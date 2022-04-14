Франция возвращает посла в Киев, - Кулеба

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба поблагодарил своего французского коллегу за решение о возвращении в Киев посла Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

Кулеба подчеркнул: "Разговаривал со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго против России на уровне ЕС. Украина уверена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее. Я очень ценю решение Франции вернуть своего посла в Киев".

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