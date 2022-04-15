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армія рф (16200) росія (63594) Донбас (22348)

Росія зосередила в Україні 65 батальйонних тактичних груп, - CNN

рф,армія,окупанти

Залишки російських військ, що відступили з півночі України, почали з'являтися на Донбасі напередодні спроб Росії здійснити наступ.

Про це заявив у четвер високопоставлений представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У них уже є значна кількість сил у регіоні. За нашими оцінками, в самій Україні налічується 65 боєздатних батальйонних тактичних груп. Усі 65 перебувають на сході та півдні України... Найближчими днями вони намагатимуться доправити додаткові БТГ", - сказав посадовець журналістам.

Видання акцентує увагу, що це деякі з підрозділів, які в останні тижні покинули північну частину України, зокрема Київську область, повернулися до Білорусі та Росії для поповнення запасів і посилення, щоб вирушити на Донбас, додав посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбас для Росії - головна мішень, - Зеленський

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Топ коментарі
+14
Ну так ВСУ уже ждут это мясо на разделку с новыми дивайсами.
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15.04.2022 06:33
+14
Було 120 - залишилось 65!
Непогано! Непогано!
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15.04.2022 07:14
+9
"Залишки російських військ"
бити, вбивати, добити.
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15.04.2022 06:35
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Ну так ВСУ уже ждут это мясо на разделку с новыми дивайсами.
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15.04.2022 06:33 Відповісти
Єсть адин вапрос-дє всєх етіх лапанікав хараніть?
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15.04.2022 06:34 Відповісти
...лапатнікав...
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15.04.2022 06:53 Відповісти
Вся надія на собак, правда вони теж не дурні і можуть відмовитись їсти те 'лайно'.
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15.04.2022 08:17 Відповісти
Русский дух - это запах палёного русского мяса.
Пусть скажут спасибо хабадникам в кремле, посылающим их на смерть.
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15.04.2022 06:34 Відповісти
"Залишки російських військ"
бити, вбивати, добити.
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15.04.2022 06:35 Відповісти
убивать, резать, колоть, топить, вешать каждого первого свинорылокозомордого кацапа... никакой пощады... каждый первый - кем бы он ни был - должен быть вычеркнут из жизни... эти мрази жизни не достойны...
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15.04.2022 06:53 Відповісти
Вистояти і перемогти непросто. Але потрібно . Кремлівський хабад має бути знищений. ПУТІНА НА НАРИ. А кожен вбитий російський фашист наближає нашу перемогу. Слава Україні!
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15.04.2022 07:14 Відповісти
Героям слава!!
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15.04.2022 07:57 Відповісти
Було 120 - залишилось 65!
Непогано! Непогано!
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15.04.2022 07:14 Відповісти
Кучненько ставайте москалики, кучненько! Зараз зробимо фото на пам`ять! Посміхайтесь... і і і і... ВОГОНЬ!!!
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15.04.2022 07:59 Відповісти
там цих уродів можна скидати в шахти і ніхто не знайде
молодогвардейци путлера
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15.04.2022 08:06 Відповісти
Так на начало войны было около 120. А где остальные?
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15.04.2022 10:56 Відповісти
Вони потонули
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18.04.2022 02:09 Відповісти
Ничего, пацаны. Немножко потерпеть - и домой, в Рязань, на расслабоне. Автобусы уже готовы.

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15.04.2022 10:58 Відповісти
 
 