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Мариуполь (5695) Польша (8149)

Власти польского города Гданьск заявили об участии в послевоенном восстановлении Мариуполя

маріуполь

Восстановление города Мариуполя после войны будет проходить с участием польского портового города Гданьск. Об этом заявила президент города Александра Дулькевич.

Она озвучила такое решение на сессии городского совета после онлайн-выступления городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польский ресурс Yavp.pl.

Во время обращения к польским коллегам мэр Мариуполя сообщил, что в городе полностью разрушены более 60% инфраструктуры. К концу марта там оставалось около 160 тысяч человек.

Люди не имели доступа к воде, электричеству, газу и связи. По словам Вадима Бойченко, Мариуполь напоминает Гданьск в 1945 году после войны – практически полностью разрушен.

Мэр сообщил, что постоянно обращается к международным партнерам с просьбой помочь организовать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть Мариуполь.

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Он поблагодарил поляков за оказанную помощь и отметил важность партнерства между Гданьском и Мариуполем.

Вадим Бойченко пообещал, что в обновленном Мариуполе одну из улиц назовут в честь Гданьска. В ответ Александра Дулькевич написала в Фейсбуке, что и в Гданьске найдется достойное место для Мариуполя в городском пространстве.

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Топ комментарии
+11
Дякуємо, браття !

весь світ знає ваших Героїв Вестерплате,
тепер буде знати і Героїв Маріуполя !
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14.04.2022 19:40
+9
Что бы сделали жители Мариуполя, попадись им эта зеленая тп?
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14.04.2022 19:38
+7
Да, только кацапов ****** отуда и сразу начнем отстраивать!!!
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14.04.2022 19:38
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Да, только кацапов ****** отуда и сразу начнем отстраивать!!!
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14.04.2022 19:38 Ответить
Что бы сделали жители Мариуполя, попадись им эта зеленая тп?
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14.04.2022 19:38 Ответить
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14.04.2022 19:46 Ответить
она еще депутат?
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14.04.2022 19:50 Ответить
Одна з найогидніших персон в українській політиці. І зовнішньо, і внутрішньо.
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14.04.2022 20:00 Ответить
и почему ее еще не отдали кадыровцам?
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14.04.2022 19:42 Ответить
Такое гасло было по всей Украине еще 4-5 недель назад! *****, я маму еле отправил! Сейча уже никто об этом не говорит! Шлюхи!

Тогда все говорили, лучше остатся дома (ХУЖЕ НЕ БУДЕТ) - такой лозунг был в первую недею Войны!
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14.04.2022 19:51 Ответить
Если немного точнее, то президент просил не выезжать, потому что армии не будет за кого бороться.
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14.04.2022 20:15 Ответить
екарный бабай...

"До складу округу входять міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0 Буча і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87 Славутич , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Бородянський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вишгородський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Іванківський і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Поліський райони."

да уж. нада бы ее действительно отдать кадыровцам. возможно они бы смогли росматреть чо там у нее за смаглюк...
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14.04.2022 19:52 Ответить
Ця тітка десь з Бородянки. Хто-хто, а вона б мала знати, що означають "інфраструктурні об'єкти", і що сталося із тими, хто лишився вдома.
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14.04.2022 20:01 Ответить
вот падла - так она еще на медведчуковских каналах постоянно светилась
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14.04.2022 20:49 Ответить
Честь и слава им!
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14.04.2022 19:40 Ответить
Дякуємо, браття !

весь світ знає ваших Героїв Вестерплате,
тепер буде знати і Героїв Маріуполя !
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14.04.2022 19:40 Ответить
в Маріуполі мало зосталось захистників, і вже 50 днів в оточенні ..пробитись важко до них.....треба дивитись правді в очі....висновки робіть самі-що робити з Марійуполем
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14.04.2022 19:43 Ответить
Мариуполь выстоит и войдёт в Новую Историю Украины!
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14.04.2022 19:48 Ответить
Низький уклін і подяка панству Гданьська!
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14.04.2022 21:04 Ответить
 
 