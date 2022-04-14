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крейсер (87) Цимбалюк Роман (51)

До окупованого Севастополя доставили 14 матросів з підбитого крейсеру "Москва", - Цимбалюк

москва,крейсер

Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про те, що до окупованого Севастополя доправили 14 матросів із потопленого флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Цимбалюк підкреслив: "Близько 10:00 14 квітня ц. р. з ракетного крейсера "Москва" до Севастополя доставлено 14 моряків, зокрема начальника медичної служби корабля. Військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти, 496 членів екіпажу невідома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ

Автор: 
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Топ коментарі
+65
Це всі, хто вижив? (хоч би, хоч би)
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14.04.2022 23:35
+51
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14.04.2022 23:43
+47
🤣🤣🤣
Сидять два куми, їдять сало. Один другому й каже:
- Куме, а ви знаєте, тоті москалі, шляк би їх трафив, але вони такі героїчні, ну такі вже героїчні люди!
- Та ви шо таке триндите, куме!
- Ну так от. Слухайте. Йду я вчора попри ставок, глип - а там москаль топиться.
Я йому: "Може тобі допомогти?".
А він все кричить та й кричить: "Та ну! Та ну!"
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14.04.2022 23:48
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Арєстовіч і свої появи в руцкіх серіалах про мєнтов та умних сабак сравніваєт с бойовими виходами розвідників, і нарахував собі таких 36. Ви краще меньше слухайте підполковника п#здабола.
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15.04.2022 00:25 Відповісти
там всьо "ручное")))
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15.04.2022 00:12 Відповісти
механизмы заряжания требуют большого количества личного состава.
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15.04.2022 00:13 Відповісти
Чтобьі рьібов кормить))
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15.04.2022 00:22 Відповісти
500 - чтобы бычкам было что кушать.
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15.04.2022 08:11 Відповісти
Так это СОВКОВАЯ БАРЖА - там рядом с каждым клапаном и вентилем МАТРОСИК сидит, иначе и ракет не надо - сама на дно пойдет.
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15.04.2022 08:21 Відповісти
Ну что можно сказать, удачно погасили новую Украинскую почтовую марку.
Слава ЗСУ.
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15.04.2022 00:03 Відповісти
следующая марка - "адмирал макаров"
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15.04.2022 00:14 Відповісти
Я так розумію що інші чотириста з чимось вже на дні. Чекаємо коли їх нарешті офіційно приплюсують до тих 19900 орків що вже знищені..
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15.04.2022 00:06 Відповісти
говорят, полсотни турки в рабство угнали. Возможно будут менять на крымских татар, если Джемилев с Эрдоганом договорится.
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15.04.2022 00:16 Відповісти
Так. Які пропозиції по святкуванню ювілею 20 000 орків у Укрпошти?
Читала, що на Україні є прадавній бог Хвуй, який відповідає за продовження роду українців. Усіх, хто цьому заважає потрібно посилати до нього і він розбереться. Може раніше були і молитви, та знищені та до нас не дійшли, бо геноцид. Єдине що залишилось у нашої пам'яті про шанування прадавнього бога це на весні пекти великодні кулічі у вигляді бога, полити зверху білим та покласти яйця.
Люди вклонялись цьому богу щоб усе плодилось: діти, курчата, телята ... Це для нас дуже важливо.
Так вклонимося і ми нашому продавньому богу, який нам допомогає!
До речі купола-цибулини на храмах це теж наш бог, готовий до бою за наш рід. На тому і стоїмо та стояти будемо!
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15.04.2022 05:59 Відповісти
500 трупаков рашистов, не хило, поздравляю ВСУ
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15.04.2022 00:08 Відповісти
Вернулись "налегке"
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15.04.2022 00:14 Відповісти
Цікаво, а хто там був із вищих офіцерів?
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15.04.2022 00:18 Відповісти
А остальные перешли в "подводники"...
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15.04.2022 00:18 Відповісти
Остальные добираются вплавь,будут позже.
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15.04.2022 00:59 Відповісти
🎶🎶🎶

Москва горить, який чудовий сон. Москва горит. https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #россия https://www.youtube.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #украина https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 #москва https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82 #горит https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F #песня https://www.youtube.com/hashtag/%D1%85%D0%B8%D1%82 #хит https://www.youtube.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4 #тренд
https://youtu.be/AdQwrizAsdw
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15.04.2022 00:24 Відповісти
https://youtu.be/-kb4o_rJ5LE
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15.04.2022 08:11 Відповісти
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15.04.2022 00:24 Відповісти
краби дуже задоволені свіжини стало багато
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15.04.2022 00:30 Відповісти
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15.04.2022 00:37 Відповісти
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15.04.2022 00:37 Відповісти
Такий собі "апгрейд"...
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15.04.2022 00:45 Відповісти
Остальные 40, что выловили турки сачком - отправились в АД на парад 9 мая? Слава Україні! Слава ЗСУ! 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
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15.04.2022 00:39 Відповісти
Москва затонула, Москва погрузилась,
Москва опустилась на дно.
Москва медной рындой (как тазом) накрылась.
И судно "на пенис" пошло!
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15.04.2022 00:56 Відповісти
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15.04.2022 01:00 Відповісти
как тут картинки добавлять?
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15.04.2022 01:01 Відповісти
-смешно
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15.04.2022 04:53 Відповісти
А я думаю, чого це ГШ пару днів тому підбурював всіх "скоро 20 тисяч"... От витівники!
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15.04.2022 01:11 Відповісти
Завтра концерт Кобзона в концертном зале Аквариум.
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15.04.2022 01:14 Відповісти
Кстати,''хор александрова '' тоже на дне Чёрного моря
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15.04.2022 01:27 Відповісти
У матросов-нет вопросов!)
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15.04.2022 01:20 Відповісти
Решта на концерті
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15.04.2022 01:31 Відповісти
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15.04.2022 01:36 Відповісти
А что то за одноклеточное с указкой.
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15.04.2022 08:19 Відповісти
Некто рупор оленевода -Говнюшеннков
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15.04.2022 09:00 Відповісти
"А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"
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15.04.2022 01:42 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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15.04.2022 02:06 Відповісти
Как в песне 14 -ть (французских), руских моряков
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15.04.2022 07:19 Відповісти
В Черном море ещё 9 целей осталось для потопления. Думаю за неделю-две управимся!
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15.04.2022 07:39 Відповісти
Это всё, что астанется после меня....
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15.04.2022 08:17 Відповісти
История повторяется

Александр Маринеско, личный враг Гитлера. Будучи командиром подводной лодки С-13, стал широко известен потоплением 30 января 1945 года плавказармы военно-морского флота нацистской Германии (бывшего лайнера) «Вильгельм Густлофф», в результате которого погибло, по разным оценкам от 3700 до 9300 человек. Уничтожение «Вильгельм Густлоффа» именуется «атакой века»
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15.04.2022 08:26 Відповісти
496 членів екіпажу "слушают Жирика и Кабиздоха"
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15.04.2022 08:30 Відповісти
На борту затопленой недогоревшей Москвы, по сообщению Defense Express скорее всего находилось яо.
По мнению специалистов, 16 единиц противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" могут быть оснащены ядерной боевой частью
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15.04.2022 08:35 Відповісти
пропоную добити чорноморський флот Р.Ф. вони налякані і розгублені.
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15.04.2022 08:40 Відповісти
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15.04.2022 09:47 Відповісти
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