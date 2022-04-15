Украина получила ракетные системы залпового огня из Чехии, - "УкрАвтопром"
Украинская армия получила из Чехии реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire, разработанные в Чехословакии в 1970-е на базе военного грузовика Tatra T813 и унифицированные с советскими БМ-21 "Град".
Об этом сообщили в ассоциации "УкрАвтопром", передает Цензор.НЕТ.
"Шасси имеет V-образный двенадцатицилиндровый дизельный двигатель "Татра" Т-930-3 мощностью 270 л. с. Ходовая часть выполнена по колесной формуле 8×8, управляемыми являются колеса двух передних осей. Сравнительно большая длина шасси позволила расположить в средней части оригинальное гидравлическое устройство для перезарядки пусковой установки... Все 40 снарядов, размещенных на стеллаже, одновременно подаются в направляющие", - говорится в сообщении.
Подтверждения этой информации от военных и других официальных источников пока нет.
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И только население Миная и Баранинців во вторник с удовлетворением наблюдали проезжающий состав с двадцатью "Вампирами". И тут инфой наконец-то раздуплился Цензор, и сразу повылазили офицеры-секретчики... ))) И там, где их видели - там их давно нет. Они уже там где надо, и там где их уже не видят те, кому не надо ))
Чехия респект!
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