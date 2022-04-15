Безлюдні руїни: знищені російськими окупантами вулиці Маріуполя. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому зафіксовані руйнування Маріуполя після російських обстрілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з автомобіля, що рухається майже безлюдними вулицями. Лише кілька разів в кадр потрапляють люди. На запису немає жодної неушкодженої будівля.
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
показати весь коментар15.04.2022 14:11
+7 _Igorko_
показати весь коментар15.04.2022 13:58
+5 Иван Мозговой #384171
показати весь коментар15.04.2022 14:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это я к тому, что у них щас главный аргумент - а вот Украина 8 лет убивала детей Донбасса. И как-то быстро подзабыли, что и Марик, и Крамаха, и Северодонецк и Рубежное - это все ДОНБАСС.
Наш, УКРАИНСКИЙ ДОНБАСС!
твари. гореть им в аду.