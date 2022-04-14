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Маріуполь (3207) Польща (8262)

Влада польського міста Гданськ заявила про участь у повоєнній відбудові Маріуполя

маріуполь

Відновлення міста Маріуполя після війни проходитиме за участю польського портового міста Гданськ. Про це заявила президент міста Олександра Дулькевич.

Вона озвучила таке рішення на сесії міськради після онлайн-виступу міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польский ресурс Yavp.pl.

Під час звернення до польських колег мер Маріуполя повідомив, що в місті повністю зруйновано понад 60% інфраструктури. На кінець березня там залишалося близько 160 тисяч жителів.

Люди не мали доступу до води, електрики, газу та зв'язку. За словами Вадима Бойченка, Маріуполь нагадує Гданськ в 1945 році після війни – практично повністю зруйнований.

Мер повідомив, що постійно звертається до міжнародних партнерів з проханням допомогти організувати гуманітарні коридори, щоб мирні жителі могли покинути Маріуполь.

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Він подякував полякам за надану допомогу та наголосив на важливості партнерства між Гданськом та Маріуполем.

Вадим Бойченко пообіцяв, що у відновленому Маріуполі одну з вулиць назвуть імені Гданська. У відповідь Олександра Дулькевич написала у фейсбуці, що і в Гданську знайдеться гідне місце для Маріуполя в міському просторі.

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Топ коментарі
+11
Дякуємо, браття !

весь світ знає ваших Героїв Вестерплате,
тепер буде знати і Героїв Маріуполя !
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14.04.2022 19:40
+9
Что бы сделали жители Мариуполя, попадись им эта зеленая тп?
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14.04.2022 19:38
+7
Да, только кацапов ****** отуда и сразу начнем отстраивать!!!
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14.04.2022 19:38
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Да, только кацапов ****** отуда и сразу начнем отстраивать!!!
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14.04.2022 19:38 Відповісти
Что бы сделали жители Мариуполя, попадись им эта зеленая тп?
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14.04.2022 19:38 Відповісти
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14.04.2022 19:46 Відповісти
она еще депутат?
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14.04.2022 19:50 Відповісти
Одна з найогидніших персон в українській політиці. І зовнішньо, і внутрішньо.
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14.04.2022 20:00 Відповісти
и почему ее еще не отдали кадыровцам?
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14.04.2022 19:42 Відповісти
Такое гасло было по всей Украине еще 4-5 недель назад! *****, я маму еле отправил! Сейча уже никто об этом не говорит! Шлюхи!

Тогда все говорили, лучше остатся дома (ХУЖЕ НЕ БУДЕТ) - такой лозунг был в первую недею Войны!
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14.04.2022 19:51 Відповісти
Если немного точнее, то президент просил не выезжать, потому что армии не будет за кого бороться.
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14.04.2022 20:15 Відповісти
екарный бабай...

"До складу округу входять міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0 Буча і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87 Славутич , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Бородянський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вишгородський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Іванківський і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Поліський райони."

да уж. нада бы ее действительно отдать кадыровцам. возможно они бы смогли росматреть чо там у нее за смаглюк...
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14.04.2022 19:52 Відповісти
Ця тітка десь з Бородянки. Хто-хто, а вона б мала знати, що означають "інфраструктурні об'єкти", і що сталося із тими, хто лишився вдома.
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14.04.2022 20:01 Відповісти
вот падла - так она еще на медведчуковских каналах постоянно светилась
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14.04.2022 20:49 Відповісти
Честь и слава им!
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14.04.2022 19:40 Відповісти
Дякуємо, браття !

весь світ знає ваших Героїв Вестерплате,
тепер буде знати і Героїв Маріуполя !
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14.04.2022 19:40 Відповісти
в Маріуполі мало зосталось захистників, і вже 50 днів в оточенні ..пробитись важко до них.....треба дивитись правді в очі....висновки робіть самі-що робити з Марійуполем
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14.04.2022 19:43 Відповісти
Мариуполь выстоит и войдёт в Новую Историю Украины!
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14.04.2022 19:48 Відповісти
Низький уклін і подяка панству Гданьська!
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14.04.2022 21:04 Відповісти
 
 