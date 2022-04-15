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Украина получила ракетные системы залпового огня из Чехии, - "УкрАвтопром"

рсзв

Украинская армия получила из Чехии реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire, разработанные в Чехословакии в 1970-е на базе военного грузовика Tatra T813 и унифицированные с советскими БМ-21 "Град".

Об этом сообщили в ассоциации "УкрАвтопром", передает Цензор.НЕТ.

"Шасси имеет V-образный двенадцатицилиндровый дизельный двигатель "Татра" Т-930-3 мощностью 270 л. с. Ходовая часть выполнена по колесной формуле 8×8, управляемыми являются колеса двух передних осей. Сравнительно большая длина шасси позволила расположить в средней части оригинальное гидравлическое устройство для перезарядки пусковой установки... Все 40 снарядов, размещенных на стеллаже, одновременно подаются в направляющие", - говорится в сообщении.

Подтверждения этой информации от военных и других официальных источников пока нет.

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оружие (10214) Чехия (1705)


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Топ комментарии
+47
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15.04.2022 16:16
+35
О, пішла спека! Нехай тепер ці "вампіри" вдоволь поп'ють кацапської крові. Чехам респект!
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15.04.2022 16:15
+27
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15.04.2022 16:26
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Супер жарити москалів
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15.04.2022 16:10 Ответить
нужно опробовать на москалях, обкатать, тест-драйв
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15.04.2022 16:34 Ответить
Спасибо чехам! А у кацапов очередной шторм будет)
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15.04.2022 16:45 Ответить
Кацапи підтвердять, як ракети полетять!
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15.04.2022 16:11 Ответить
О, пішла спека! Нехай тепер ці "вампіри" вдоволь поп'ють кацапської крові. Чехам респект!
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15.04.2022 16:15 Ответить
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15.04.2022 16:16 Ответить
Вот кто кто, а Укравтопром мог бы и помолчать..
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15.04.2022 16:16 Ответить
А чего молчать, об этом писали все кому не лень, в мире. Такая секретность только от украинцев, а все и так знают, включая кацапов
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15.04.2022 16:24 Ответить
Да оно то так, но если официальные лица молчат, значит считают что так нужно..вот в Марьинке наши позиции не менялись с 15 года..и все сепары их прекрасно знают..это же не значит, что эти позиции надо выкладывать в ТикТок и собирать лайки?
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15.04.2022 16:31 Ответить
Кстати кацапы вот свои древние тоже гонят
https://t.me/military_az/17508
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15.04.2022 16:40 Ответить
официальные лица своим пиаром и политическим будущим заняты, кто готовится уже к будущим выборам, натянув флиску в зале ВР, кто пытается похоронить показушным героизмом свои "вонючие" прошлые проёбы...
И только население Миная и Баранинців во вторник с удовлетворением наблюдали проезжающий состав с двадцатью "Вампирами". И тут инфой наконец-то раздуплился Цензор, и сразу повылазили офицеры-секретчики... ))) И там, где их видели - там их давно нет. Они уже там где надо, и там где их уже не видят те, кому не надо ))
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15.04.2022 17:34 Ответить
Может теперь сами начнут делать оборонительное вооружение сами, а не допиливать заводы до фундамента
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15.04.2022 16:18 Ответить
опа вампир будет пить кровь с кацапов
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15.04.2022 16:22 Ответить
зачем вот афишировать? шоб начали бомбить прям на границе с польшей все эти конвои с оружием? вон сёнь кацапстан передал индии с400 несколько дивизионов,но она же не орёт на весь мир
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15.04.2022 16:24 Ответить
а ти звідки знав, є контакти в індійській армії, інсайд?
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15.04.2022 16:34 Ответить
Вони не можуть їх бомбити. Не мають таких можливостей. Вони можуть лише погрожувати.
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15.04.2022 17:28 Ответить
а чего там афишировать - пол-страны знает. Это ж не короткоствол в подмышечной кобуре.
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15.04.2022 17:37 Ответить
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15.04.2022 16:26 Ответить
И снаряды к ним нужны!!!
Чехия респект!
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15.04.2022 16:31 Ответить
Выходила на берег Vampire.
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15.04.2022 16:34 Ответить
Пропагандони рашостану кричать про тотальну війну і що... піхота деморалізована як на війні так і в тилу, поняли що броня це гроб від джавеліна, літунів з досвідом вже нема, крилаті ракети вичерпуються та поповнення не намічається, іскандери затужили, копитами в чорному морі стрьомно. Боже, які кончені! Слава нашим Воїнам! Бережи Україну!
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15.04.2022 16:36 Ответить
Так писали ще в січні що є плани закупити їх на деталі для Татр- на базі яких один наш завод робить нові РСЗО
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15.04.2022 16:38 Ответить
А кацапы свои древние катюши гонят
https://t.me/military_az/17508
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15.04.2022 16:41 Ответить
Вики пишет что их у нас - 20 штук. Мелочь а приятно.
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15.04.2022 16:47 Ответить
Ждем американские системы,поляки их уже получили на вооружения дальность 300-400 км причем ракеты могут быть наводиться с спутника.
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15.04.2022 17:09 Ответить
Стара, стара, але надійна, апробована техніка. 20 вампірів - 800 пострілів за раз.
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15.04.2022 17:15 Ответить
Кацапам подобається, бо вони виходять рівномірно підрум'яненими.
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15.04.2022 17:25 Ответить
Це правда. Їх поставили. Але найбільше чого наразі чекаємо, це словацьких Зюзан. Німецька ж, американська та британська техніка, прийде ще не скоро. Через місяць та півтора. Але коли то все прийде, Україна зможе наступати та вибивати ворога з міст. Ще було б добре отримати найближчим часом норвезьку систему ППО та протикорабельні ракети.
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15.04.2022 17:26 Ответить
А коли будуть наші Громи та Вільхи? А Богдана де? Тобто своє робити - не можна, треба "Дароги строить".
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15.04.2022 17:52 Ответить
Заводы разбомбили ракетами, будут уже после войны скорее всего.
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15.04.2022 17:54 Ответить
 
 