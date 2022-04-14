Только объединившись, Украина, Европа и США могут остановить Путина, - Верещук
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала три фактора, которые могут прекратить российскую агрессию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Путина остановят украинская армия, санкции и переговоры!"- подчеркнула она.
Министр уточнила, что самостоятельно Украина не справится: нужно солидарное участие стран Европы и США. Необходимы очень мощные санкции, в частности, эмбарго на нефть и газ.
"Путина нужно остановить экономически. Чем сильнее будут международная изоляция и эмбарго, тем быстрее он сядет за стол переговоров", - подчеркнула Верещук.
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+20 Анатолий К 65c6a92d
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Скажіть які шатли вона до Криму запускала?
"Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре".
«Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав. Ось натурально», - відповіла вона на уточнювальне запитання, що саме «доброго» для Росії робить Путін.
Диву даєшся , як потрапила до влади
З розвитком таким ?
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw