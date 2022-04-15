Унаслідок сьогоднішніх обстрілів у Миколаєві загинули дві людини
Щонайменше дві людини загинули в результаті численних обстрілів Миколаєва. При цьому точну кількість постраждалих поки не встановлено.
Про це заявив пресофіцер Миколаївської Військової адміністрації Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними видання, в Миколаєві між 10:20 і 12:00 сталося кілька вибухів. Двоє людей були вбиті.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мистер Икс #492862
показати весь коментар15.04.2022 16:51 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль