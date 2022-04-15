Оккупанты обстреляли реактивными системами залпового огня жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие

Российские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня один из районов Николаева, вследствие чего пострадали мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Сволочи, опять гатят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители!!! Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие... Берегите себя, не выходите из укрытия!" - написала она.

Также Замазеева поблагодарила медиков, волонтеров Красного Креста, полицию, которые несмотря на опасность спасают граждан под обстрелами.

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