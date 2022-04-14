Якщо російська армія зменшиться, то це непогано, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський не став відповідати на запитання щодо причин пожеж на флагмані Чорноморського флоту "Москва" та нафтобази у Бєлгороді.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC.
"Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до речі, Чорне море, - мені, чесно кажучи, все одно. Якщо вона зменшиться, то це непогано", - сказав він.
Говорячи про допомогу партнерів, Зеленський зазначив: "Вони намагаються нам допомогти та допомагають. Але все ж нам потрібно швидше і більше. Чи цього достатньо? Ми вважаємо, що ні. Пріоритет – отримувати швидше, отримувати зараз, бо ми воюємо зараз. І як довго триватиме війна, залежить і від того, наскільки швидко ми отримаємо все це озброєння та обладнання".
Будь ласка, зачекайте...
Но лучше подождать официальную информацию от штаба или того же Арестовича
bid is taken...
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.
пропустили "ся"
Якщо російська армія ся зменшить
і щоб більше ніхто не смів нас називати русскімі людьмі, і навіть квартал.
А більш за все клоун переживає, що тепер його хайп з типу-пійманим медведчукам - нахер нікому не всрався.
Про це в інтерв'ю https://www.bbc.com/ukrainian/news-61108199 ВВС-Україна розповів секретар РНБО Олексій Данилов.
Цитата: "Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до речі, Чорне море, - мені, чесно кажучи, все одно." - Джерело:
- Це помилковий і непрофесійний підхід: Україна повинна думати про військовослужбовців РФ - перш за все про те, ЯКА ЇХНЯ МОТИВАЦІЯ воювати прости України? ЯК УКРАЇНА МОЖЕ ВПЛИВАТИ НА ЇХНЮ МОТИВАЦІЮ, ЩОБ ЗМІНИТИ ЇЇ, НАЦІЛЮЮЧИ тих військовослужбовців НА ВІДМОВУ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ - не тільки знищення їхніх колег і техніки може бути мотиватором, щоб не воювати, але це, мабуть, найсильніший фактор мотивації.
Але окрім нас на їхню мотивацію намагаються впливати путлерівські злочинці - командири, погрожуючи розправою чи тюрмою тим, хто відмовляється виконувати злочинні накази і воювати проти України. Є великі ризики для тих службовців РФ, які захочуть скласти зброю і здатися в полон Україні - для них бажано розробити найбільш безпечні способи для цієї справи. А потім ще донести інформацію про такі можливості до солдат супротивника.