Росіяни обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині

Вранці 15 квітня російські війська обстріляли позиції українських прикордонників в Сновській громаді.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Корюківської РВА Іван Ващенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Інформацію підтвердила журналістам речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. За її словами, попередньо, по території біля населеного пункту Сеньківка був мінометний обстріл в два етапи з території РФ. Постраждалих серед прикордонників немає.

"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоющий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч", сказав Іван Ващенко.

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