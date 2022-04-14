До окупованого Севастополя доставили 14 матросів з підбитого крейсеру "Москва", - Цимбалюк
Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про те, що до окупованого Севастополя доправили 14 матросів із потопленого флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Цимбалюк підкреслив: "Близько 10:00 14 квітня ц. р. з ракетного крейсера "Москва" до Севастополя доставлено 14 моряків, зокрема начальника медичної служби корабля. Військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти, 496 членів екіпажу невідома.
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Слава ЗСУ.
Читала, що на Україні є прадавній бог Хвуй, який відповідає за продовження роду українців. Усіх, хто цьому заважає потрібно посилати до нього і він розбереться. Може раніше були і молитви, та знищені та до нас не дійшли, бо геноцид. Єдине що залишилось у нашої пам'яті про шанування прадавнього бога це на весні пекти великодні кулічі у вигляді бога, полити зверху білим та покласти яйця.
Люди вклонялись цьому богу щоб усе плодилось: діти, курчата, телята ... Це для нас дуже важливо.
Так вклонимося і ми нашому продавньому богу, який нам допомогає!
До речі купола-цибулини на храмах це теж наш бог, готовий до бою за наш рід. На тому і стоїмо та стояти будемо!
Москва горить, який чудовий сон. Москва горит. https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #россия https://www.youtube.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #украина https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 #москва https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82 #горит https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F #песня https://www.youtube.com/hashtag/%D1%85%D0%B8%D1%82 #хит https://www.youtube.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4 #тренд
https://youtu.be/AdQwrizAsdw
Москва опустилась на дно.
Москва медной рындой (как тазом) накрылась.
И судно "на пенис" пошло!
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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