Село Горенка на Київщині зруйновано на 77%, - ДПСУ
Російські окупанти майже на 80% зруйнували село Горенка на Київщині.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські загарбники завдали руйнування 77% території села Горенка на Київщині. Про це свідчить карта Супутникового центру ООН. Враховувались пошкодження, видимі на супутникових знімках", - йдеться в повідомленні.
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жінок та грабують ВСЕ , що бачать !!
Здохніть всі , кляті москалі і дикі потвори 😡
пора приглашать специалистов по недвижимости и оценивать урон . Хорошо ориентируется в частных домах в таких сёлах АН БЛАГОВЕСТ .
У них есть полная картотека перепроданных домов .
Реальные риэлтеры могут правильнооценить ущербы , а не оторванные от жизни эксперты