тоже играем в игру настанет этонемы
показати весь коментар
14.04.2022 19:58 Відповісти
конечно это мы, нам скучно стало, захотелось острых ощущений...мы по ним, а они по нам, правда это весело? хотите туда?
показати весь коментар
14.04.2022 20:02 Відповісти
Ви самі з ольгіно не хочете на фронти під'їхати? А то підленько гавкать, ховаючись за екраном, може кожний...
показати весь коментар
14.04.2022 20:05 Відповісти
Эммм, тогда и корабль топить кацапский не нужно было, да? Интересная у вас логика
показати весь коментар
14.04.2022 20:06 Відповісти
Где ответка?
показати весь коментар
14.04.2022 19:57 Відповісти
Не можна, ми не торористи, це буде порушення законів війни, яких, до речі, ніхто не бачив, що скаже захід, бла-бла-бла ну і так далі...
И що сказати, наприклад, цій 10-річній дівчинці без двох ніг із Краматорська

показати весь коментар
14.04.2022 20:03 Відповісти
Так вони як в 14-му на Донеччині, самі і в ту і в іншу сторону насипають...
показати весь коментар
14.04.2022 20:07 Відповісти
ТО МОЖЕ ХОЧА Б ЛЮДЕЙ З ПРИКОРДОННИХ СЕЛ ЕВАКУЮВАТИ?
ПОКИ ЩЕ НАША ВЛАДА НЕ ВИЗНАЧИЛАСЬ, БУДЕМО МИ ПО ТЕРИТОРІЇ РАШКОСТАНУ ВІДПОВІДАТИ ЧИ НІ.
БО СЬОГОДНІ НЕ ПОПАЛО, А ЗАВТРА ПОПАДЕ...
показати весь коментар
14.04.2022 20:28 Відповісти
Рівняйте з землею їхні селища.На кожен вистріл відповідати вистрілом.За кожну пролиту українську кров, проливати кацапську.Неможливо перемогти, якщо тільки оборонятися.Білгород, Ростов та Севастополь мають бути схожими на Маріуполь.Українська кров це не вода і кожен ворог має відповісти за її пролиття.
показати весь коментар
14.04.2022 22:05 Відповісти
едь в области которые граничат с рашей и делай ,а то умничать со Львова или с западной Украины ума много ненужно деванные вуйки
показати весь коментар
15.04.2022 01:25 Відповісти
Это проблема была при порохне.... Продолжается при Зеленском.....
Думаю Зеля пойдёт по пути сывочолого - не отвечайте на провокации....
Что то не верю я в стальные яйца и ответку по территории рашки....
показати весь коментар
15.04.2022 04:27 Відповісти
 
 