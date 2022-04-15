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Новости Видео Война
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Безлюдные руины: уничтоженные российскими оккупантами улицы Мариуполя. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором запечатлены разрушения Мариуполя после российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из автомобиля, двигающегося почти безлюдными улицами. Лишь несколько раз в кадр попадают люди. На записи нет ни одного здания без разрушений.

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Автор: 

Мариуполь (5718)


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Топ комментарии
+10
Або світ позбавиться цієї кацапської пухлини, або вона знищить світ.
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15.04.2022 14:11
+7
На росію став подібним.
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15.04.2022 13:58
+5
картины 2 мировой, только в ч/б снять - не отличишь
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15.04.2022 14:26
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На росію став подібним.
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15.04.2022 13:58 Ответить
Або світ позбавиться цієї кацапської пухлини, або вона знищить світ.
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15.04.2022 14:11 Ответить
Поки ***** є ким стріляти і є чим стріляти так і буде. Ну а гроші на це Європа та захід самі дають.
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15.04.2022 14:47 Ответить
картины 2 мировой, только в ч/б снять - не отличишь
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15.04.2022 14:26 Ответить
там и так все не особо цветное.. руины...
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15.04.2022 14:42 Ответить
Хто за це відповість? Хто здав Херсон, Маріуполь, хто забрав генерала Марченко з Миколаєва? Це є зрадники України.
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15.04.2022 14:40 Ответить
за что так Путин с жителями Донбасса? с детьми Донбасса?

это я к тому, что у них щас главный аргумент - а вот Украина 8 лет убивала детей Донбасса. И как-то быстро подзабыли, что и Марик, и Крамаха, и Северодонецк и Рубежное - это все ДОНБАСС.

Наш, УКРАИНСКИЙ ДОНБАСС!

твари. гореть им в аду.
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15.04.2022 14:41 Ответить
*******, покажи комусь в чорно білому кольорі подумають кадри з війни 1944
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15.04.2022 14:49 Ответить
У мене одне єдине бажання- шоб все це перекинулося на педірашку і помножилося на тисячу
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15.04.2022 15:03 Ответить
ШОК…печально и даже страшно становится
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15.04.2022 15:26 Ответить
каким дибилом надо быть чтобы токое делать? не зря их орками зовут, телевизор мозги напрочь высушил, если бы за жизнь чтото построил - рука бы не дрогнула чтото разрушить
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15.04.2022 16:04 Ответить
тоже самое устроить ******* в рашке!
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15.04.2022 18:55 Ответить
 
 