До окупованого Севастополя доставили 14 матросів з підбитого крейсеру "Москва", - Цимбалюк

Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про те, що до окупованого Севастополя доправили 14 матросів із потопленого флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Цимбалюк підкреслив: "Близько 10:00 14 квітня ц. р. з ракетного крейсера "Москва" до Севастополя доставлено 14 моряків, зокрема начальника медичної служби корабля. Військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти, 496 членів екіпажу невідома.

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