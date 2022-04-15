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обстрел (25782) пограничники (1561) Черниговщина (1482)

Россияне обстреляли украинских пограничников в Черниговской области

сеньківка

Утром 15 апреля российские войска обстреляли позиции украинских пограничников в Сновской громаде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Корюковской РВА Иван Ващенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова. По ее словам, предварительно по территории возле населенного пункта Сеньковка был проведен минометный обстрел в два этапа с территории РФ. Пострадавших пограничников нет.

"На самом деле опасности особой нет, потому что этот обстрел, как говорят россияне - "беспокоящий". Просто чтобы держать в тонусе наши ВСУ, но мы даем достойный отпор", - отметил Иван Ващенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО
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Топ комментарии
+11
Switchblade всем пограничникам!
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15.04.2022 10:59
+9
"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоющий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч"
==================================================
Будут эти беспокойщики разлетаться ошметками по хрюсии. Сейчас не 14, у ВСУ есть чем ответить на такие обстрелы.
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15.04.2022 11:02
+5
невже стоїмо та "соромимося"?
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15.04.2022 11:15
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Switchblade всем пограничникам!
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15.04.2022 10:59 Ответить
"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоющий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч"
==================================================
Будут эти беспокойщики разлетаться ошметками по хрюсии. Сейчас не 14, у ВСУ есть чем ответить на такие обстрелы.
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15.04.2022 11:02 Ответить
Наші відповіли кацапам??
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15.04.2022 11:05 Ответить
Сподіваюсь
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15.04.2022 11:13 Ответить
Сравните два заявления:
1. " ... але ми даємо гідну відсіч"
и
2. "Ответным огнем, минометная батарея противника уничтожена/подавлена"

Почему не 2-е?
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15.04.2022 11:09 Ответить
Неужели опять "стоим и стесняемся"??
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15.04.2022 11:14 Ответить
невже стоїмо та "соромимося"?
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15.04.2022 11:15 Ответить
може пора переносити бойові дії на територію ворога ?
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15.04.2022 11:14 Ответить
мабуть пора..
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15.04.2022 11:16 Ответить
Напевно спочатку треба власні землі звільнити. Можливо орки самі готують підгрунтя для офіційного оголошення війни та загальної мобілізації
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15.04.2022 11:16 Ответить
Ні не пора. Нам не потрібна окупація ********** бо для цього потрібно створювати окупаційні адміністрації і нести повну відповідальність за життєзабезпечення кацапів. Зате ми можемо з нашої території відповідати на обстріли з їхньої таким чином щоб стріляти їм більше не хотілось і всі вони були б зайняті ліквідацією наслідків.
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15.04.2022 16:43 Ответить
Если не будет ответа они будут дальше на постоянной основе этим заниматься.
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15.04.2022 13:00 Ответить
 
 