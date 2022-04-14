В Вене украинские активисты противостояли российской пропаганде во время мероприятий, приуроченных к освобождению города в 1945 году. ФОТО

В Вене прошли памятные мероприятия по освобождению города Красной армией. Украинские активисты противостояли российской пропаганде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В годовщину освобождения Вены активисты Шварценбергплац обратили внимание на историческую роль украинских воинов. Своим мероприятием, которое длилось целый день, украинская община в очередной раз показала свое присутствие на символической площади в Вене. На среду 13 апреля украинцы подготовили небольшую музыкальную программу и импровизированную выставку, которая включает фотографии, на которых изображены Буча и другие города, разрушенные российской армией. Венский славист Михаэль Мозер прочитал краткую лекцию по украинской идентичности.

Украинские дипломаты ранним утром положили три венка к подножию памятника Героям Красной Армии. Спустя время, когда свои венки возлагали дипломаты из России, Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, два из трех украинских венков были отодвинуты на второй план. Во время пребывания на площади российских дипломатов более широкая территория вокруг памятника была оцеплена полицией. Посол России Дмитрий Любинский написал в Facebook об "усиленных мерах безопасности".

То, что присутствие украинских активистов на месте традиционной российской церемонии возложения венков к годовщине освобождения Вены может быть взрывоопасным, стало ясно накануне в ходе переговоров между украинскими организаторами и венской полицией. На самом деле, он хотел зарегистрировать митинг в среду для большей части венской площади Шварценбергплац, сообщил соорганизатор Андрей Кариоти.

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Но в понедельник полиция сообщила ему, что к памятнику следует допустить россиян, а украинцам на это время отойти от памятника. Он понял, что иначе украинский митинг был бы запрещен.

Также развернулась дискуссия, по крайней мере, в российской общине, о частной стене за памятником, которую семья Шварценбергов поручила покрасить в украинские национальные цвета 1 марта, через несколько дней после начала войны. На выходных к бывшему министру иностранных дел Чехии Карелу Шварценбергу обратился Координационный совет организаций российских соотечественников в Австрии.

В этом открытом письме говорилось о "неудовлетворенных жалобах" и критике относительно того, что картина является "искажением исторической правды" и "издевательством над погибшими гражданами Советского Союза в борьбе за освобождение Европы и Австрии от фашизма".

"Нет понимания того, как текущие события связаны с этой великой и священной памятью", – написал российский руководящий орган. На вопрос глава координационного совета Дмитрий Ерохин сообщил, что лично получил десятки жалоб по "украинской" росписи стены за памятником, другие жалобы поступили в подорганизации. В то же время, он заверил, что открытое письмо Шварценбергу не согласовывали с посольством России в Вене.

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Освобождение Вены осуществляли войска с украинского фронта, где было много украинцев, прокомментировал эту критику Карел Шварценберг в телефонном разговоре в среду вечером. "Поэтому я считаю, что важно, чтобы были украинские цвета. Это не антироссийское, а проукраинское".

Бывший политик признался, что покрасить стену в сине-желтый цвет решил его сын Йоханнес, управляющий этой недвижимостью. "Но с моего согласия. Речь шла о том, чтобы четко показать наши симпатии к атакованной Украине", – объяснил он.