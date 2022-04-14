Лише об’єднавшись, Україна, Європа та США можуть зупинити Путіна, - Верещук
Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук назвала три фактори, які можуть припинити російську агресію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
"Путіна зупинять українська армія, санкції та перемовини!"- наголосила вона.
Міністр уточнила, що самотужки Україна не впорається: потрібна солідарна участь країн Європи та США. Необхідні дуже потужні санкції, зокрема,- ембарго на нафту та газ.
"Путіна треба зупинити економічно. Чим сильнішими будуть міжнародна ізоляція та ембарго, тим швидше він сяде за стіл перемовин",- наголосила Верещук.
Топ коментарі
+20 Анатолий К 65c6a92d
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Скажіть які шатли вона до Криму запускала?
"Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре".
«Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав. Ось натурально», - відповіла вона на уточнювальне запитання, що саме «доброго» для Росії робить Путін.
Диву даєшся , як потрапила до влади
З розвитком таким ?
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw