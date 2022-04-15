В результате сегодняшних обстрелов в Николаеве погибли два человека

По меньшей мере, два человека погибли в результате многочисленных обстрелов Николаева. При этом точное количество пострадавших пока не установлено.

Об этом заявил пресс-офицер Николаевской Военной администрации Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, в Николаеве между 10:20 и 12:00 произошло несколько взрывов. Два человека были убиты.

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