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Только объединившись, Украина, Европа и США могут остановить Путина, - Верещук

верещук

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала три фактора, которые могут прекратить российскую агрессию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Путина остановят украинская армия, санкции и переговоры!"- подчеркнула она.

Министр уточнила, что самостоятельно Украина не справится: нужно солидарное участие стран Европы и США. Необходимы очень мощные санкции, в частности, эмбарго на нефть и газ.

"Путина нужно остановить экономически. Чем сильнее будут международная изоляция и эмбарго, тем быстрее он сядет за стол переговоров", - подчеркнула Верещук.

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Топ комментарии
+20
Коли зникне з екранів ця верещалка, чоловік якої знищував майдан? Невже під час ваійни в нас не знайшлося військових експертів давати оцінкук взаємодії із США і ЄС?
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14.04.2022 22:35
+16
Менше б, потвора, гуманітаркою окупантів постачала було б легше перемогти.
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14.04.2022 22:36
+16
А скільки гумконвоїв верещук передала ворогу?
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14.04.2022 22:40
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Галадріель Верещук. *Мир изменился. Я чувствую это в воде, чувствую это в земле, ощущаю в воздухе... Многое из того, что было - ушло. И не осталось тех, кто помнит об этом*
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14.04.2022 22:34 Ответить
І без верещучки давно це відомо.
Скажіть які шатли вона до Криму запускала?
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14.04.2022 22:35 Ответить
Шоб колаборанти їздили в Крим на шатлах - для того його размінували. Тим самим дозволивши руzzкiм окупувати пiвдень
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14.04.2022 22:45 Ответить
Коли зникне з екранів ця верещалка, чоловік якої знищував майдан? Невже під час ваійни в нас не знайшлося військових експертів давати оцінкук взаємодії із США і ЄС?
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14.04.2022 22:35 Ответить
Менше б, потвора, гуманітаркою окупантів постачала було б легше перемогти.
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14.04.2022 22:36 Ответить
Верещучка, закончится война и мы у тебя за многое спросим. Особенно за Херсонскую область. Каждый день мелькать на ТВ тебе не поможет.
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14.04.2022 22:38 Ответить
Верещук, розмовляючи з журналістами російського журналу «Огонёк» у грудні 2013-го, коли в Україні вирувала Революція гідності, але окупація Криму та війна на Донбасі ще не розпочалася, https://www.kommersant.ru/doc/2369947?fbclid=IwAR3AdyT8iU3kc0UgC-BIIaTNuou0a0orRb47LHchgHTn3ReCqbnBh3Yrcss назвала Росію «авторитаризмом з демократичним обличчям» і водночас зізналася:

"Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре".

«Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав. Ось натурально», - відповіла вона на уточнювальне запитання, що саме «доброго» для Росії робить Путін.
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14.04.2022 22:39 Ответить
🤢
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14.04.2022 22:39 Ответить
А скільки гумконвоїв верещук передала ворогу?
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14.04.2022 22:40 Ответить
Безмізкий флюгер з цицьками.
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14.04.2022 22:43 Ответить
А де там ціцьки?
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14.04.2022 22:54 Ответить
Ви пройшли першу частину тесту на громадянство. Наступна частина - правильне написання свого імені.
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15.04.2022 00:09 Ответить
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15.04.2022 07:24 Ответить
а що уже не воздихаєш по путлеру,а як дишала як дишала...
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14.04.2022 22:43 Ответить
чим більше війни ти менше схочу до асфальту - без війни вони не розуміли....
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14.04.2022 22:44 Ответить
Аби не лізло у справи ЗСУ.
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14.04.2022 22:45 Ответить
Зелёная безмозглая плесень
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14.04.2022 22:49 Ответить
Верещук и политика это сила, ну как бакалейщик и кардинал.
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14.04.2022 22:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=70bRDG8Y6E8 Червона Калина | Marlaine Maas
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14.04.2022 22:52 Ответить
виявляється - розум має верещук .

Диву даєшся , як потрапила до влади

З розвитком таким ?
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14.04.2022 22:53 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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14.04.2022 23:02 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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14.04.2022 23:03 Ответить
Я как вижу Верещук то параллельно почему-то присутствует Захарова причём какая то модель нашего правительства начинает напоминать орков
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15.04.2022 08:38 Ответить
 
 