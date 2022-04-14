Село Горенка на Киевщине разрушено на 77%, - ГПСУ

Российские оккупанты почти на 80% разрушили село Горенка на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские захватчики нанесли разрушение 77% территории села Горенка на Киевщине. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Я кричу: "За что вы убили детей моих?" История жительницы села Гребельки на Киевщине, которая пережила оккупацию войсками РФ. ВИДЕО