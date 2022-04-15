Безлюдные руины: уничтоженные российскими оккупантами улицы Мариуполя. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором запечатлены разрушения Мариуполя после российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из автомобиля, двигающегося почти безлюдными улицами. Лишь несколько раз в кадр попадают люди. На записи нет ни одного здания без разрушений.

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