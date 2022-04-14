Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, - посол ЕС Маасикас
Оценивая, может ли Украина получить статус кандидата на вступление в ЕС, Европейская комиссия установит соответствие Украины двум основным критериям членства в блоке.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.
"Европейская комиссия начала работу над анализом относительно ее мнения, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, отвечает ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", - отметил он.
По словам дипломата, Еврокомиссия намерена завершить оценку до июня.
После этого на основе оценки комиссии государства-члены должны принять решение, предоставить ли Украине статус кандидата на вступление.
Напомним, в минувшую пятницу во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала опросник по поводу членства в ЕС лично президенту Владимиру Зеленскому.
Пожалуйста, подождите...
Чі є в країні правосуддя, не керовані зверху, або за гроші суди? - відповідь всі ми знаємо .
Чі є в Україні олігархи, та чі впливають вони на владу? - відповідь всі знають .
Чі рівні умови для всих категорій бізнесу, та чи не використовує крупний бізнес офшори для ухиляння від сплати податків? - відповідь усі ми знаємо .
Отже висновки Єврокомісії очікувані.
Виборці, зарубіть собі на носі: ніколе! николе більше не голосуйте на виборах за олігархів, або їх маріонеток, інакше країна ніколе не вибереться з болота! Я розумію що всі масмедія монополізовані олігархами та керують суспільною думкою, но треба мати свою!
Функціонуюча ринкова економіка - скоріше НІ. В нас більше підходить термін "Кланово-олігархічна економіка". Монополії - головні гальма розвитку дійсно ринкової економіки.
І до червня навряд чи зміниться ситуація.
ЕС нарушит все правила если примет Украину. Коррупция, отсутствие свободы слова, свободных выборов, справедливых судов ... итд.