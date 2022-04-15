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Россия сосредоточила в Украине 65 батальонных тактических групп, - CNN

рф,армія,окупанти

Остатки отступивших с севера Украины российских войск начали появляться на Донбассе накануне попыток России осуществить наступление.

Об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У них уже есть значительное количество сил в регионе. По нашим оценкам, в самой Украине насчитывается 65 боеспособных батальонных тактических групп. Все 65 находятся на востоке и юге Украины... В ближайшие дни они будут пытаться доставить дополнительные БТГ", - сказал чиновник журналистам.

Издание акцентирует внимание, что некоторые из подразделений, которые в последние недели покинули северную часть Украины, в частности Киевскую область, вернулись в Беларусь и Россию для пополнения запасов и усиления, чтобы отправиться на Донбасс, добавил чиновник.

Также читайте: Россия набирает контрактников для войны в Украине на сайтах по поиску работы

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Топ комментарии
+14
Ну так ВСУ уже ждут это мясо на разделку с новыми дивайсами.
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15.04.2022 06:33
+14
Було 120 - залишилось 65!
Непогано! Непогано!
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15.04.2022 07:14
+9
"Залишки російських військ"
бити, вбивати, добити.
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15.04.2022 06:35
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Ну так ВСУ уже ждут это мясо на разделку с новыми дивайсами.
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15.04.2022 06:33 Ответить
Єсть адин вапрос-дє всєх етіх лапанікав хараніть?
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15.04.2022 06:34 Ответить
...лапатнікав...
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15.04.2022 06:53 Ответить
Вся надія на собак, правда вони теж не дурні і можуть відмовитись їсти те 'лайно'.
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15.04.2022 08:17 Ответить
Русский дух - это запах палёного русского мяса.
Пусть скажут спасибо хабадникам в кремле, посылающим их на смерть.
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15.04.2022 06:34 Ответить
"Залишки російських військ"
бити, вбивати, добити.
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15.04.2022 06:35 Ответить
убивать, резать, колоть, топить, вешать каждого первого свинорылокозомордого кацапа... никакой пощады... каждый первый - кем бы он ни был - должен быть вычеркнут из жизни... эти мрази жизни не достойны...
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15.04.2022 06:53 Ответить
Вистояти і перемогти непросто. Але потрібно . Кремлівський хабад має бути знищений. ПУТІНА НА НАРИ. А кожен вбитий російський фашист наближає нашу перемогу. Слава Україні!
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15.04.2022 07:14 Ответить
Героям слава!!
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15.04.2022 07:57 Ответить
Було 120 - залишилось 65!
Непогано! Непогано!
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15.04.2022 07:14 Ответить
Кучненько ставайте москалики, кучненько! Зараз зробимо фото на пам`ять! Посміхайтесь... і і і і... ВОГОНЬ!!!
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15.04.2022 07:59 Ответить
там цих уродів можна скидати в шахти і ніхто не знайде
молодогвардейци путлера
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15.04.2022 08:06 Ответить
Так на начало войны было около 120. А где остальные?
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15.04.2022 10:56 Ответить
Вони потонули
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18.04.2022 02:09 Ответить
Ничего, пацаны. Немножко потерпеть - и домой, в Рязань, на расслабоне. Автобусы уже готовы.

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15.04.2022 10:58 Ответить
 
 