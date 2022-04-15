Як я можу це покинути? У мене не було навіть думки виїхати з України з початку вторгнення, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зізнався, що навіть і не думав про виїзд з Києва в день початку повномасштабного вторгнення і війни РФ проти нашої країни.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю для ВВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відповідаючи на питання, чому він вирішив залишатися в столиці і не виїжджати з України, коли почалася війна, Зеленський наголосив, що не може бути байдужим до того, що відбувається в його країні, з її громадянами.
"Я один з них. Як я можу це покинути? Це неможливо просто, неможливо. У мене навіть думки не могло бути такої. У мене не було б навіть думки такої, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все залишити?" - висловився Зеленський.
По-перше, як додав президент, для нього це висока відповідальність, а по-друге - противник саме і сподівався на те, що президент поїде з Києва.
"Це була велика операція. Я впевнений, що це був би один з кроків дестабілізації нашої країни - це був би точно розкол, і не було б такої єдиної позиції Збройних Сил, президента і народу України", - сказав він.
Зеленський також резюмував, що відчуває впевненість, а не надію в перемозі України.
Будь ласка, зачекайте...
і спровокував напад !
Всіх рідних вивіз давно.
Думки не було....
*зареєструвався в Цензорі 15 квітня;
*взбзднув трошки і попав у спам.
звичайна карьєра зепокидька.
І тут за місяць їх доробили. Так складно, да???
Вас, придурочных, как послушать- так это не ЗСУ и не волонтеры спасают страну, а гринпоц высерами из бункера. И про диванных экспертов- кто бы говорил- так не ты, диванный манкурт и прокацапленная шлюха.
ми також знаємо, що заборгованість на 24.02 перед армією була 7 млрд грн. а пального їм виділили 0 літрів.
так що не переказуй нам свою методичку, бо ти копі-пейст зробити оно не годне.
Певно,надіючись,що люди забули,чим зелені займались напередодні вторгнення...
колеги, проведіть роботу з своїми зефанатичними родичами, а то в них у голові насрано.
Це було ж вже! (с)
зовні - обидва гидкі!
Через вік, через вік, через вік.
Бо коли на кордоні згребуть,
То відразу повістку дадуть.
а какао-ботва нынче подкацапниками стали.