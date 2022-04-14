Франція повертає посла до Києва, - Кулеба

Керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба подякував своєму французькому колезі за рішення про повернення до Києва посла Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.

Кулеба підкреслив: "Розмовляв зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Вдячний Франції за підтримку нафтового ембарго проти Росії на рівні ЄС. Україна впевнена, що цей крок потрібно зробити якомога швидше. Я дуже ціную рішення Франції повернути свого посла до Києва".

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