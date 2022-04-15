Безлюдные руины: уничтоженные российскими оккупантами улицы Мариуполя. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором запечатлены разрушения Мариуполя после российских обстрелов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из автомобиля, двигающегося почти безлюдными улицами. Лишь несколько раз в кадр попадают люди. На записи нет ни одного здания без разрушений.
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+10 Чайка Київ
показать весь комментарий15.04.2022 14:11
+7 _Igorko_
показать весь комментарий15.04.2022 13:58
+5 Иван Мозговой #384171
показать весь комментарий15.04.2022 14:26
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это я к тому, что у них щас главный аргумент - а вот Украина 8 лет убивала детей Донбасса. И как-то быстро подзабыли, что и Марик, и Крамаха, и Северодонецк и Рубежное - это все ДОНБАСС.
Наш, УКРАИНСКИЙ ДОНБАСС!
твари. гореть им в аду.