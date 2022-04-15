В парламенте Румынии поддержали вступление Молдовы в ЕС
В парламенте Румынии 15 апреля одобрили резолюцию о политической поддержке вступления Молдовы в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Newsmaker.
"Мы приветствуем решение Молдовы подать заявку на вступление в ЕС, а также получение анкеты Еврокомиссии. Мы приветствуем скорейшее прохождение процедур, необходимых для евроинтеграции, и готовы предоставить всю возможную поддержку правительству Молдовы. Мы приветствуем реформы и развитие демократических процессов в Молдове и призываем как можно быстрее признать европейские перспективы страны на основе достигнутого прогресса", - говорится в тексте резолюции.
Кроме того, депутаты договорились создать консультативный орган под эгидой парламента Румынии, который поможет Молдове приближать национальное законодательство к европейским стандартам.
Участники заседания также осудили агрессивную войну РФ и выразили солидарность с Украиной.
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дідів на палки пяльте, мусорнік отам за углом ...
І не треба розділяти владу і народ, владу їм не рептилоїди доставили.