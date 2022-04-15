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Новости Война
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армия РФ (18050) Зеленский (19056)

Как я могу это бросить? У меня не было даже мысли уехать из Украины с начала вторжения, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что даже не думал о выезде из Киева в день начала полномасштабного вторжения и войны РФ против нашей страны.

Об этом Зеленский заявил в интервью для BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, почему он решил оставаться в столице и не уезжать из Украины, когда началась война, Зеленский подчеркнул, что не может быть безразличным к происходящему в его стране с ее гражданами.

"Я один из них. Как я могу это покинуть? Это невозможно просто, невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой. У меня не было бы такой мысли, даже если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить?" – высказался Зеленский.

Во-первых, как добавил президент, для него это высокая ответственность, а во-вторых – враг как раз и надеялся на то, что президент уедет из Киева.

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"Это была большая операция. Я уверен, что это был бы один из шагов по дестабилизации нашей страны - это был бы точно раскол, и не было бы такой единой позиции Вооруженных Сил, президента и народа Украины", - сказал он.

Зеленский также резюмировал, что чувствует уверенность, а не надежду на победу Украины.
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Топ комментарии
+45
деж ти був раніше боневтік? гроши на армію де ділися?

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15.04.2022 08:11
+45
Він тепер про це своє героїчне рішення кожного тижня буде розповідати.
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15.04.2022 08:15
+42
Один мой знакомый не насрал в песочницу детской площадки.

Можно ли его после этого считать героем ?
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15.04.2022 08:27
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Що він успішно і зробив - а саме своєю бездіяльністю , або навпаки
і спровокував напад !
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15.04.2022 09:07 Ответить
он людей подставил под ракеты а свою семью вывез заранее - эа такое в штатах импичмент дают сразу
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15.04.2022 10:55 Ответить
Виправдовується вже...
Всіх рідних вивіз давно.
Думки не було....
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15.04.2022 09:06 Ответить
Одні боти тут скавулять. Значить все правильно робиться.
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15.04.2022 09:10 Ответить
Да, просрать оборону держави, що стало причиною загибелі тисячів цивільних- дуже правильно
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15.04.2022 09:49 Ответить
ты свинья зеленая тебя наверное предупредили что будет война? а Чернигову Харькову Мариуполю сказали идите на шалшлыки там вас бомбить не будут
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15.04.2022 10:57 Ответить
Згоден, а причина в чому? Мама" беня"не пустила: місця для "бені" у цьому транспорті не було, вірніше було, але тільки по маршруту до слідчих ФБР.
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15.04.2022 09:11 Ответить
О, бачу диванні експерди Петі Шоколадного налетіли
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15.04.2022 09:16 Ответить
не позорьтесь зеленые предатели -все ваше кодло после войны будет отвечать за то что людей не предупредили и оставили под ракеты и бомбы умирать
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15.04.2022 10:59 Ответить
Петя шекаладний все здав би за 1.5 години разом з медведчуком, який в Петі кожен вечір чаї ганяв
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15.04.2022 09:17 Ответить
О, бачу подоляк зелелизів прислав. Як там шашлики, гарно приготувались? Чого мовчим за Ірпінь, Бучу, Маріуполь, Гостомель, Макарів- результати підготовки боневтіка. Чому розмінували Чонгар? Де ленка? Якби не Порошенко, то ти вже 8 років сиділо б у рабстві у орків. Звідки, ви, гидота, вилазите.
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15.04.2022 09:29 Ответить
Якби не тхнуло з Банкової по усіх телеканалах то народ та армія і забули, що цей пройдисвіт існує. Повірте його відсутність в ефірі значно знизить напругу у суспільстві та покращить боєздатність військ. Своє роботою треба займатися мовчки, а якщо не може її виконувати мовчки то він просто не на своєму місці.
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15.04.2022 09:34 Ответить
Скільки років Порошенко вже не Президент а ви все розумового мастурбуєте на його ім"я. Це клініка. Мерщій до лікаря!
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15.04.2022 10:51 Ответить
петя вам кацапам очко порвал
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15.04.2022 11:00 Ответить

*зареєструвався в Цензорі 15 квітня;
*взбзднув трошки і попав у спам.
звичайна карьєра зепокидька.
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15.04.2022 12:49 Ответить
Пока он на Банковой, ни одна кремлевская ракета туда не полетит.
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15.04.2022 09:23 Ответить
Як ти можеш покинути, коли тобі нічого не загрожує, а скоро грошики на велике відбудівництво прийдуть. Липкі рученята вже готові приймать всією опою
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15.04.2022 09:26 Ответить
зе сміття
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15.04.2022 09:27 Ответить
Тю, так робити озброєння - потрібен мозок (якого у зеленої шобли немає) ! А от пилити бабло на дорогах - це завжди будь ласка!!! І мозок не потрібен (Коля Тищенко підтвердить) і гроші на це є!
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15.04.2022 09:41 Ответить
Ну вам же Порошенка з дивана було зручно обгажувати, вальцман, ліпецкая хвабріка, кукаріку...Для тупих- є затверджений бюджет, там можна подивитись були виділені кошти на армію чи ні. Можна ще у військових запитать, коли їм останній раз підвищували зп.Сам ти кацап засцяний, ще тупе.
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15.04.2022 09:53 Ответить
Та вже на Зеленського моляться. Товстун прийшов у раду у футболці зе президент під чегевару. Не знають ідіоти, що це був кривавий вбивця. Комсомольці ідіоти.
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15.04.2022 10:08 Ответить
На складі чудом вціліла ціла купа недобудованих з 2019 року ракет Нептун.
І тут за місяць їх доробили. Так складно, да???
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15.04.2022 10:06 Ответить
Засцяный и засратый на всю голову ты, подоляцкая мразота, только конченный дебил , такой как ты, может оправдывать предателя, вора и тупого наркомана зелю.
Вас, придурочных, как послушать- так это не ЗСУ и не волонтеры спасают страну, а гринпоц высерами из бункера. И про диванных экспертов- кто бы говорил- так не ты, диванный манкурт и прокацапленная шлюха.
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15.04.2022 10:28 Ответить
ми прекрасно знаємо про всі гроші на армію, бо тепер самі збираємо воїнам на все - на каски, броніки, безпілотники, рації, тепловізори, автомобілі, добре що хоч не на танки, а то й пуп розв'яжеться. танки нам партнери, слава богу, почали присилати.
ми також знаємо, що заборгованість на 24.02 перед армією була 7 млрд грн. а пального їм виділили 0 літрів.
так що не переказуй нам свою методичку, бо ти копі-пейст зробити оно не годне.
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15.04.2022 10:32 Ответить
Ї не в вас одного таке враження. Я наприклад по комментах на цензорі намагаюся зрозуміти - чі то малолітні дрочери здебільшого пишуть, чі то вже стари з альцгеймером... Ну не можуть адекватні громадяни під час війни не розуміти що едина можливість перемогти сильнішого ворога зараз в нашей едності. Бо сто років тому нас не червони обірванци пермогли, а саме відсутність едності... Чі порохоботу пермога не потрибна, якщо вона не на чолі з сивочолим?...
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15.04.2022 13:23 Ответить
Вдумайтесь !!! Політтехнологи Банкової подають факт,що Зєлєнскій перебуває на території держави,як неймовірний вчинок !🤦
Певно,надіючись,що люди забули,чим зелені займались напередодні вторгнення...
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15.04.2022 09:30 Ответить
Але зебіли такі тупі, що для них це дійсно подвиг!!!
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15.04.2022 09:38 Ответить
Подзабыли, подумал яневтік, надо наповнить героический подвиг.
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15.04.2022 09:36 Ответить
Янікевік втік і країна пішла в гору, краще б втік, то буделоб х10 до розвитку.
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15.04.2022 09:38 Ответить
ну так як би ти залишив свою улюблену бабцю беню......
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15.04.2022 09:42 Ответить
Ви праві, Яневтік не міг беню тут самого залишити. З ним без прикриття Яневтіком могла статись прикрість - від деяких наполегливих громадян чи органів. Друге - з ОПи свідомо, для важливості порівнюють (проводять паралелі) Яневтіка з королями, королевами деяких країн Західної Європи, які покидали свої країни перед окупацією гітлерівцями і виїздили в Англію - рятуватись. Наш бубочка - прямо як король. Яке воно все нице, нікчемне. Жах!
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15.04.2022 10:32 Ответить
А, ну да,, ну да!!!
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15.04.2022 09:52 Ответить
А Бєня теж "не може все це кинути"?
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15.04.2022 10:02 Ответить
Как бы это не смешно прозвучало, но в воюющей Украине для него сейчас самое безопасное место. Даже из Израиля, не выдающего своих, сбежал... И Зеленского, измазанного в "художествах" Коломойского по самое не хочу, за яйца крепко держит.
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15.04.2022 11:07 Ответить
У кожної людини існує межа її можливостей. Один жертвуючи собою підриває міст та зберігає життя тисячам свої громадян. Він загинув, але своїм вчинком наблизив перемогу над ворогом. А у іншого межа можливостей не втекти з бункера, який добре охороняється. Мені складно судити наскільки це героїчний вчинок для цієї особистості, але з упевненістю можу сказати, що в порівнянні це виглядає жалюгідно. І просто страшно, що ця істота та істоти, які її оточують не можуть зрозуміти цю жалюгідність та виставляють це на показ усьому світу практично щодня.
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15.04.2022 10:06 Ответить
якби ти вова втик то це державна зрада . а за це стаття . ти вова давав клятву у ВР ПЕРЕД НАРОДОМ УКРАИНИ . так що це не подвиг твий -- це твий обовьязок бути в УКРАИНИ пид час вийни ---- посада в тебе така пане ПРЕЗИДЕНТ
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15.04.2022 10:09 Ответить
баран - презедент баранів. вони раді, що дороги хороші були, а що зекоманда про війну їх не повідомила, то теж правильно зробила 💩
колеги, проведіть роботу з своїми зефанатичними родичами, а то в них у голові насрано.
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15.04.2022 10:37 Ответить
те которые лоханулись никогда открыто не признают свою ошибку что проголосовали не за того.
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15.04.2022 11:03 Ответить
думав-думав - десь я це вже бачив ... Аж ось воно!
Це було ж вже! (с)
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15.04.2022 11:56 Ответить
той що начебто герой ліворуч, чи праворуч?
зовні - обидва гидкі!
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15.04.2022 12:52 Ответить
Да все знают,почему ты тут торчишь -тебе популярно беня объяснил,что через неделю будет власть у Порошенко ,а ему это никак не подходит
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15.04.2022 12:10 Ответить
херой Боневтік.
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15.04.2022 12:49 Ответить
А що тобі загрожувало, свої байки залиш зелохам, якщо було би в ***** бажання тебе замочити, то замочили перед нападом, навіщо кидати ракети в аеродроми, краще зеЛоху в дачу. Ти всього-на-всього потрібен для підпису капітуляції тому ніхто тебе не мочив, байки розповідай своїм лошкам.
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15.04.2022 12:54 Ответить
Я не втік, я не втік, я не втік,
Через вік, через вік, через вік.
Бо коли на кордоні згребуть,
То відразу повістку дадуть.
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15.04.2022 14:50 Ответить
правильно.
а какао-ботва нынче подкацапниками стали.
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16.04.2022 04:19 Ответить
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