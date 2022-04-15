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Окупанти обстріляли реактивними системами залпового вогню житлові квартали Миколаєва, є постраждалі
Російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню один з районів Миколаєва, в результаті чого постраждали мирні жителі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
"Падлюки знову гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об'єктів! Під обстріли потрапляють мирні жителі!!! Обстріляли з РСЗВ один з районів міста. На жаль, є постраждалі... Бережіть себе, не виходьте з укриття!"- написала вона.
Також Замазєєва подякувала медикам, волонтерам Червоного Хреста, поліції, які, попри небезпеку, рятують громадян під обстрілами.
Топ коментарі
+29 Анатолий К 65c6a92d
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+26 дератизатор
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+23 Мобильный крематорий
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И аэродромы в Крыму, все под ноль!!!
Мост, то сюрприз
Ракетний чи то крейсер-чи лінкор «москва», збудований на миколаївському заводі у 1979 році як "слава", за борги був «переданий» рф по бартеру в 1992 р. Останні ремонтні роботи здійснено 2020 р. На озброєнні «москви» були 16 протикорабельних ракет та 64 ракети протиповітряного комплексу С-300Ф з дальністю ураження до 150 км, що прикривали з повітря акваторії Чорного моря між Одесою та Кримом. Forbes оцінив вартість флагмана чф у близько $750 млн.
На розробку «Нептуна», за словами гендиректора ДККБ «Луч» О.Коростельова, знадобилось $40 млн.
У січні 2022 р. КБ «Луч» передало ЗСУ перший серійний дивізіон «Нептун». До нього мали увійти по 6 пускових установок, транспортних та транспортно-заряджальних машин - всього 72 ракети. Дивізіон, згідно паспорту бюджетної програми МОУ, коштував близько $26 млн.
Тобто розробка та виробництво одного дивізіону «Нептун» коштували $66 млн, що в 11 разів менше, ніж розрахункова вартість «москви». https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1245
Вони б здалися, а ми нарешті притомних отримали б.