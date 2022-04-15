УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9134 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
23 945 43
Миколаїв (1760) обстріл (27110)

Окупанти обстріляли реактивними системами залпового вогню житлові квартали Миколаєва, є постраждалі

миколаїв

Російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню один з районів Миколаєва, в результаті чого постраждали мирні жителі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Падлюки знову гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об'єктів! Під обстріли потрапляють мирні жителі!!! Обстріляли з РСЗВ один з районів міста. На жаль, є постраждалі... Бережіть себе, не виходьте з укриття!"- написала вона.

Також Замазєєва подякувала медикам, волонтерам Червоного Хреста, поліції, які, попри небезпеку, рятують громадян під обстрілами.

Також читайте: Російські загарбники завдали Миколаєву збитків на більше ніж 110 млн грн, - мер Сєнкевич

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
У мене знову запитання до діючої влади, хто і навіщо здав Херсонську область? Звідти луплять по Миколаєву, чуть далі луплять по Дніпропетровській області і тримають постійно загрозу нападу на Вознесенськ, Одесу.
показати весь коментар
15.04.2022 14:33
+26
Топите ещё какое нибудь гавно военное, да подороже!
И аэродромы в Крыму, все под ноль!!!
показати весь коментар
15.04.2022 14:26
+23
Наверняка установки в Херсоне прячут, чтобы ответкой не накрыло. Кацапьё ублюдочное!
показати весь коментар
15.04.2022 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наверняка установки в Херсоне прячут, чтобы ответкой не накрыло. Кацапьё ублюдочное!
показати весь коментар
15.04.2022 14:20 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 14:22 Відповісти
COVID-2022, новый штам - "Чорнобаевка"...
показати весь коментар
15.04.2022 14:27 Відповісти
Топите ещё какое нибудь гавно военное, да подороже!
И аэродромы в Крыму, все под ноль!!!
показати весь коментар
15.04.2022 14:26 Відповісти
Наприклад, на ваших очах хтось буде гвалтувати вашу дружину і ви не будете бити гвалтівника, бо: 1 - чим; 2 - навіщо? щоб гвалтівник мені самому дав у морду?
показати весь коментар
15.04.2022 15:34 Відповісти
Та що, не видно що то кацапський бот?
показати весь коментар
15.04.2022 17:10 Відповісти
Про мост , мост не забудьте !!!
показати весь коментар
15.04.2022 16:33 Відповісти
Тссс!
Мост, то сюрприз
показати весь коментар
15.04.2022 18:14 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 14:29 Відповісти
пора сривать подкови - і на колбасу собачью...
показати весь коментар
15.04.2022 14:40 Відповісти
хотіла сказати,що міг би ще жити й жити,аби не *****
показати весь коментар
15.04.2022 15:32 Відповісти
Вона мала на увазі що їй теж недовго залишилось
показати весь коментар
15.04.2022 15:37 Відповісти
пусть не врёт, люди так долго не живут
показати весь коментар
15.04.2022 22:16 Відповісти
Цю тварюку мрію побачити із її розірваною пащею
показати весь коментар
16.04.2022 02:40 Відповісти
У мене знову запитання до діючої влади, хто і навіщо здав Херсонську область? Звідти луплять по Миколаєву, чуть далі луплять по Дніпропетровській області і тримають постійно загрозу нападу на Вознесенськ, Одесу.
показати весь коментар
15.04.2022 14:33 Відповісти
не только Николаев , есть ещё Харьков, Сумы ...
показати весь коментар
15.04.2022 14:58 Відповісти
А до чого тут Харків і Суми? Вони не були і не є окупованими, їх ніхто не здавав(ну договорняки просто інші), по ним не луплять з території Херсонської області.
показати весь коментар
15.04.2022 17:02 Відповісти
а як це нам зараз допоможе бити рашистів?
показати весь коментар
15.04.2022 15:36 Відповісти
НЕНАЧАСІ такі запитання! зараз головне відосиків побільше назнімати!
показати весь коментар
15.04.2022 15:56 Відповісти
Ви думаєте, що "діюча влада" зависає тут на цензорі з ранку до ночі?
показати весь коментар
15.04.2022 16:58 Відповісти
вона зависає в своїх кабінетах, ти правий... Як гівно-програма на ПК зависає, так і наша "влада"
показати весь коментар
16.04.2022 00:45 Відповісти
парашенка
показати весь коментар
15.04.2022 19:47 Відповісти
Хто забрав генерала Марченко з Миколаєва? Той зрадник України.
показати весь коментар
15.04.2022 14:42 Відповісти
А перед цим посадили його на кічу, сфальшувавши на догоду Гундосу справу по неякісних бронежилетах. Багато якісних бронежилетів зявилося за три роки? Ні одного! Зато зявилося російське вугіля, білоруська електроенергія і Володіни дороги.
показати весь коментар
15.04.2022 14:56 Відповісти
погрєбальний салют кацапів по "масквє" якийсь нестройний...

Ракетний чи то крейсер-чи лінкор «москва», збудований на миколаївському заводі у 1979 році як "слава", за борги був «переданий» рф по бартеру в 1992 р. Останні ремонтні роботи здійснено 2020 р. На озброєнні «москви» були 16 протикорабельних ракет та 64 ракети протиповітряного комплексу С-300Ф з дальністю ураження до 150 км, що прикривали з повітря акваторії Чорного моря між Одесою та Кримом. Forbes оцінив вартість флагмана чф у близько $750 млн.

На розробку «Нептуна», за словами гендиректора ДККБ «Луч» О.Коростельова, знадобилось $40 млн.

У січні 2022 р. КБ «Луч» передало ЗСУ перший серійний дивізіон «Нептун». До нього мали увійти по 6 пускових установок, транспортних та транспортно-заряджальних машин - всього 72 ракети. Дивізіон, згідно паспорту бюджетної програми МОУ, коштував близько $26 млн.

Тобто розробка та виробництво одного дивізіону «Нептун» коштували $66 млн, що в 11 разів менше, ніж розрахункова вартість «москви». https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1245
показати весь коментар
15.04.2022 14:42 Відповісти
Щоб не було обстрілів Миколаєва з РСЗО потрібно звільнити Херсон - без варіантів
показати весь коментар
15.04.2022 14:58 Відповісти
Звичайно і мають його звільняти ті, що віддали наказ розмінувати прохід з Криму, ті, що призначали туди генералів СБУ, прокуратури, поліції, які по їх указівці здали ту частину України без єдиного пострілу. Їх не так і мало і всі вони ховаються в бункері і через відосіки показують свою неголеність і хоробрість. Я пам'ятаю, як одна особа кричала, що якби вона була президентом, то Крим не віддала і билася б за нього до останньої краплі крові. Є всі можливості повернути назад землі навколо Азовського моря і Крим. Я думаю ніхто заважати не буде.
показати весь коментар
15.04.2022 15:18 Відповісти
А щоб не було обстрілів Херсона, треба звільнити Крим...
показати весь коментар
15.04.2022 19:17 Відповісти
Сформувати батальйон Верховної Ради і ОПи і вперед на Херсон
показати весь коментар
15.04.2022 15:42 Відповісти
прокурори судді і Буданова з його розвідкою і не забути ДБР.
показати весь коментар
15.04.2022 16:25 Відповісти
Ще забув Данилова який все знав і самого великого стратега всіх часів люсю аристович
показати весь коментар
15.04.2022 16:29 Відповісти
і шо?уяви шо вони в полон здалися,користь яка?
показати весь коментар
15.04.2022 19:50 Відповісти
начепити на них дистанційну вибухівку! Відійшов далі, ніж потрібно - рахуй каліка..
показати весь коментар
16.04.2022 00:49 Відповісти
Корысть будет в том,что этой шоблы зеленой мы больше не увидим...
показати весь коментар
16.04.2022 00:52 Відповісти
Як яка?
Вони б здалися, а ми нарешті притомних отримали б.
показати весь коментар
16.04.2022 06:20 Відповісти
Нужно подтягивать со всех ближайших областей больше войск на направление Крыма и идти в атаку и надо забирать Херсон и Мелитополь и атаковать Крым по Азовскому морю и по Азовскому морю в порт Мариуполя подмогу слать быстрее и со стороны с Одессы по черному морю на Севастополь в атаку!
показати весь коментар
15.04.2022 19:01 Відповісти
Дмитрий свиридов! Ты кажется кацапский провокатор.Вас,кацапов достаточно загнать за перешеек,взорвать мосты и перекрыть воду.Остальное сделают санкции,а с Крыма вы и .самы *********.Донбас ,конечно ,освобождать нада...
показати весь коментар
16.04.2022 01:08 Відповісти
ПОнятно. Был Марченко - вытеснили из областию Убрали Марченко - опять хрячат по городу... А почему ж его убрали? Не та партия... а что он суперский военный ,за которого выходил раскланиваться публике Ким - тотакэ.
показати весь коментар
15.04.2022 22:23 Відповісти
КАЦАПИ = Шакали
показати весь коментар
15.04.2022 22:30 Відповісти
 
 