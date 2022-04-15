Оккупанты обстреляли реактивными системами залпового огня жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие
Российские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня один из районов Николаева, вследствие чего пострадали мирные жители.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
"Сволочи, опять гатят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители!!! Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие... Берегите себя, не выходите из укрытия!" - написала она.
Также Замазеева поблагодарила медиков, волонтеров Красного Креста, полицию, которые несмотря на опасность спасают граждан под обстрелами.
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И аэродромы в Крыму, все под ноль!!!
Мост, то сюрприз
Ракетний чи то крейсер-чи лінкор «москва», збудований на миколаївському заводі у 1979 році як "слава", за борги був «переданий» рф по бартеру в 1992 р. Останні ремонтні роботи здійснено 2020 р. На озброєнні «москви» були 16 протикорабельних ракет та 64 ракети протиповітряного комплексу С-300Ф з дальністю ураження до 150 км, що прикривали з повітря акваторії Чорного моря між Одесою та Кримом. Forbes оцінив вартість флагмана чф у близько $750 млн.
На розробку «Нептуна», за словами гендиректора ДККБ «Луч» О.Коростельова, знадобилось $40 млн.
У січні 2022 р. КБ «Луч» передало ЗСУ перший серійний дивізіон «Нептун». До нього мали увійти по 6 пускових установок, транспортних та транспортно-заряджальних машин - всього 72 ракети. Дивізіон, згідно паспорту бюджетної програми МОУ, коштував близько $26 млн.
Тобто розробка та виробництво одного дивізіону «Нептун» коштували $66 млн, що в 11 разів менше, ніж розрахункова вартість «москви». https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1245
Вони б здалися, а ми нарешті притомних отримали б.