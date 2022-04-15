Окупанти обстріляли реактивними системами залпового вогню житлові квартали Миколаєва, є постраждалі

Російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню один з районів Миколаєва, в результаті чого постраждали мирні жителі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Падлюки знову гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об'єктів! Під обстріли потрапляють мирні жителі!!! Обстріляли з РСЗВ один з районів міста. На жаль, є постраждалі... Бережіть себе, не виходьте з укриття!"- написала вона.

Також Замазєєва подякувала медикам, волонтерам Червоного Хреста, поліції, які, попри небезпеку, рятують громадян під обстрілами.

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