Если российская армия уменьшится, то это неплохо, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы по поводу причин пожаров на флагмане Черноморского флота "Москва" и нефтебазы в Белгороде.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил в интервью BBC.
"Происходящее в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, блокирующей, кстати, Черное море, - мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", - сказал он.
Говоря о помощи партнеров, Зеленский отметил: "Они пытаются нам помочь и помогают. Но все же нам нужно быстрее и больше. Достаточно ли? Мы считаем, что нет. Приоритет – получать быстрее, получать сейчас, потому что мы воюем сейчас. И как долго будет продолжаться война, зависит и от того, насколько быстро мы получим все это вооружение и оборудование".
Пожалуйста, подождите...
Но лучше подождать официальную информацию от штаба или того же Арестовича
bid is taken...
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.
пропустили "ся"
Якщо російська армія ся зменшить
і щоб більше ніхто не смів нас називати русскімі людьмі, і навіть квартал.
А більш за все клоун переживає, що тепер його хайп з типу-пійманим медведчукам - нахер нікому не всрався.
Про це в інтерв'ю https://www.bbc.com/ukrainian/news-61108199 ВВС-Україна розповів секретар РНБО Олексій Данилов.
Цитата: "Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до речі, Чорне море, - мені, чесно кажучи, все одно." - Джерело:
- Це помилковий і непрофесійний підхід: Україна повинна думати про військовослужбовців РФ - перш за все про те, ЯКА ЇХНЯ МОТИВАЦІЯ воювати прости України? ЯК УКРАЇНА МОЖЕ ВПЛИВАТИ НА ЇХНЮ МОТИВАЦІЮ, ЩОБ ЗМІНИТИ ЇЇ, НАЦІЛЮЮЧИ тих військовослужбовців НА ВІДМОВУ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ - не тільки знищення їхніх колег і техніки може бути мотиватором, щоб не воювати, але це, мабуть, найсильніший фактор мотивації.
Але окрім нас на їхню мотивацію намагаються впливати путлерівські злочинці - командири, погрожуючи розправою чи тюрмою тим, хто відмовляється виконувати злочинні накази і воювати проти України. Є великі ризики для тих службовців РФ, які захочуть скласти зброю і здатися в полон Україні - для них бажано розробити найбільш безпечні способи для цієї справи. А потім ще донести інформацію про такі можливості до солдат супротивника.