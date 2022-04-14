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Новости Война
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Зеленский (19056) россия (93015)

Если российская армия уменьшится, то это неплохо, – Зеленский

рф

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы по поводу причин пожаров на флагмане Черноморского флота "Москва" и нефтебазы в Белгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил в интервью BBC.

"Происходящее в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, блокирующей, кстати, Черное море, - мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", - сказал он.

Говоря о помощи партнеров, Зеленский отметил: "Они пытаются нам помочь и помогают. Но все же нам нужно быстрее и больше. Достаточно ли? Мы считаем, что нет. Приоритет – получать быстрее, получать сейчас, потому что мы воюем сейчас. И как долго будет продолжаться война, зависит и от того, насколько быстро мы получим все это вооружение и оборудование".

Также смотрите: "Без цензуры в прямом эфире": Россия обстреливает себя и хочет мобилизовать всех. День 50. ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
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14.04.2022 21:07
+17
Інфа от Арестовича?? Боже, яке кончене...
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14.04.2022 21:15
+16
Расєйская армія нє только зменщиться але й повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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14.04.2022 21:04
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Только что! Ракетный крейсер "Москва" догорает в Черном море, сообщил глава Одесской ОГА Максим Марченко
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14.04.2022 21:02 Ответить
Таки да пошёл руский корабль нах.
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14.04.2022 21:05 Ответить
ссылку плиз
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14.04.2022 21:05 Ответить
⚡️Российский ракетный крейсер «Москва», который вчера подбили наши ракеты, догорает в Черном море, - сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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14.04.2022 21:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=m8yBh8utw24

Но лучше подождать официальную информацию от штаба или того же Арестовича
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14.04.2022 21:09 Ответить
Інфа от Арестовича?? Боже, яке кончене...
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14.04.2022 21:15 Ответить
Крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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14.04.2022 22:59 Ответить
Расєйская армія нє только зменщиться але й повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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14.04.2022 21:04 Ответить
Elon Mask submits 43 billion dollars to buy Tweeter.
bid is taken...
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14.04.2022 21:05 Ответить
fake
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14.04.2022 21:58 Ответить
ні
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14.04.2022 22:00 Ответить
CNN news about an hour ago
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14.04.2022 22:02 Ответить
Тwееter розгляне пропозицію взавтра.... - облизуються по всій харі....
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14.04.2022 21:58 Ответить
В Севастополь кареты скорой помощи доставили 14 моряков, среди которых и начальник медицинской службы корабля. Отмечается, что судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.
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14.04.2022 21:06 Ответить
50 казали турки врятували, інші скоріш за все годують чорноморських креветок, біда. тепер креветки будуть зелені, і розмовляти російською
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14.04.2022 21:09 Ответить
турки заперечують інфу, що вони врятували моряків з москви
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14.04.2022 21:15 Ответить
кто бы туда турков подпустил...?
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14.04.2022 21:22 Ответить
а кого б вони запитували ? вони б ще спробували зупинити сухогруз Ашот - 7 .
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14.04.2022 21:40 Ответить
Зате до криму можна харчі не завозити, бо бички цього року будуть жирні-прежирні та дуже смачні...
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14.04.2022 22:11 Ответить
От такі в нас гаранти та союзники- і в подальшому треба з цим щось робити...
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14.04.2022 21:06 Ответить
Союзники по якому союзу?
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14.04.2022 21:08 Ответить
Антипутінському.
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14.04.2022 21:20 Ответить
Напулеон БоНеВтік - він дотисне...
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14.04.2022 21:17 Ответить
Воно ще й всралося...
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14.04.2022 21:33 Ответить
Никто ещё так не опускал расийскую ********* как ху.ло.
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14.04.2022 21:07 Ответить
"Якщо російська армія зменшить"

пропустили "ся"
Якщо російська армія ся зменшить
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14.04.2022 21:07 Ответить
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14.04.2022 21:07 Ответить
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14.04.2022 21:08 Ответить
Один раз чуваку в похожем прикиде это таки удалось
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14.04.2022 21:17 Ответить
Напулеон БоНеВтік він такий...)
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14.04.2022 21:18 Ответить
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14.04.2022 21:22 Ответить
Какое отношение имеет Зеленский к "Москве"? На этом пиариться у вас не получится. В 2020 году на вооружении уже должен был стоять 1 дивизион "Нептунов", а это 72 ракеты. Сейчас уже должно было быть 3 дивизиона. А ты запустил 2 ракеты и радуешься, как идиот. Асфальтом корабли сбивать не получается?
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14.04.2022 21:23 Ответить
наполєона бо невтік в палату до жиріновського помістіть.
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14.04.2022 21:24 Ответить
будет петлять как немецкая актриса...
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14.04.2022 21:27 Ответить
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14.04.2022 23:54 Ответить
росіска армія знищиться в Україні.
і щоб більше ніхто не смів нас називати русскімі людьмі, і навіть квартал.
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14.04.2022 21:08 Ответить
Арестован командующий Черноморским флотом ВС РФ адмирал Игорь Осипов третий пошел
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14.04.2022 21:12 Ответить
расстрел будут транслировать по tv?
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14.04.2022 21:21 Ответить
Говорилось же воякам: Или вы куйло придушите, или оно вас
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14.04.2022 21:23 Ответить
Звісно воно не відповіло, бо воно нічого про цю операцію не знало, само тому операція і стала успішною.
А більш за все клоун переживає, що тепер його хайп з типу-пійманим медведчукам - нахер нікому не всрався.
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14.04.2022 21:13 Ответить
Об этом, если не знают, то догадываются все адекватные люди. Разумные люди, после ванергейта, сделали правильные выводы и изменили тактику, чего зебилы сделать не в состоянии в силу отсутствия критического, да и вообще мышления.
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14.04.2022 22:29 Ответить
почему еаши не ********* орковский ил-76мд,который сегодня с владика прилетал в белгород,разгрузился и валит в данный момент в московию? https://www.flightradar24.com/2b7e428b
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14.04.2022 21:14 Ответить
В ответ на ракетный удар по крейсеру "москва", россия обстреляла брянскую область.
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14.04.2022 21:16 Ответить
У них там крейсера "брянск" случайно нет, а то идея интересная
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14.04.2022 21:19 Ответить
в безполётной зоне был достаточно,плюс на аэродроме в белгороде,шо,опять нечем ипануть его было?
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14.04.2022 21:16 Ответить
Слово расія має стати матерним і не вживатися
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14.04.2022 21:38 Ответить
Російські диверсанти планували п'ять замахів на Президента України Володимира Зеленського у період з 22 лютого до 7 березня.

Про це в інтерв'ю https://www.bbc.com/ukrainian/news-61108199 ВВС-Україна розповів секретар РНБО Олексій Данилов.
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14.04.2022 22:13 Ответить
А как же. Зеленский - гигант мысли, блестящий стратег и тактик + политик от бога. Без него солнце не всходит, не говоря уже об окончании войны
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15.04.2022 00:03 Ответить
Про "зменшиться" - це, звичайно, дотепно. Але до чого тут "якщо"?

Цитата: "Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до речі, Чорне море, - мені, чесно кажучи, все одно." - Джерело:
- Це помилковий і непрофесійний підхід: Україна повинна думати про військовослужбовців РФ - перш за все про те, ЯКА ЇХНЯ МОТИВАЦІЯ воювати прости України? ЯК УКРАЇНА МОЖЕ ВПЛИВАТИ НА ЇХНЮ МОТИВАЦІЮ, ЩОБ ЗМІНИТИ ЇЇ, НАЦІЛЮЮЧИ тих військовослужбовців НА ВІДМОВУ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ - не тільки знищення їхніх колег і техніки може бути мотиватором, щоб не воювати, але це, мабуть, найсильніший фактор мотивації.
Але окрім нас на їхню мотивацію намагаються впливати путлерівські злочинці - командири, погрожуючи розправою чи тюрмою тим, хто відмовляється виконувати злочинні накази і воювати проти України. Є великі ризики для тих службовців РФ, які захочуть скласти зброю і здатися в полон Україні - для них бажано розробити найбільш безпечні способи для цієї справи. А потім ще донести інформацію про такі можливості до солдат супротивника.
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15.04.2022 01:10 Ответить
 
 