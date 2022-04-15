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Унаслідок сьогоднішніх обстрілів у Миколаєві загинули дві людини

миколаїв

Щонайменше дві людини загинули в результаті численних обстрілів Миколаєва. При цьому точну кількість постраждалих поки не встановлено.

Про це заявив пресофіцер Миколаївської Військової адміністрації Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, в Миколаєві між 10:20 і 12:00 сталося кілька вибухів. Двоє людей були вбиті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли реактивними системами залпового вогню житлові квартали Миколаєва, є постраждалі

Автор: 

Миколаїв (1803) обстріл (28428)


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15.04.2022 16:51 Відповісти
 
 