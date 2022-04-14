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Киевская область (3927)

Село Горенка на Киевщине разрушено на 77%, - ГПСУ

горенка

Российские оккупанты почти на 80% разрушили село Горенка на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские захватчики нанесли разрушение 77% территории села Горенка на Киевщине. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках", - говорится в сообщении.

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Село Горенка на Киевщине разрушено на 77%, - ГПСУ 01
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Там была Орда.
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14.04.2022 23:19 Ответить
роисся доказала всему миру , что у нее кирпичная армия , ума и смелости хватает только для борьбы с заборами, домами, и стенами .
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14.04.2022 23:22 Ответить
Орки вбивають наших мирних жителів сіл і міст , гвалтують наших
жінок та грабують ВСЕ , що бачать !!

Здохніть всі , кляті москалі і дикі потвори 😡
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14.04.2022 23:26 Ответить
сволочи.
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14.04.2022 23:27 Ответить
Горенка - было село с крутыми домами киевлян . Дорогая недвижимость .

пора приглашать специалистов по недвижимости и оценивать урон . Хорошо ориентируется в частных домах в таких сёлах АН БЛАГОВЕСТ .
У них есть полная картотека перепроданных домов .

Реальные риэлтеры могут правильнооценить ущербы , а не оторванные от жизни эксперты
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14.04.2022 23:28 Ответить
Не пиши фигню Там было полно самых обычных домов. Некоторым по 70 лет.
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14.04.2022 23:32 Ответить
Денацификация в понятии кацапов - это разгромить хорошую недвижимость . Манкурты гребанные
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14.04.2022 23:33 Ответить
 
 