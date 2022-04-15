УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8233 відвідувача онлайн
Новини
27 253 31

Україна отримала ракетні системи залпового вогню з Чехії, - "УкрАвтопром"

рсзв

Українська армія отримала з Чехії реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire, розроблені в Чехословаччині в 1970-ті на базі військової вантажівки Tatra T813 та уніфіковані з радянськими БМ-21 "Град".

Про це повідомили в асоціації "УкрАвтопром", інформує Цензор.НЕТ.

"Шасі має V-подібний дванадцятициліндровий дизельний двигун "Татра" Т-930-3 потужністю 270 л. с. Ходова частина виконана за колісною формулою 8×8, керованими є колеса двох передніх осей. Порівняно велика довжина шасі дозволила розташувати в середній частині оригінальний гідравлічний пристрій для перезаряджання пускової установки... Усі 40 снарядів, розміщені на стелажі, одночасно подаються у напрямні", - йдеться у повідомленні.

Підтвердження цієї інформації від військових та інших офіційних джерел поки немає.

Читайте: Росія заявила, що поставки зброї Україні можуть призвести до "непередбачуваних наслідків", - The Washington Post

Автор: 

зброя (7460) Чехія (1612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+47
показати весь коментар
15.04.2022 16:16
+35
О, пішла спека! Нехай тепер ці "вампіри" вдоволь поп'ють кацапської крові. Чехам респект!
показати весь коментар
15.04.2022 16:15
+27
показати весь коментар
15.04.2022 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер жарити москалів
показати весь коментар
15.04.2022 16:10 Відповісти
нужно опробовать на москалях, обкатать, тест-драйв
показати весь коментар
15.04.2022 16:34 Відповісти
Спасибо чехам! А у кацапов очередной шторм будет)
показати весь коментар
15.04.2022 16:45 Відповісти
Кацапи підтвердять, як ракети полетять!
показати весь коментар
15.04.2022 16:11 Відповісти
О, пішла спека! Нехай тепер ці "вампіри" вдоволь поп'ють кацапської крові. Чехам респект!
показати весь коментар
15.04.2022 16:15 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 16:16 Відповісти
Вот кто кто, а Укравтопром мог бы и помолчать..
показати весь коментар
15.04.2022 16:16 Відповісти
А чего молчать, об этом писали все кому не лень, в мире. Такая секретность только от украинцев, а все и так знают, включая кацапов
показати весь коментар
15.04.2022 16:24 Відповісти
Да оно то так, но если официальные лица молчат, значит считают что так нужно..вот в Марьинке наши позиции не менялись с 15 года..и все сепары их прекрасно знают..это же не значит, что эти позиции надо выкладывать в ТикТок и собирать лайки?
показати весь коментар
15.04.2022 16:31 Відповісти
Кстати кацапы вот свои древние тоже гонят
https://t.me/military_az/17508
показати весь коментар
15.04.2022 16:40 Відповісти
официальные лица своим пиаром и политическим будущим заняты, кто готовится уже к будущим выборам, натянув флиску в зале ВР, кто пытается похоронить показушным героизмом свои "вонючие" прошлые проёбы...
И только население Миная и Баранинців во вторник с удовлетворением наблюдали проезжающий состав с двадцатью "Вампирами". И тут инфой наконец-то раздуплился Цензор, и сразу повылазили офицеры-секретчики... ))) И там, где их видели - там их давно нет. Они уже там где надо, и там где их уже не видят те, кому не надо ))
показати весь коментар
15.04.2022 17:34 Відповісти
Может теперь сами начнут делать оборонительное вооружение сами, а не допиливать заводы до фундамента
показати весь коментар
15.04.2022 16:18 Відповісти
опа вампир будет пить кровь с кацапов
показати весь коментар
15.04.2022 16:22 Відповісти
зачем вот афишировать? шоб начали бомбить прям на границе с польшей все эти конвои с оружием? вон сёнь кацапстан передал индии с400 несколько дивизионов,но она же не орёт на весь мир
показати весь коментар
15.04.2022 16:24 Відповісти
а ти звідки знав, є контакти в індійській армії, інсайд?
показати весь коментар
15.04.2022 16:34 Відповісти
Вони не можуть їх бомбити. Не мають таких можливостей. Вони можуть лише погрожувати.
показати весь коментар
15.04.2022 17:28 Відповісти
а чего там афишировать - пол-страны знает. Это ж не короткоствол в подмышечной кобуре.
показати весь коментар
15.04.2022 17:37 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 16:26 Відповісти
И снаряды к ним нужны!!!
Чехия респект!
показати весь коментар
15.04.2022 16:31 Відповісти
Выходила на берег Vampire.
показати весь коментар
15.04.2022 16:34 Відповісти
Пропагандони рашостану кричать про тотальну війну і що... піхота деморалізована як на війні так і в тилу, поняли що броня це гроб від джавеліна, літунів з досвідом вже нема, крилаті ракети вичерпуються та поповнення не намічається, іскандери затужили, копитами в чорному морі стрьомно. Боже, які кончені! Слава нашим Воїнам! Бережи Україну!
показати весь коментар
15.04.2022 16:36 Відповісти
Так писали ще в січні що є плани закупити їх на деталі для Татр- на базі яких один наш завод робить нові РСЗО
показати весь коментар
15.04.2022 16:38 Відповісти
А кацапы свои древние катюши гонят
https://t.me/military_az/17508
показати весь коментар
15.04.2022 16:41 Відповісти
Вики пишет что их у нас - 20 штук. Мелочь а приятно.
показати весь коментар
15.04.2022 16:47 Відповісти
Ждем американские системы,поляки их уже получили на вооружения дальность 300-400 км причем ракеты могут быть наводиться с спутника.
показати весь коментар
15.04.2022 17:09 Відповісти
Стара, стара, але надійна, апробована техніка. 20 вампірів - 800 пострілів за раз.
показати весь коментар
15.04.2022 17:15 Відповісти
Кацапам подобається, бо вони виходять рівномірно підрум'яненими.
показати весь коментар
15.04.2022 17:25 Відповісти
Це правда. Їх поставили. Але найбільше чого наразі чекаємо, це словацьких Зюзан. Німецька ж, американська та британська техніка, прийде ще не скоро. Через місяць та півтора. Але коли то все прийде, Україна зможе наступати та вибивати ворога з міст. Ще було б добре отримати найближчим часом норвезьку систему ППО та протикорабельні ракети.
показати весь коментар
15.04.2022 17:26 Відповісти
А коли будуть наші Громи та Вільхи? А Богдана де? Тобто своє робити - не можна, треба "Дароги строить".
показати весь коментар
15.04.2022 17:52 Відповісти
Заводы разбомбили ракетами, будут уже после войны скорее всего.
показати весь коментар
15.04.2022 17:54 Відповісти
 
 