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Новини Підписання асоціації з ЄС
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Євросоюз (12775) Матті Маасікас (134)

Єврокомісія оцінить Україну за двома основними критеріями членства, - посол ЄС Маасікас

маасікас,матті

Оцінюючи, чи може Україна отримати статус кандидата на вступ до ЄС, Європейська комісія установить відповідність України двом основним критеріям для членства у блоці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю CNN розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейська комісія розпочала роботу над аналізом щодо її думки, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи Україна відповідає двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка", - зазначив він.

За словами дипломата, Єврокомісія має намір завершити оцінку до червня.

Після цього на основі оцінки комісії держави-члени повинні ухвалити рішення, чи надавати Україні статус кандидата на вступ.

Нагадаємо, у минулу п’ятницю під час візиту до Києва глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала опитувальник щодо членства в ЄС особисто президенту Володимиру Зеленському.

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Автор: 
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Топ коментарі
+16
Заблоковано три патриотичні ТБ канали, а продажна судова система абсолютно нереформована. У призначеннях навіть на конкурсні посади квітне кумівство всупереч законам. Загалом, якась африканська демократія.
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14.04.2022 21:57
+8
Логічно. Цікаво, як оцінять здатність, скажімо, "коломИйського" посадити за допомогою брехні мавпочку на високу посаду. (всі збіги та асоціації -- випадкові)
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14.04.2022 21:58
+4
Функціонуюча демократія - вибір ЗЕ в президенти та Зе-команди в парламент, - скоріше ТАК. Хоча, мабуть, точніше було б сказати "Функціонуюча зріла демократія". Бо з цим у нас проблема.

Функціонуюча ринкова економіка - скоріше НІ. В нас більше підходить термін "Кланово-олігархічна економіка". Монополії - головні гальма розвитку дійсно ринкової економіки.

І до червня навряд чи зміниться ситуація.
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14.04.2022 22:00
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Заблоковано три патриотичні ТБ канали, а продажна судова система абсолютно нереформована. У призначеннях навіть на конкурсні посади квітне кумівство всупереч законам. Загалом, якась африканська демократія.
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14.04.2022 21:57 Відповісти
Підозрюю, якими мають бути ті питання:

Чі є в країні правосуддя, не керовані зверху, або за гроші суди? - відповідь всі ми знаємо .
Чі є в Україні олігархи, та чі впливають вони на владу? - відповідь всі знають .
Чі рівні умови для всих категорій бізнесу, та чи не використовує крупний бізнес офшори для ухиляння від сплати податків? - відповідь усі ми знаємо .

Отже висновки Єврокомісії очікувані.

Виборці, зарубіть собі на носі: ніколе! николе більше не голосуйте на виборах за олігархів, або їх маріонеток, інакше країна ніколе не вибереться з болота! Я розумію що всі масмедія монополізовані олігархами та керують суспільною думкою, но треба мати свою!
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14.04.2022 22:21 Відповісти
Срочно донести ,что ОП каламоя зарыли все проукраинские телеканалы !
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14.04.2022 22:49 Відповісти
Логічно. Цікаво, як оцінять здатність, скажімо, "коломИйського" посадити за допомогою брехні мавпочку на високу посаду. (всі збіги та асоціації -- випадкові)
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14.04.2022 21:58 Відповісти
Функціонуюча демократія - вибір ЗЕ в президенти та Зе-команди в парламент, - скоріше ТАК. Хоча, мабуть, точніше було б сказати "Функціонуюча зріла демократія". Бо з цим у нас проблема.

Функціонуюча ринкова економіка - скоріше НІ. В нас більше підходить термін "Кланово-олігархічна економіка". Монополії - головні гальма розвитку дійсно ринкової економіки.

І до червня навряд чи зміниться ситуація.
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14.04.2022 22:00 Відповісти
Надання Україні членства в НАТО та ЄС - єдина правильна відповідь Путіну і чим скоріше це станеться, тим МЕНЬШЕ смертей буде.
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14.04.2022 22:01 Відповісти
як ці мерзені потвори збираються це робити, не розумію...
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14.04.2022 22:05 Відповісти
Головний показник - без України не буде ЄС.
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14.04.2022 22:06 Відповісти
А коррупция?ЕС охренет...
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14.04.2022 22:09 Відповісти
не охренеет-в болгарии,румынии,на балканах она была намного больше и ничего ,приняли
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14.04.2022 22:34 Відповісти
Зеленим ідіотам треба хоча б розблокувати "Еспресо", "5" та "Прямий" у цифровому Т2.
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14.04.2022 22:27 Відповісти
ни в коем случае не доверять зеленой власти - пока четко не выполнят и не примут все законы по экономике коррупции и защите прав человека
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14.04.2022 22:28 Відповісти
Якщо треба доказати ринковість економиці, то треба видати Бєню США.
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14.04.2022 22:36 Відповісти
я двичайно не спец, але, навищо вічно проситись туди - де тебе не хочуть бачити. ну плииииз... ну примите..... как-то не комильфо. Как мне кажется - после последних событий, все остальные должны проситься к нам в союз. По моему, мы доказали, кто есть кто..... авжеж я диванный эксперт, но даже я понимаю - это остой все время умолять...
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14.04.2022 22:49 Відповісти
так а ты и не просись
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14.04.2022 23:03 Відповісти
Демократія відсутня, незаконно блокують проукраїнські патріотичні телеканали в ефірах т2. Інформаційний простір наповнений олігархічною провладною пропагандою, незважаючи на війну і заклики єднатися. Економіка ринково-олігархічна, за наявності сильного впливу коломойського на процеси в Україні, перспектив розвитку ринкової економіки нуль. Заблокована робота САП до війни. Не функціонує нормально судова система (відновили телефонне право, не ліквідували ОАСК), не функціонують антимонопольні органи, блокується робота наглядових рад, блокується робота системи прозоро корупційними схемами в обхід прозорих закупівель, не виконувалось 3 роки оборонне замовлення, що сильно послабило захист держави і було втрачено велику кількість підприємств, ініраструктури, людей. Структура дбр - дно. На сбу, гур, мвс має сильний вплив влада і використовує для власних незаконних цілей. За даних обставин не бачу жодних перспектив членства ЄС. Тим більше до початку війни західні аналітики констатували в Україні найбільше розкрадання держбюджету останні 2-3 роки ща всі роки незалежності України.
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14.04.2022 22:50 Відповісти
Є альтернатива ЄС, дуронька?
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14.04.2022 23:32 Відповісти
Формально Україна не може пройти навіть ці два критерія, бо немає свободи слова (вимкнені непропагандистські канали з Т2) та й близько немає ринкової економіки, бо за останні 3 роки став повертатися совок в усьому.
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15.04.2022 07:13 Відповісти
с таким президентом как в Украине - одна дорога в рашу. Они с х*лом будут сидеть и любоваться глядя в глаза друг другу.
ЕС нарушит все правила если примет Украину. Коррупция, отсутствие свободы слова, свободных выборов, справедливых судов ... итд.
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15.04.2022 07:19 Відповісти
 
 