Безлюдні руїни: знищені російськими окупантами вулиці Маріуполя. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксовані руйнування Маріуполя після російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з автомобіля, що рухається майже безлюдними вулицями. Лише кілька разів в кадр потрапляють люди. На запису немає жодної неушкодженої будівля.

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