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Як я можу це покинути? У мене не було навіть думки виїхати з України з початку вторгнення, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що навіть і не думав про виїзд з Києва в день початку повномасштабного вторгнення і війни РФ проти нашої країни.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю для ВВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чому він вирішив залишатися в столиці і не виїжджати з України, коли почалася війна, Зеленський наголосив, що не може бути байдужим до того, що відбувається в його країні, з її громадянами.

"Я один з них. Як я можу це покинути? Це неможливо просто, неможливо. У мене навіть думки не могло бути такої. У мене не було б навіть думки такої, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все залишити?" - висловився Зеленський.

По-перше, як додав президент, для нього це висока відповідальність, а по-друге - противник саме і сподівався на те, що президент поїде з Києва.

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"Це була велика операція. Я впевнений, що це був би один з кроків дестабілізації нашої країни - це був би точно розкол, і не було б такої єдиної позиції Збройних Сил, президента і народу України", - сказав він.

Зеленський також резюмував, що відчуває впевненість, а не надію в перемозі України.

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Топ коментарі
+45
деж ти був раніше боневтік? гроши на армію де ділися?

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15.04.2022 08:11
+45
Він тепер про це своє героїчне рішення кожного тижня буде розповідати.
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15.04.2022 08:15
+42
Один мой знакомый не насрал в песочницу детской площадки.

Можно ли его после этого считать героем ?
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15.04.2022 08:27
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Що він успішно і зробив - а саме своєю бездіяльністю , або навпаки
і спровокував напад !
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15.04.2022 09:07 Відповісти
он людей подставил под ракеты а свою семью вывез заранее - эа такое в штатах импичмент дают сразу
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15.04.2022 10:55 Відповісти
Виправдовується вже...
Всіх рідних вивіз давно.
Думки не було....
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15.04.2022 09:06 Відповісти
Одні боти тут скавулять. Значить все правильно робиться.
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15.04.2022 09:10 Відповісти
Да, просрать оборону держави, що стало причиною загибелі тисячів цивільних- дуже правильно
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15.04.2022 09:49 Відповісти
ты свинья зеленая тебя наверное предупредили что будет война? а Чернигову Харькову Мариуполю сказали идите на шалшлыки там вас бомбить не будут
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15.04.2022 10:57 Відповісти
Згоден, а причина в чому? Мама" беня"не пустила: місця для "бені" у цьому транспорті не було, вірніше було, але тільки по маршруту до слідчих ФБР.
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15.04.2022 09:11 Відповісти
О, бачу диванні експерди Петі Шоколадного налетіли
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15.04.2022 09:16 Відповісти
не позорьтесь зеленые предатели -все ваше кодло после войны будет отвечать за то что людей не предупредили и оставили под ракеты и бомбы умирать
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15.04.2022 10:59 Відповісти
Петя шекаладний все здав би за 1.5 години разом з медведчуком, який в Петі кожен вечір чаї ганяв
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15.04.2022 09:17 Відповісти
О, бачу подоляк зелелизів прислав. Як там шашлики, гарно приготувались? Чого мовчим за Ірпінь, Бучу, Маріуполь, Гостомель, Макарів- результати підготовки боневтіка. Чому розмінували Чонгар? Де ленка? Якби не Порошенко, то ти вже 8 років сиділо б у рабстві у орків. Звідки, ви, гидота, вилазите.
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15.04.2022 09:29 Відповісти
Якби не тхнуло з Банкової по усіх телеканалах то народ та армія і забули, що цей пройдисвіт існує. Повірте його відсутність в ефірі значно знизить напругу у суспільстві та покращить боєздатність військ. Своє роботою треба займатися мовчки, а якщо не може її виконувати мовчки то він просто не на своєму місці.
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15.04.2022 09:34 Відповісти
Скільки років Порошенко вже не Президент а ви все розумового мастурбуєте на його ім"я. Це клініка. Мерщій до лікаря!
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15.04.2022 10:51 Відповісти
петя вам кацапам очко порвал
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15.04.2022 11:00 Відповісти

*зареєструвався в Цензорі 15 квітня;
*взбзднув трошки і попав у спам.
звичайна карьєра зепокидька.
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15.04.2022 12:49 Відповісти
Пока он на Банковой, ни одна кремлевская ракета туда не полетит.
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15.04.2022 09:23 Відповісти
Як ти можеш покинути, коли тобі нічого не загрожує, а скоро грошики на велике відбудівництво прийдуть. Липкі рученята вже готові приймать всією опою
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15.04.2022 09:26 Відповісти
зе сміття
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15.04.2022 09:27 Відповісти
Тю, так робити озброєння - потрібен мозок (якого у зеленої шобли немає) ! А от пилити бабло на дорогах - це завжди будь ласка!!! І мозок не потрібен (Коля Тищенко підтвердить) і гроші на це є!
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15.04.2022 09:41 Відповісти
Ну вам же Порошенка з дивана було зручно обгажувати, вальцман, ліпецкая хвабріка, кукаріку...Для тупих- є затверджений бюджет, там можна подивитись були виділені кошти на армію чи ні. Можна ще у військових запитать, коли їм останній раз підвищували зп.Сам ти кацап засцяний, ще тупе.
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15.04.2022 09:53 Відповісти
Та вже на Зеленського моляться. Товстун прийшов у раду у футболці зе президент під чегевару. Не знають ідіоти, що це був кривавий вбивця. Комсомольці ідіоти.
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15.04.2022 10:08 Відповісти
На складі чудом вціліла ціла купа недобудованих з 2019 року ракет Нептун.
І тут за місяць їх доробили. Так складно, да???
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15.04.2022 10:06 Відповісти
Засцяный и засратый на всю голову ты, подоляцкая мразота, только конченный дебил , такой как ты, может оправдывать предателя, вора и тупого наркомана зелю.
Вас, придурочных, как послушать- так это не ЗСУ и не волонтеры спасают страну, а гринпоц высерами из бункера. И про диванных экспертов- кто бы говорил- так не ты, диванный манкурт и прокацапленная шлюха.
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15.04.2022 10:28 Відповісти
ми прекрасно знаємо про всі гроші на армію, бо тепер самі збираємо воїнам на все - на каски, броніки, безпілотники, рації, тепловізори, автомобілі, добре що хоч не на танки, а то й пуп розв'яжеться. танки нам партнери, слава богу, почали присилати.
ми також знаємо, що заборгованість на 24.02 перед армією була 7 млрд грн. а пального їм виділили 0 літрів.
так що не переказуй нам свою методичку, бо ти копі-пейст зробити оно не годне.
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15.04.2022 10:32 Відповісти
Ї не в вас одного таке враження. Я наприклад по комментах на цензорі намагаюся зрозуміти - чі то малолітні дрочери здебільшого пишуть, чі то вже стари з альцгеймером... Ну не можуть адекватні громадяни під час війни не розуміти що едина можливість перемогти сильнішого ворога зараз в нашей едності. Бо сто років тому нас не червони обірванци пермогли, а саме відсутність едності... Чі порохоботу пермога не потрибна, якщо вона не на чолі з сивочолим?...
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15.04.2022 13:23 Відповісти
Вдумайтесь !!! Політтехнологи Банкової подають факт,що Зєлєнскій перебуває на території держави,як неймовірний вчинок !🤦
Певно,надіючись,що люди забули,чим зелені займались напередодні вторгнення...
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15.04.2022 09:30 Відповісти
Але зебіли такі тупі, що для них це дійсно подвиг!!!
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15.04.2022 09:38 Відповісти
Подзабыли, подумал яневтік, надо наповнить героический подвиг.
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15.04.2022 09:36 Відповісти
Янікевік втік і країна пішла в гору, краще б втік, то буделоб х10 до розвитку.
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15.04.2022 09:38 Відповісти
ну так як би ти залишив свою улюблену бабцю беню......
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15.04.2022 09:42 Відповісти
Ви праві, Яневтік не міг беню тут самого залишити. З ним без прикриття Яневтіком могла статись прикрість - від деяких наполегливих громадян чи органів. Друге - з ОПи свідомо, для важливості порівнюють (проводять паралелі) Яневтіка з королями, королевами деяких країн Західної Європи, які покидали свої країни перед окупацією гітлерівцями і виїздили в Англію - рятуватись. Наш бубочка - прямо як король. Яке воно все нице, нікчемне. Жах!
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15.04.2022 10:32 Відповісти
А, ну да,, ну да!!!
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15.04.2022 09:52 Відповісти
А Бєня теж "не може все це кинути"?
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15.04.2022 10:02 Відповісти
Как бы это не смешно прозвучало, но в воюющей Украине для него сейчас самое безопасное место. Даже из Израиля, не выдающего своих, сбежал... И Зеленского, измазанного в "художествах" Коломойского по самое не хочу, за яйца крепко держит.
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15.04.2022 11:07 Відповісти
У кожної людини існує межа її можливостей. Один жертвуючи собою підриває міст та зберігає життя тисячам свої громадян. Він загинув, але своїм вчинком наблизив перемогу над ворогом. А у іншого межа можливостей не втекти з бункера, який добре охороняється. Мені складно судити наскільки це героїчний вчинок для цієї особистості, але з упевненістю можу сказати, що в порівнянні це виглядає жалюгідно. І просто страшно, що ця істота та істоти, які її оточують не можуть зрозуміти цю жалюгідність та виставляють це на показ усьому світу практично щодня.
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15.04.2022 10:06 Відповісти
якби ти вова втик то це державна зрада . а за це стаття . ти вова давав клятву у ВР ПЕРЕД НАРОДОМ УКРАИНИ . так що це не подвиг твий -- це твий обовьязок бути в УКРАИНИ пид час вийни ---- посада в тебе така пане ПРЕЗИДЕНТ
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15.04.2022 10:09 Відповісти
баран - презедент баранів. вони раді, що дороги хороші були, а що зекоманда про війну їх не повідомила, то теж правильно зробила 💩
колеги, проведіть роботу з своїми зефанатичними родичами, а то в них у голові насрано.
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15.04.2022 10:37 Відповісти
те которые лоханулись никогда открыто не признают свою ошибку что проголосовали не за того.
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15.04.2022 11:03 Відповісти
думав-думав - десь я це вже бачив ... Аж ось воно!
Це було ж вже! (с)
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15.04.2022 11:56 Відповісти
той що начебто герой ліворуч, чи праворуч?
зовні - обидва гидкі!
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15.04.2022 12:52 Відповісти
Да все знают,почему ты тут торчишь -тебе популярно беня объяснил,что через неделю будет власть у Порошенко ,а ему это никак не подходит
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15.04.2022 12:10 Відповісти
херой Боневтік.
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15.04.2022 12:49 Відповісти
А що тобі загрожувало, свої байки залиш зелохам, якщо було би в ***** бажання тебе замочити, то замочили перед нападом, навіщо кидати ракети в аеродроми, краще зеЛоху в дачу. Ти всього-на-всього потрібен для підпису капітуляції тому ніхто тебе не мочив, байки розповідай своїм лошкам.
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15.04.2022 12:54 Відповісти
Я не втік, я не втік, я не втік,
Через вік, через вік, через вік.
Бо коли на кордоні згребуть,
То відразу повістку дадуть.
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15.04.2022 14:50 Відповісти
правильно.
а какао-ботва нынче подкацапниками стали.
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16.04.2022 04:19 Відповісти
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