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Франція повертає посла до Києва, - Кулеба

ле,дриан,дріан

Керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба подякував своєму французькому колезі за рішення про повернення до Києва посла Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері. 

Кулеба підкреслив: "Розмовляв зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Вдячний Франції за підтримку нафтового ембарго проти Росії на рівні ЄС. Україна впевнена, що цей крок потрібно зробити якомога швидше. Я дуже ціную рішення Франції повернути свого посла до Києва".

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Сколько патронов (вообще оружия) нам дала Хранция?.... мы все помним.
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14.04.2022 22:10 Відповісти
най їде, а оружію сами ним дамо.
не Францією єдиною, шо називається....
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14.04.2022 22:14 Відповісти
всі до хати.
Кулеба не самий останній в цій зеленій шоблі....
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14.04.2022 22:11 Відповісти
Всі вертаються
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14.04.2022 22:16 Відповісти
Кажуть жорналісти з телемарафону вєщають не з України )
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14.04.2022 22:17 Відповісти
тект как-то по-дебильному написан. Я сначала прочитал и ужаснулся - Франция возвращает украинского посла в Киев! Что же он там натворил?

Такшо все х..ня, Миша, давай по-новой.
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14.04.2022 22:20 Відповісти
ХРАНЦУЗИ!!!! мать вашу! Ваших послів ми приймемо без питань!
ЗБРОЮ БЛД. ДАВАЙТЕ! І ХУЦИЛО ЗА КОРАБЛЕМ ВІДПРАВТЕ!!!
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14.04.2022 22:22 Відповісти
 
 