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Київська область (3806)

Село Горенка на Київщині зруйновано на 77%, - ДПСУ

горенка

Російські окупанти майже на 80% зруйнували село Горенка на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники завдали руйнування 77% території села Горенка на Київщині. Про це свідчить карта Супутникового центру ООН. Враховувались пошкодження, видимі на супутникових знімках", - йдеться в повідомленні.

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Село Горенка на Київщині зруйновано на 77%, - ДПСУ 01

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Там была Орда.
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14.04.2022 23:19 Відповісти
роисся доказала всему миру , что у нее кирпичная армия , ума и смелости хватает только для борьбы с заборами, домами, и стенами .
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14.04.2022 23:22 Відповісти
Орки вбивають наших мирних жителів сіл і міст , гвалтують наших
жінок та грабують ВСЕ , що бачать !!

Здохніть всі , кляті москалі і дикі потвори 😡
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14.04.2022 23:26 Відповісти
сволочи.
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14.04.2022 23:27 Відповісти
Горенка - было село с крутыми домами киевлян . Дорогая недвижимость .

пора приглашать специалистов по недвижимости и оценивать урон . Хорошо ориентируется в частных домах в таких сёлах АН БЛАГОВЕСТ .
У них есть полная картотека перепроданных домов .

Реальные риэлтеры могут правильнооценить ущербы , а не оторванные от жизни эксперты
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14.04.2022 23:28 Відповісти
Не пиши фигню Там было полно самых обычных домов. Некоторым по 70 лет.
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14.04.2022 23:32 Відповісти
Денацификация в понятии кацапов - это разгромить хорошую недвижимость . Манкурты гребанные
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14.04.2022 23:33 Відповісти
 
 