Власти польского города Гданьск заявили об участии в послевоенном восстановлении Мариуполя
Восстановление города Мариуполя после войны будет проходить с участием польского портового города Гданьск. Об этом заявила президент города Александра Дулькевич.
Она озвучила такое решение на сессии городского совета после онлайн-выступления городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польский ресурс Yavp.pl.
Во время обращения к польским коллегам мэр Мариуполя сообщил, что в городе полностью разрушены более 60% инфраструктуры. К концу марта там оставалось около 160 тысяч человек.
Люди не имели доступа к воде, электричеству, газу и связи. По словам Вадима Бойченко, Мариуполь напоминает Гданьск в 1945 году после войны – практически полностью разрушен.
Мэр сообщил, что постоянно обращается к международным партнерам с просьбой помочь организовать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть Мариуполь.
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Он поблагодарил поляков за оказанную помощь и отметил важность партнерства между Гданьском и Мариуполем.
Вадим Бойченко пообещал, что в обновленном Мариуполе одну из улиц назовут в честь Гданьска. В ответ Александра Дулькевич написала в Фейсбуке, что и в Гданьске найдется достойное место для Мариуполя в городском пространстве.
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Тогда все говорили, лучше остатся дома (ХУЖЕ НЕ БУДЕТ) - такой лозунг был в первую недею Войны!
"До складу округу входять міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0 Буча і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87 Славутич , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Бородянський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вишгородський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Іванківський і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Поліський райони."
да уж. нада бы ее действительно отдать кадыровцам. возможно они бы смогли росматреть чо там у нее за смаглюк...
весь світ знає ваших Героїв Вестерплате,
тепер буде знати і Героїв Маріуполя !