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обстріл (27098) прикордонники (1086) Чернігівщина (1581)

Росіяни обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині

сеньківка

Вранці 15 квітня російські війська обстріляли позиції українських прикордонників в Сновській громаді.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Корюківської РВА Іван Ващенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Інформацію підтвердила журналістам речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. За її словами, попередньо, по території біля населеного пункту Сеньківка був мінометний обстріл в два етапи з території РФ. Постраждалих серед прикордонників немає.

"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоющий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч", сказав Іван Ващенко.

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Топ коментарі
+11
Switchblade всем пограничникам!
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15.04.2022 10:59
+9
"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоющий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч"
==================================================
Будут эти беспокойщики разлетаться ошметками по хрюсии. Сейчас не 14, у ВСУ есть чем ответить на такие обстрелы.
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15.04.2022 11:02
+5
невже стоїмо та "соромимося"?
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15.04.2022 11:15
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Switchblade всем пограничникам!
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15.04.2022 10:59 Відповісти
"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоющий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч"
==================================================
Будут эти беспокойщики разлетаться ошметками по хрюсии. Сейчас не 14, у ВСУ есть чем ответить на такие обстрелы.
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15.04.2022 11:02 Відповісти
Наші відповіли кацапам??
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15.04.2022 11:05 Відповісти
Сподіваюсь
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15.04.2022 11:13 Відповісти
Сравните два заявления:
1. " ... але ми даємо гідну відсіч"
и
2. "Ответным огнем, минометная батарея противника уничтожена/подавлена"

Почему не 2-е?
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15.04.2022 11:09 Відповісти
Неужели опять "стоим и стесняемся"??
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15.04.2022 11:14 Відповісти
невже стоїмо та "соромимося"?
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15.04.2022 11:15 Відповісти
може пора переносити бойові дії на територію ворога ?
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15.04.2022 11:14 Відповісти
мабуть пора..
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15.04.2022 11:16 Відповісти
Напевно спочатку треба власні землі звільнити. Можливо орки самі готують підгрунтя для офіційного оголошення війни та загальної мобілізації
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15.04.2022 11:16 Відповісти
Ні не пора. Нам не потрібна окупація ********** бо для цього потрібно створювати окупаційні адміністрації і нести повну відповідальність за життєзабезпечення кацапів. Зате ми можемо з нашої території відповідати на обстріли з їхньої таким чином щоб стріляти їм більше не хотілось і всі вони були б зайняті ліквідацією наслідків.
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15.04.2022 16:43 Відповісти
Если не будет ответа они будут дальше на постоянной основе этим заниматься.
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15.04.2022 13:00 Відповісти
 
 