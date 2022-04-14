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Зеленський (22448) росія (63594)

Якщо російська армія зменшиться, то це непогано, - Зеленський

рф

Президент України Володимир Зеленський не став відповідати на запитання щодо причин пожеж на флагмані Чорноморського флоту "Москва" та нафтобази у Бєлгороді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC.

"Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до речі, Чорне море, - мені, чесно кажучи, все одно. Якщо вона зменшиться, то це непогано", - сказав він.

Говорячи про допомогу партнерів, Зеленський зазначив: "Вони намагаються нам допомогти та допомагають. Але все ж нам потрібно швидше і більше. Чи цього достатньо? Ми вважаємо, що ні. Пріоритет – отримувати швидше, отримувати зараз, бо ми воюємо зараз. І як довго триватиме війна, залежить і від того, наскільки швидко ми отримаємо все це озброєння та обладнання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розкритикував країни, які продовжують купувати російську нафту: "Заробляють на чужій крові"

Автор: 
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Топ коментарі
+21
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14.04.2022 21:07
+17
Інфа от Арестовича?? Боже, яке кончене...
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14.04.2022 21:15
+16
Расєйская армія нє только зменщиться але й повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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14.04.2022 21:04
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Только что! Ракетный крейсер "Москва" догорает в Черном море, сообщил глава Одесской ОГА Максим Марченко
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14.04.2022 21:02 Відповісти
Таки да пошёл руский корабль нах.
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14.04.2022 21:05 Відповісти
ссылку плиз
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14.04.2022 21:05 Відповісти
⚡️Российский ракетный крейсер «Москва», который вчера подбили наши ракеты, догорает в Черном море, - сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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14.04.2022 21:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=m8yBh8utw24

Но лучше подождать официальную информацию от штаба или того же Арестовича
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14.04.2022 21:09 Відповісти
Інфа от Арестовича?? Боже, яке кончене...
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14.04.2022 21:15 Відповісти
Крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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14.04.2022 22:59 Відповісти
Расєйская армія нє только зменщиться але й повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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14.04.2022 21:04 Відповісти
Elon Mask submits 43 billion dollars to buy Tweeter.
bid is taken...
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14.04.2022 21:05 Відповісти
fake
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14.04.2022 21:58 Відповісти
ні
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14.04.2022 22:00 Відповісти
CNN news about an hour ago
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14.04.2022 22:02 Відповісти
Тwееter розгляне пропозицію взавтра.... - облизуються по всій харі....
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14.04.2022 21:58 Відповісти
В Севастополь кареты скорой помощи доставили 14 моряков, среди которых и начальник медицинской службы корабля. Отмечается, что судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.
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14.04.2022 21:06 Відповісти
50 казали турки врятували, інші скоріш за все годують чорноморських креветок, біда. тепер креветки будуть зелені, і розмовляти російською
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14.04.2022 21:09 Відповісти
турки заперечують інфу, що вони врятували моряків з москви
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14.04.2022 21:15 Відповісти
кто бы туда турков подпустил...?
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14.04.2022 21:22 Відповісти
а кого б вони запитували ? вони б ще спробували зупинити сухогруз Ашот - 7 .
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14.04.2022 21:40 Відповісти
Зате до криму можна харчі не завозити, бо бички цього року будуть жирні-прежирні та дуже смачні...
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14.04.2022 22:11 Відповісти
От такі в нас гаранти та союзники- і в подальшому треба з цим щось робити...
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14.04.2022 21:06 Відповісти
Союзники по якому союзу?
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14.04.2022 21:08 Відповісти
Антипутінському.
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14.04.2022 21:20 Відповісти
Напулеон БоНеВтік - він дотисне...
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14.04.2022 21:17 Відповісти
Воно ще й всралося...
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14.04.2022 21:33 Відповісти
Никто ещё так не опускал расийскую ********* как ху.ло.
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14.04.2022 21:07 Відповісти
"Якщо російська армія зменшить"

пропустили "ся"
Якщо російська армія ся зменшить
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14.04.2022 21:07 Відповісти
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14.04.2022 21:07 Відповісти
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14.04.2022 21:08 Відповісти
Один раз чуваку в похожем прикиде это таки удалось
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14.04.2022 21:17 Відповісти
Напулеон БоНеВтік він такий...)
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14.04.2022 21:18 Відповісти
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14.04.2022 21:22 Відповісти
Какое отношение имеет Зеленский к "Москве"? На этом пиариться у вас не получится. В 2020 году на вооружении уже должен был стоять 1 дивизион "Нептунов", а это 72 ракеты. Сейчас уже должно было быть 3 дивизиона. А ты запустил 2 ракеты и радуешься, как идиот. Асфальтом корабли сбивать не получается?
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14.04.2022 21:23 Відповісти
наполєона бо невтік в палату до жиріновського помістіть.
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14.04.2022 21:24 Відповісти
будет петлять как немецкая актриса...
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14.04.2022 21:27 Відповісти
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14.04.2022 23:54 Відповісти
росіска армія знищиться в Україні.
і щоб більше ніхто не смів нас називати русскімі людьмі, і навіть квартал.
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14.04.2022 21:08 Відповісти
Арестован командующий Черноморским флотом ВС РФ адмирал Игорь Осипов третий пошел
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14.04.2022 21:12 Відповісти
расстрел будут транслировать по tv?
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14.04.2022 21:21 Відповісти
Говорилось же воякам: Или вы куйло придушите, или оно вас
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14.04.2022 21:23 Відповісти
Звісно воно не відповіло, бо воно нічого про цю операцію не знало, само тому операція і стала успішною.
А більш за все клоун переживає, що тепер його хайп з типу-пійманим медведчукам - нахер нікому не всрався.
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14.04.2022 21:13 Відповісти
Об этом, если не знают, то догадываются все адекватные люди. Разумные люди, после ванергейта, сделали правильные выводы и изменили тактику, чего зебилы сделать не в состоянии в силу отсутствия критического, да и вообще мышления.
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14.04.2022 22:29 Відповісти
почему еаши не ********* орковский ил-76мд,который сегодня с владика прилетал в белгород,разгрузился и валит в данный момент в московию? https://www.flightradar24.com/2b7e428b
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14.04.2022 21:14 Відповісти
В ответ на ракетный удар по крейсеру "москва", россия обстреляла брянскую область.
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14.04.2022 21:16 Відповісти
У них там крейсера "брянск" случайно нет, а то идея интересная
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14.04.2022 21:19 Відповісти
в безполётной зоне был достаточно,плюс на аэродроме в белгороде,шо,опять нечем ипануть его было?
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14.04.2022 21:16 Відповісти
Слово расія має стати матерним і не вживатися
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14.04.2022 21:38 Відповісти
Російські диверсанти планували п'ять замахів на Президента України Володимира Зеленського у період з 22 лютого до 7 березня.

Про це в інтерв'ю https://www.bbc.com/ukrainian/news-61108199 ВВС-Україна розповів секретар РНБО Олексій Данилов.
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14.04.2022 22:13 Відповісти
А как же. Зеленский - гигант мысли, блестящий стратег и тактик + политик от бога. Без него солнце не всходит, не говоря уже об окончании войны
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15.04.2022 00:03 Відповісти
Про "зменшиться" - це, звичайно, дотепно. Але до чого тут "якщо"?

Цитата: "Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до речі, Чорне море, - мені, чесно кажучи, все одно." - Джерело:
- Це помилковий і непрофесійний підхід: Україна повинна думати про військовослужбовців РФ - перш за все про те, ЯКА ЇХНЯ МОТИВАЦІЯ воювати прости України? ЯК УКРАЇНА МОЖЕ ВПЛИВАТИ НА ЇХНЮ МОТИВАЦІЮ, ЩОБ ЗМІНИТИ ЇЇ, НАЦІЛЮЮЧИ тих військовослужбовців НА ВІДМОВУ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ - не тільки знищення їхніх колег і техніки може бути мотиватором, щоб не воювати, але це, мабуть, найсильніший фактор мотивації.
Але окрім нас на їхню мотивацію намагаються впливати путлерівські злочинці - командири, погрожуючи розправою чи тюрмою тим, хто відмовляється виконувати злочинні накази і воювати проти України. Є великі ризики для тих службовців РФ, які захочуть скласти зброю і здатися в полон Україні - для них бажано розробити найбільш безпечні способи для цієї справи. А потім ще донести інформацію про такі можливості до солдат супротивника.
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15.04.2022 01:10 Відповісти
 
 