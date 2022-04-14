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крейсер (96) Цимбалюк Роман (84)

В оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из подбитого крейсера "Москва", - Цимбалюк

москва,крейсер

Журналист Роман Цимбалюк обнародовал информацию о том, что в оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из потопленного флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Цимбалюк подчеркнул: "Около 10:00 14 апреля из ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлены 14 моряков, в том числе начальник медицинской службы корабля. Военнослужащие прибыли к причалу на скоростном катере, где их уже ждали машины скорой помощи. Судьба остальных 496 членов экипажа неизвестна.

Читайте также: Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ
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Топ комментарии
+65
Це всі, хто вижив? (хоч би, хоч би)
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14.04.2022 23:35
+51
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14.04.2022 23:43
+47
🤣🤣🤣
Сидять два куми, їдять сало. Один другому й каже:
- Куме, а ви знаєте, тоті москалі, шляк би їх трафив, але вони такі героїчні, ну такі вже героїчні люди!
- Та ви шо таке триндите, куме!
- Ну так от. Слухайте. Йду я вчора попри ставок, глип - а там москаль топиться.
Я йому: "Може тобі допомогти?".
А він все кричить та й кричить: "Та ну! Та ну!"
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14.04.2022 23:48
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Арєстовіч і свої появи в руцкіх серіалах про мєнтов та умних сабак сравніваєт с бойовими виходами розвідників, і нарахував собі таких 36. Ви краще меньше слухайте підполковника п#здабола.
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15.04.2022 00:25 Ответить
там всьо "ручное")))
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15.04.2022 00:12 Ответить
механизмы заряжания требуют большого количества личного состава.
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15.04.2022 00:13 Ответить
Чтобьі рьібов кормить))
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15.04.2022 00:22 Ответить
500 - чтобы бычкам было что кушать.
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15.04.2022 08:11 Ответить
Так это СОВКОВАЯ БАРЖА - там рядом с каждым клапаном и вентилем МАТРОСИК сидит, иначе и ракет не надо - сама на дно пойдет.
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15.04.2022 08:21 Ответить
Ну что можно сказать, удачно погасили новую Украинскую почтовую марку.
Слава ЗСУ.
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15.04.2022 00:03 Ответить
следующая марка - "адмирал макаров"
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15.04.2022 00:14 Ответить
Я так розумію що інші чотириста з чимось вже на дні. Чекаємо коли їх нарешті офіційно приплюсують до тих 19900 орків що вже знищені..
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15.04.2022 00:06 Ответить
говорят, полсотни турки в рабство угнали. Возможно будут менять на крымских татар, если Джемилев с Эрдоганом договорится.
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15.04.2022 00:16 Ответить
Так. Які пропозиції по святкуванню ювілею 20 000 орків у Укрпошти?
Читала, що на Україні є прадавній бог Хвуй, який відповідає за продовження роду українців. Усіх, хто цьому заважає потрібно посилати до нього і він розбереться. Може раніше були і молитви, та знищені та до нас не дійшли, бо геноцид. Єдине що залишилось у нашої пам'яті про шанування прадавнього бога це на весні пекти великодні кулічі у вигляді бога, полити зверху білим та покласти яйця.
Люди вклонялись цьому богу щоб усе плодилось: діти, курчата, телята ... Це для нас дуже важливо.
Так вклонимося і ми нашому продавньому богу, який нам допомогає!
До речі купола-цибулини на храмах це теж наш бог, готовий до бою за наш рід. На тому і стоїмо та стояти будемо!
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15.04.2022 05:59 Ответить
500 трупаков рашистов, не хило, поздравляю ВСУ
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15.04.2022 00:08 Ответить
Вернулись "налегке"
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15.04.2022 00:14 Ответить
Цікаво, а хто там був із вищих офіцерів?
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15.04.2022 00:18 Ответить
А остальные перешли в "подводники"...
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15.04.2022 00:18 Ответить
Остальные добираются вплавь,будут позже.
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15.04.2022 00:59 Ответить
🎶🎶🎶

Москва горить, який чудовий сон. Москва горит. https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #россия https://www.youtube.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #украина https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 #москва https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82 #горит https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F #песня https://www.youtube.com/hashtag/%D1%85%D0%B8%D1%82 #хит https://www.youtube.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4 #тренд
https://youtu.be/AdQwrizAsdw
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15.04.2022 00:24 Ответить
https://youtu.be/-kb4o_rJ5LE
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15.04.2022 08:11 Ответить
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15.04.2022 00:24 Ответить
краби дуже задоволені свіжини стало багато
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15.04.2022 00:30 Ответить
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15.04.2022 00:37 Ответить
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15.04.2022 00:37 Ответить
Такий собі "апгрейд"...
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15.04.2022 00:45 Ответить
Остальные 40, что выловили турки сачком - отправились в АД на парад 9 мая? Слава Україні! Слава ЗСУ! 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
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15.04.2022 00:39 Ответить
Москва затонула, Москва погрузилась,
Москва опустилась на дно.
Москва медной рындой (как тазом) накрылась.
И судно "на пенис" пошло!
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15.04.2022 00:56 Ответить
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15.04.2022 01:00 Ответить
как тут картинки добавлять?
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15.04.2022 01:01 Ответить
-смешно
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15.04.2022 04:53 Ответить
А я думаю, чого це ГШ пару днів тому підбурював всіх "скоро 20 тисяч"... От витівники!
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15.04.2022 01:11 Ответить
Завтра концерт Кобзона в концертном зале Аквариум.
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15.04.2022 01:14 Ответить
Кстати,''хор александрова '' тоже на дне Чёрного моря
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15.04.2022 01:27 Ответить
У матросов-нет вопросов!)
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15.04.2022 01:20 Ответить
Решта на концерті
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15.04.2022 01:31 Ответить
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15.04.2022 01:36 Ответить
А что то за одноклеточное с указкой.
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15.04.2022 08:19 Ответить
Некто рупор оленевода -Говнюшеннков
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15.04.2022 09:00 Ответить
"А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"
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15.04.2022 01:42 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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15.04.2022 02:06 Ответить
Как в песне 14 -ть (французских), руских моряков
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15.04.2022 07:19 Ответить
В Черном море ещё 9 целей осталось для потопления. Думаю за неделю-две управимся!
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15.04.2022 07:39 Ответить
Это всё, что астанется после меня....
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15.04.2022 08:17 Ответить
История повторяется

Александр Маринеско, личный враг Гитлера. Будучи командиром подводной лодки С-13, стал широко известен потоплением 30 января 1945 года плавказармы военно-морского флота нацистской Германии (бывшего лайнера) «Вильгельм Густлофф», в результате которого погибло, по разным оценкам от 3700 до 9300 человек. Уничтожение «Вильгельм Густлоффа» именуется «атакой века»
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15.04.2022 08:26 Ответить
496 членів екіпажу "слушают Жирика и Кабиздоха"
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15.04.2022 08:30 Ответить
На борту затопленой недогоревшей Москвы, по сообщению Defense Express скорее всего находилось яо.
По мнению специалистов, 16 единиц противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" могут быть оснащены ядерной боевой частью
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15.04.2022 08:35 Ответить
пропоную добити чорноморський флот Р.Ф. вони налякані і розгублені.
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15.04.2022 08:40 Ответить
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15.04.2022 09:47 Ответить
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