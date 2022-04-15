Как я могу это бросить? У меня не было даже мысли уехать из Украины с начала вторжения, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что даже не думал о выезде из Киева в день начала полномасштабного вторжения и войны РФ против нашей страны.
Об этом Зеленский заявил в интервью для BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, почему он решил оставаться в столице и не уезжать из Украины, когда началась война, Зеленский подчеркнул, что не может быть безразличным к происходящему в его стране с ее гражданами.
"Я один из них. Как я могу это покинуть? Это невозможно просто, невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой. У меня не было бы такой мысли, даже если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить?" – высказался Зеленский.
Во-первых, как добавил президент, для него это высокая ответственность, а во-вторых – враг как раз и надеялся на то, что президент уедет из Киева.
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"Это была большая операция. Я уверен, что это был бы один из шагов по дестабилизации нашей страны - это был бы точно раскол, и не было бы такой единой позиции Вооруженных Сил, президента и народа Украины", - сказал он.
Зеленский также резюмировал, что чувствует уверенность, а не надежду на победу Украины.
Пожалуйста, подождите...
і спровокував напад !
Всіх рідних вивіз давно.
Думки не було....
*зареєструвався в Цензорі 15 квітня;
*взбзднув трошки і попав у спам.
звичайна карьєра зепокидька.
І тут за місяць їх доробили. Так складно, да???
Вас, придурочных, как послушать- так это не ЗСУ и не волонтеры спасают страну, а гринпоц высерами из бункера. И про диванных экспертов- кто бы говорил- так не ты, диванный манкурт и прокацапленная шлюха.
ми також знаємо, що заборгованість на 24.02 перед армією була 7 млрд грн. а пального їм виділили 0 літрів.
так що не переказуй нам свою методичку, бо ти копі-пейст зробити оно не годне.
Певно,надіючись,що люди забули,чим зелені займались напередодні вторгнення...
колеги, проведіть роботу з своїми зефанатичними родичами, а то в них у голові насрано.
Це було ж вже! (с)
зовні - обидва гидкі!
Через вік, через вік, через вік.
Бо коли на кордоні згребуть,
То відразу повістку дадуть.
а какао-ботва нынче подкацапниками стали.