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Николаев (2111) обстрел (25795)

Оккупанты обстреляли реактивными системами залпового огня жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие

миколаїв

Российские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня один из районов Николаева, вследствие чего пострадали мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Сволочи, опять гатят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители!!! Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие... Берегите себя, не выходите из укрытия!" - написала она.

Также Замазеева поблагодарила медиков, волонтеров Красного Креста, полицию, которые несмотря на опасность спасают граждан под обстрелами.

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Топ комментарии
+29
У мене знову запитання до діючої влади, хто і навіщо здав Херсонську область? Звідти луплять по Миколаєву, чуть далі луплять по Дніпропетровській області і тримають постійно загрозу нападу на Вознесенськ, Одесу.
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15.04.2022 14:33
+26
Топите ещё какое нибудь гавно военное, да подороже!
И аэродромы в Крыму, все под ноль!!!
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15.04.2022 14:26
+23
Наверняка установки в Херсоне прячут, чтобы ответкой не накрыло. Кацапьё ублюдочное!
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15.04.2022 14:20
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Наверняка установки в Херсоне прячут, чтобы ответкой не накрыло. Кацапьё ублюдочное!
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15.04.2022 14:20 Ответить
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15.04.2022 14:22 Ответить
COVID-2022, новый штам - "Чорнобаевка"...
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15.04.2022 14:27 Ответить
Топите ещё какое нибудь гавно военное, да подороже!
И аэродромы в Крыму, все под ноль!!!
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15.04.2022 14:26 Ответить
Наприклад, на ваших очах хтось буде гвалтувати вашу дружину і ви не будете бити гвалтівника, бо: 1 - чим; 2 - навіщо? щоб гвалтівник мені самому дав у морду?
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15.04.2022 15:34 Ответить
Та що, не видно що то кацапський бот?
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15.04.2022 17:10 Ответить
Про мост , мост не забудьте !!!
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15.04.2022 16:33 Ответить
Тссс!
Мост, то сюрприз
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15.04.2022 18:14 Ответить
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15.04.2022 14:29 Ответить
пора сривать подкови - і на колбасу собачью...
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15.04.2022 14:40 Ответить
хотіла сказати,що міг би ще жити й жити,аби не *****
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15.04.2022 15:32 Ответить
Вона мала на увазі що їй теж недовго залишилось
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15.04.2022 15:37 Ответить
пусть не врёт, люди так долго не живут
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15.04.2022 22:16 Ответить
Цю тварюку мрію побачити із її розірваною пащею
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16.04.2022 02:40 Ответить
У мене знову запитання до діючої влади, хто і навіщо здав Херсонську область? Звідти луплять по Миколаєву, чуть далі луплять по Дніпропетровській області і тримають постійно загрозу нападу на Вознесенськ, Одесу.
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15.04.2022 14:33 Ответить
не только Николаев , есть ещё Харьков, Сумы ...
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15.04.2022 14:58 Ответить
А до чого тут Харків і Суми? Вони не були і не є окупованими, їх ніхто не здавав(ну договорняки просто інші), по ним не луплять з території Херсонської області.
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15.04.2022 17:02 Ответить
а як це нам зараз допоможе бити рашистів?
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15.04.2022 15:36 Ответить
НЕНАЧАСІ такі запитання! зараз головне відосиків побільше назнімати!
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15.04.2022 15:56 Ответить
Ви думаєте, що "діюча влада" зависає тут на цензорі з ранку до ночі?
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15.04.2022 16:58 Ответить
вона зависає в своїх кабінетах, ти правий... Як гівно-програма на ПК зависає, так і наша "влада"
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16.04.2022 00:45 Ответить
парашенка
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15.04.2022 19:47 Ответить
Хто забрав генерала Марченко з Миколаєва? Той зрадник України.
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15.04.2022 14:42 Ответить
А перед цим посадили його на кічу, сфальшувавши на догоду Гундосу справу по неякісних бронежилетах. Багато якісних бронежилетів зявилося за три роки? Ні одного! Зато зявилося російське вугіля, білоруська електроенергія і Володіни дороги.
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15.04.2022 14:56 Ответить
погрєбальний салют кацапів по "масквє" якийсь нестройний...

Ракетний чи то крейсер-чи лінкор «москва», збудований на миколаївському заводі у 1979 році як "слава", за борги був «переданий» рф по бартеру в 1992 р. Останні ремонтні роботи здійснено 2020 р. На озброєнні «москви» були 16 протикорабельних ракет та 64 ракети протиповітряного комплексу С-300Ф з дальністю ураження до 150 км, що прикривали з повітря акваторії Чорного моря між Одесою та Кримом. Forbes оцінив вартість флагмана чф у близько $750 млн.

На розробку «Нептуна», за словами гендиректора ДККБ «Луч» О.Коростельова, знадобилось $40 млн.

У січні 2022 р. КБ «Луч» передало ЗСУ перший серійний дивізіон «Нептун». До нього мали увійти по 6 пускових установок, транспортних та транспортно-заряджальних машин - всього 72 ракети. Дивізіон, згідно паспорту бюджетної програми МОУ, коштував близько $26 млн.

Тобто розробка та виробництво одного дивізіону «Нептун» коштували $66 млн, що в 11 разів менше, ніж розрахункова вартість «москви». https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1245
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15.04.2022 14:42 Ответить
Щоб не було обстрілів Миколаєва з РСЗО потрібно звільнити Херсон - без варіантів
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15.04.2022 14:58 Ответить
Звичайно і мають його звільняти ті, що віддали наказ розмінувати прохід з Криму, ті, що призначали туди генералів СБУ, прокуратури, поліції, які по їх указівці здали ту частину України без єдиного пострілу. Їх не так і мало і всі вони ховаються в бункері і через відосіки показують свою неголеність і хоробрість. Я пам'ятаю, як одна особа кричала, що якби вона була президентом, то Крим не віддала і билася б за нього до останньої краплі крові. Є всі можливості повернути назад землі навколо Азовського моря і Крим. Я думаю ніхто заважати не буде.
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15.04.2022 15:18 Ответить
А щоб не було обстрілів Херсона, треба звільнити Крим...
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15.04.2022 19:17 Ответить
Сформувати батальйон Верховної Ради і ОПи і вперед на Херсон
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15.04.2022 15:42 Ответить
прокурори судді і Буданова з його розвідкою і не забути ДБР.
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15.04.2022 16:25 Ответить
Ще забув Данилова який все знав і самого великого стратега всіх часів люсю аристович
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15.04.2022 16:29 Ответить
і шо?уяви шо вони в полон здалися,користь яка?
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15.04.2022 19:50 Ответить
начепити на них дистанційну вибухівку! Відійшов далі, ніж потрібно - рахуй каліка..
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16.04.2022 00:49 Ответить
Корысть будет в том,что этой шоблы зеленой мы больше не увидим...
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16.04.2022 00:52 Ответить
Як яка?
Вони б здалися, а ми нарешті притомних отримали б.
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16.04.2022 06:20 Ответить
Нужно подтягивать со всех ближайших областей больше войск на направление Крыма и идти в атаку и надо забирать Херсон и Мелитополь и атаковать Крым по Азовскому морю и по Азовскому морю в порт Мариуполя подмогу слать быстрее и со стороны с Одессы по черному морю на Севастополь в атаку!
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15.04.2022 19:01 Ответить
Дмитрий свиридов! Ты кажется кацапский провокатор.Вас,кацапов достаточно загнать за перешеек,взорвать мосты и перекрыть воду.Остальное сделают санкции,а с Крыма вы и .самы *********.Донбас ,конечно ,освобождать нада...
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16.04.2022 01:08 Ответить
ПОнятно. Был Марченко - вытеснили из областию Убрали Марченко - опять хрячат по городу... А почему ж его убрали? Не та партия... а что он суперский военный ,за которого выходил раскланиваться публике Ким - тотакэ.
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15.04.2022 22:23 Ответить
КАЦАПИ = Шакали
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15.04.2022 22:30 Ответить
 
 