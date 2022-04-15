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Безлюдні руїни: знищені російськими окупантами вулиці Маріуполя. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксовані руйнування Маріуполя після російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з автомобіля, що рухається майже безлюдними вулицями. Лише кілька разів в кадр потрапляють люди. На запису немає жодної неушкодженої будівля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кожної години знищується до 2 окупантів, - звернення Азова на 50-й день війни. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3236)


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Топ коментарі
+10
Або світ позбавиться цієї кацапської пухлини, або вона знищить світ.
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15.04.2022 14:11
+7
На росію став подібним.
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15.04.2022 13:58
+5
картины 2 мировой, только в ч/б снять - не отличишь
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15.04.2022 14:26
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На росію став подібним.
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15.04.2022 13:58 Відповісти
Або світ позбавиться цієї кацапської пухлини, або вона знищить світ.
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15.04.2022 14:11 Відповісти
Поки ***** є ким стріляти і є чим стріляти так і буде. Ну а гроші на це Європа та захід самі дають.
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15.04.2022 14:47 Відповісти
картины 2 мировой, только в ч/б снять - не отличишь
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15.04.2022 14:26 Відповісти
там и так все не особо цветное.. руины...
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15.04.2022 14:42 Відповісти
Хто за це відповість? Хто здав Херсон, Маріуполь, хто забрав генерала Марченко з Миколаєва? Це є зрадники України.
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15.04.2022 14:40 Відповісти
за что так Путин с жителями Донбасса? с детьми Донбасса?

это я к тому, что у них щас главный аргумент - а вот Украина 8 лет убивала детей Донбасса. И как-то быстро подзабыли, что и Марик, и Крамаха, и Северодонецк и Рубежное - это все ДОНБАСС.

Наш, УКРАИНСКИЙ ДОНБАСС!

твари. гореть им в аду.
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15.04.2022 14:41 Відповісти
*******, покажи комусь в чорно білому кольорі подумають кадри з війни 1944
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15.04.2022 14:49 Відповісти
У мене одне єдине бажання- шоб все це перекинулося на педірашку і помножилося на тисячу
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15.04.2022 15:03 Відповісти
ШОК…печально и даже страшно становится
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15.04.2022 15:26 Відповісти
каким дибилом надо быть чтобы токое делать? не зря их орками зовут, телевизор мозги напрочь высушил, если бы за жизнь чтото построил - рука бы не дрогнула чтото разрушить
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15.04.2022 16:04 Відповісти
тоже самое устроить ******* в рашке!
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15.04.2022 18:55 Відповісти
 
 