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Росіяни обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині
Вранці 15 квітня російські війська обстріляли позиції українських прикордонників в Сновській громаді.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Корюківської РВА Іван Ващенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Інформацію підтвердила журналістам речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. За її словами, попередньо, по території біля населеного пункту Сеньківка був мінометний обстріл в два етапи з території РФ. Постраждалих серед прикордонників немає.
"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоющий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч", сказав Іван Ващенко.
Топ коментарі
+11 Игорь Томилов
показати весь коментар15.04.2022 10:59
+9 Мобильный крематорий
показати весь коментар15.04.2022 11:02
+5 Valentina Ivaschenko
показати весь коментар15.04.2022 11:15
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Будут эти беспокойщики разлетаться ошметками по хрюсии. Сейчас не 14, у ВСУ есть чем ответить на такие обстрелы.
1. " ... але ми даємо гідну відсіч"
и
2. "Ответным огнем, минометная батарея противника уничтожена/подавлена"
Почему не 2-е?