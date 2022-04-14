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Франция возвращает посла в Киев, - Кулеба

ле,дриан,дріан

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба поблагодарил своего французского коллегу за решение о возвращении в Киев посла Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

Кулеба подчеркнул: "Разговаривал со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго против России на уровне ЕС. Украина уверена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее. Я очень ценю решение Франции вернуть своего посла в Киев".

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Сколько патронов (вообще оружия) нам дала Хранция?.... мы все помним.
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14.04.2022 22:10 Ответить
най їде, а оружію сами ним дамо.
не Францією єдиною, шо називається....
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14.04.2022 22:14 Ответить
всі до хати.
Кулеба не самий останній в цій зеленій шоблі....
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14.04.2022 22:11 Ответить
Всі вертаються
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14.04.2022 22:16 Ответить
Кажуть жорналісти з телемарафону вєщають не з України )
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14.04.2022 22:17 Ответить
тект как-то по-дебильному написан. Я сначала прочитал и ужаснулся - Франция возвращает украинского посла в Киев! Что же он там натворил?

Такшо все х..ня, Миша, давай по-новой.
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14.04.2022 22:20 Ответить
ХРАНЦУЗИ!!!! мать вашу! Ваших послів ми приймемо без питань!
ЗБРОЮ БЛД. ДАВАЙТЕ! І ХУЦИЛО ЗА КОРАБЛЕМ ВІДПРАВТЕ!!!
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14.04.2022 22:22 Ответить
 
 