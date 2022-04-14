Єврокомісія оцінить Україну за двома основними критеріями членства, - посол ЄС Маасікас
Оцінюючи, чи може Україна отримати статус кандидата на вступ до ЄС, Європейська комісія установить відповідність України двом основним критеріям для членства у блоці.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю CNN розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.
"Європейська комісія розпочала роботу над аналізом щодо її думки, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи Україна відповідає двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка", - зазначив він.
За словами дипломата, Єврокомісія має намір завершити оцінку до червня.
Після цього на основі оцінки комісії держави-члени повинні ухвалити рішення, чи надавати Україні статус кандидата на вступ.
Нагадаємо, у минулу п’ятницю під час візиту до Києва глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала опитувальник щодо членства в ЄС особисто президенту Володимиру Зеленському.
Будь ласка, зачекайте...
Чі є в країні правосуддя, не керовані зверху, або за гроші суди? - відповідь всі ми знаємо .
Чі є в Україні олігархи, та чі впливають вони на владу? - відповідь всі знають .
Чі рівні умови для всих категорій бізнесу, та чи не використовує крупний бізнес офшори для ухиляння від сплати податків? - відповідь усі ми знаємо .
Отже висновки Єврокомісії очікувані.
Виборці, зарубіть собі на носі: ніколе! николе більше не голосуйте на виборах за олігархів, або їх маріонеток, інакше країна ніколе не вибереться з болота! Я розумію що всі масмедія монополізовані олігархами та керують суспільною думкою, но треба мати свою!
Функціонуюча ринкова економіка - скоріше НІ. В нас більше підходить термін "Кланово-олігархічна економіка". Монополії - головні гальма розвитку дійсно ринкової економіки.
І до червня навряд чи зміниться ситуація.
ЕС нарушит все правила если примет Украину. Коррупция, отсутствие свободы слова, свободных выборов, справедливых судов ... итд.