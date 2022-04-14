В оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из подбитого крейсера "Москва", - Цимбалюк
Журналист Роман Цимбалюк обнародовал информацию о том, что в оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из потопленного флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Цимбалюк подчеркнул: "Около 10:00 14 апреля из ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлены 14 моряков, в том числе начальник медицинской службы корабля. Военнослужащие прибыли к причалу на скоростном катере, где их уже ждали машины скорой помощи. Судьба остальных 496 членов экипажа неизвестна.
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Слава ЗСУ.
Читала, що на Україні є прадавній бог Хвуй, який відповідає за продовження роду українців. Усіх, хто цьому заважає потрібно посилати до нього і він розбереться. Може раніше були і молитви, та знищені та до нас не дійшли, бо геноцид. Єдине що залишилось у нашої пам'яті про шанування прадавнього бога це на весні пекти великодні кулічі у вигляді бога, полити зверху білим та покласти яйця.
Люди вклонялись цьому богу щоб усе плодилось: діти, курчата, телята ... Це для нас дуже важливо.
Так вклонимося і ми нашому продавньому богу, який нам допомогає!
До речі купола-цибулини на храмах це теж наш бог, готовий до бою за наш рід. На тому і стоїмо та стояти будемо!
Москва горить, який чудовий сон. Москва горит. https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #россия https://www.youtube.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #украина https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 #москва https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82 #горит https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F #песня https://www.youtube.com/hashtag/%D1%85%D0%B8%D1%82 #хит https://www.youtube.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4 #тренд
https://youtu.be/AdQwrizAsdw
Москва опустилась на дно.
Москва медной рындой (как тазом) накрылась.
И судно "на пенис" пошло!
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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