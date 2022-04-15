Как я могу это бросить? У меня не было даже мысли уехать из Украины с начала вторжения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что даже не думал о выезде из Киева в день начала полномасштабного вторжения и войны РФ против нашей страны.

Об этом Зеленский заявил в интервью для BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, почему он решил оставаться в столице и не уезжать из Украины, когда началась война, Зеленский подчеркнул, что не может быть безразличным к происходящему в его стране с ее гражданами.

"Я один из них. Как я могу это покинуть? Это невозможно просто, невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой. У меня не было бы такой мысли, даже если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить?" – высказался Зеленский.

Во-первых, как добавил президент, для него это высокая ответственность, а во-вторых – враг как раз и надеялся на то, что президент уедет из Киева.

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"Это была большая операция. Я уверен, что это был бы один из шагов по дестабилизации нашей страны - это был бы точно раскол, и не было бы такой единой позиции Вооруженных Сил, президента и народа Украины", - сказал он.

Зеленский также резюмировал, что чувствует уверенность, а не надежду на победу Украины.