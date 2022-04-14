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Лише об’єднавшись, Україна, Європа та США можуть зупинити Путіна, - Верещук

верещук

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук назвала три фактори, які можуть припинити російську агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Путіна зупинять українська армія, санкції та перемовини!"- наголосила вона.

Міністр уточнила, що самотужки Україна не впорається: потрібна солідарна участь країн Європи та США. Необхідні дуже потужні санкції, зокрема,- ембарго на нафту та газ.

"Путіна треба зупинити економічно. Чим сильнішими будуть міжнародна ізоляція та ембарго, тим швидше він сяде за стіл перемовин",- наголосила Верещук.

Також читайте: Єврокомісія оцінить Україну за двома основними критеріями членства, - посол ЄС Маасікас

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Топ коментарі
+20
Коли зникне з екранів ця верещалка, чоловік якої знищував майдан? Невже під час ваійни в нас не знайшлося військових експертів давати оцінкук взаємодії із США і ЄС?
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14.04.2022 22:35
+16
Менше б, потвора, гуманітаркою окупантів постачала було б легше перемогти.
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14.04.2022 22:36
+16
А скільки гумконвоїв верещук передала ворогу?
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14.04.2022 22:40
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Галадріель Верещук. *Мир изменился. Я чувствую это в воде, чувствую это в земле, ощущаю в воздухе... Многое из того, что было - ушло. И не осталось тех, кто помнит об этом*
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14.04.2022 22:34 Відповісти
І без верещучки давно це відомо.
Скажіть які шатли вона до Криму запускала?
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14.04.2022 22:35 Відповісти
Шоб колаборанти їздили в Крим на шатлах - для того його размінували. Тим самим дозволивши руzzкiм окупувати пiвдень
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14.04.2022 22:45 Відповісти
Коли зникне з екранів ця верещалка, чоловік якої знищував майдан? Невже під час ваійни в нас не знайшлося військових експертів давати оцінкук взаємодії із США і ЄС?
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14.04.2022 22:35 Відповісти
Менше б, потвора, гуманітаркою окупантів постачала було б легше перемогти.
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14.04.2022 22:36 Відповісти
Верещучка, закончится война и мы у тебя за многое спросим. Особенно за Херсонскую область. Каждый день мелькать на ТВ тебе не поможет.
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14.04.2022 22:38 Відповісти
Верещук, розмовляючи з журналістами російського журналу «Огонёк» у грудні 2013-го, коли в Україні вирувала Революція гідності, але окупація Криму та війна на Донбасі ще не розпочалася, https://www.kommersant.ru/doc/2369947?fbclid=IwAR3AdyT8iU3kc0UgC-BIIaTNuou0a0orRb47LHchgHTn3ReCqbnBh3Yrcss назвала Росію «авторитаризмом з демократичним обличчям» і водночас зізналася:

"Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре".

«Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав. Ось натурально», - відповіла вона на уточнювальне запитання, що саме «доброго» для Росії робить Путін.
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14.04.2022 22:39 Відповісти
🤢
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14.04.2022 22:39 Відповісти
А скільки гумконвоїв верещук передала ворогу?
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14.04.2022 22:40 Відповісти
Безмізкий флюгер з цицьками.
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14.04.2022 22:43 Відповісти
А де там ціцьки?
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14.04.2022 22:54 Відповісти
Ви пройшли першу частину тесту на громадянство. Наступна частина - правильне написання свого імені.
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15.04.2022 00:09 Відповісти
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15.04.2022 07:24 Відповісти
а що уже не воздихаєш по путлеру,а як дишала як дишала...
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14.04.2022 22:43 Відповісти
чим більше війни ти менше схочу до асфальту - без війни вони не розуміли....
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14.04.2022 22:44 Відповісти
Аби не лізло у справи ЗСУ.
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14.04.2022 22:45 Відповісти
Зелёная безмозглая плесень
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14.04.2022 22:49 Відповісти
Верещук и политика это сила, ну как бакалейщик и кардинал.
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14.04.2022 22:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=70bRDG8Y6E8 Червона Калина | Marlaine Maas
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14.04.2022 22:52 Відповісти
виявляється - розум має верещук .

Диву даєшся , як потрапила до влади

З розвитком таким ?
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14.04.2022 22:53 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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14.04.2022 23:02 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показати весь коментар
14.04.2022 23:03 Відповісти
Я как вижу Верещук то параллельно почему-то присутствует Захарова причём какая то модель нашего правительства начинает напоминать орков
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15.04.2022 08:38 Відповісти
 
 