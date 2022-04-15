Унаслідок сьогоднішніх обстрілів у Миколаєві загинули дві людини

Щонайменше дві людини загинули в результаті численних обстрілів Миколаєва. При цьому точну кількість постраждалих поки не встановлено.

Про це заявив пресофіцер Миколаївської Військової адміністрації Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, в Миколаєві між 10:20 і 12:00 сталося кілька вибухів. Двоє людей були вбиті.

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