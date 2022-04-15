Україна отримала ракетні системи залпового вогню з Чехії, - "УкрАвтопром"
Українська армія отримала з Чехії реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire, розроблені в Чехословаччині в 1970-ті на базі військової вантажівки Tatra T813 та уніфіковані з радянськими БМ-21 "Град".
Про це повідомили в асоціації "УкрАвтопром", інформує Цензор.НЕТ.
"Шасі має V-подібний дванадцятициліндровий дизельний двигун "Татра" Т-930-3 потужністю 270 л. с. Ходова частина виконана за колісною формулою 8×8, керованими є колеса двох передніх осей. Порівняно велика довжина шасі дозволила розташувати в середній частині оригінальний гідравлічний пристрій для перезаряджання пускової установки... Усі 40 снарядів, розміщені на стелажі, одночасно подаються у напрямні", - йдеться у повідомленні.
Підтвердження цієї інформації від військових та інших офіційних джерел поки немає.
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И только население Миная и Баранинців во вторник с удовлетворением наблюдали проезжающий состав с двадцатью "Вампирами". И тут инфой наконец-то раздуплился Цензор, и сразу повылазили офицеры-секретчики... ))) И там, где их видели - там их давно нет. Они уже там где надо, и там где их уже не видят те, кому не надо ))
Чехия респект!
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