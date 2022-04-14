Власти польского города Гданьск заявили об участии в послевоенном восстановлении Мариуполя

Восстановление города Мариуполя после войны будет проходить с участием польского портового города Гданьск. Об этом заявила президент города Александра Дулькевич.

Она озвучила такое решение на сессии городского совета после онлайн-выступления городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польский ресурс Yavp.pl.

Во время обращения к польским коллегам мэр Мариуполя сообщил, что в городе полностью разрушены более 60% инфраструктуры. К концу марта там оставалось около 160 тысяч человек.

Люди не имели доступа к воде, электричеству, газу и связи. По словам Вадима Бойченко, Мариуполь напоминает Гданьск в 1945 году после войны – практически полностью разрушен.

Мэр сообщил, что постоянно обращается к международным партнерам с просьбой помочь организовать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть Мариуполь.

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Он поблагодарил поляков за оказанную помощь и отметил важность партнерства между Гданьском и Мариуполем.

Вадим Бойченко пообещал, что в обновленном Мариуполе одну из улиц назовут в честь Гданьска. В ответ Александра Дулькевич написала в Фейсбуке, что и в Гданьске найдется достойное место для Мариуполя в городском пространстве.

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