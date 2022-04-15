Україна отримала ракетні системи залпового вогню з Чехії, - "УкрАвтопром"

Українська армія отримала з Чехії реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire, розроблені в Чехословаччині в 1970-ті на базі військової вантажівки Tatra T813 та уніфіковані з радянськими БМ-21 "Град".

Про це повідомили в асоціації "УкрАвтопром", інформує Цензор.НЕТ.

"Шасі має V-подібний дванадцятициліндровий дизельний двигун "Татра" Т-930-3 потужністю 270 л. с. Ходова частина виконана за колісною формулою 8×8, керованими є колеса двох передніх осей. Порівняно велика довжина шасі дозволила розташувати в середній частині оригінальний гідравлічний пристрій для перезаряджання пускової установки... Усі 40 снарядів, розміщені на стелажі, одночасно подаються у напрямні", - йдеться у повідомленні.

Підтвердження цієї інформації від військових та інших офіційних джерел поки немає.

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