Село Горенка на Киевщине разрушено на 77%, - ГПСУ
Российские оккупанты почти на 80% разрушили село Горенка на Киевщине.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские захватчики нанесли разрушение 77% территории села Горенка на Киевщине. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
жінок та грабують ВСЕ , що бачать !!
Здохніть всі , кляті москалі і дикі потвори 😡
пора приглашать специалистов по недвижимости и оценивать урон . Хорошо ориентируется в частных домах в таких сёлах АН БЛАГОВЕСТ .
У них есть полная картотека перепроданных домов .
Реальные риэлтеры могут правильнооценить ущербы , а не оторванные от жизни эксперты