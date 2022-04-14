Если российская армия уменьшится, то это неплохо, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы по поводу причин пожаров на флагмане Черноморского флота "Москва" и нефтебазы в Белгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил в интервью BBC.

"Происходящее в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, блокирующей, кстати, Черное море, - мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", - сказал он.

Говоря о помощи партнеров, Зеленский отметил: "Они пытаются нам помочь и помогают. Но все же нам нужно быстрее и больше. Достаточно ли? Мы считаем, что нет. Приоритет – получать быстрее, получать сейчас, потому что мы воюем сейчас. И как долго будет продолжаться война, зависит и от того, насколько быстро мы получим все это вооружение и оборудование".

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