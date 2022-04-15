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Новости
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В парламенте Румынии поддержали вступление Молдовы в ЕС

єс,євросоюз

В парламенте Румынии 15 апреля одобрили резолюцию о политической поддержке вступления Молдовы в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Newsmaker.

"Мы приветствуем решение Молдовы подать заявку на вступление в ЕС, а также получение анкеты Еврокомиссии. Мы приветствуем скорейшее прохождение процедур, необходимых для евроинтеграции, и готовы предоставить всю возможную поддержку правительству Молдовы. Мы приветствуем реформы и развитие демократических процессов в Молдове и призываем как можно быстрее признать европейские перспективы страны на основе достигнутого прогресса", - говорится в тексте резолюции.

Читайте: Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, - посол ЕС Маасикас

Кроме того, депутаты договорились создать консультативный орган под эгидой парламента Румынии, который поможет Молдове приближать национальное законодательство к европейским стандартам.

Участники заседания также осудили агрессивную войну РФ и выразили солидарность с Украиной.

Молдова (1871) Румыния (1089) Евросоюз (17118)


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Топ комментарии
+11
Хтось всю історію виборює своє право на свободу, а комусь нахаляву- то українське Придністров'я совок подарував, то європейська перспектива і підтримка від Румунії. Але хай буде, порадіємо за сусіда
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15.04.2022 17:26
+6
Сейчас вся армия приднестровья рванут получать молдавские паспорта
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15.04.2022 17:24
+6
Воно на крові українців то може бути.
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15.04.2022 17:25
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Сейчас вся армия приднестровья рванут получать молдавские паспорта
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15.04.2022 17:24 Ответить
Воно на крові українців то може бути.
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15.04.2022 17:25 Ответить
упс і ці підтягуються - кацапяча пабеда над НАТО!
дідів на палки пяльте, мусорнік отам за углом ...
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15.04.2022 17:25 Ответить
Хтось всю історію виборює своє право на свободу, а комусь нахаляву- то українське Придністров'я совок подарував, то європейська перспектива і підтримка від Румунії. Але хай буде, порадіємо за сусіда
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15.04.2022 17:26 Ответить
А Баба Яга проти
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15.04.2022 17:26 Ответить
А чому Молдова не подавала заявку на вступ до ЄС самотужки до 24.02?
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15.04.2022 17:36 Ответить
Придністровя існує до цього часу лише завдяки Україні. Саме ми постачали їм сировину для їх заводів (металобрухт), забезпечували ротацію військ **********, через Україну завозилось туди все необхідне для існування. Тільки но ми перекрили "канал" і Придністровя миттєво стало приреченим на вимирання або приєднання до Молдови.
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15.04.2022 17:52 Ответить
только после Украины - и ни днем раньше
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15.04.2022 17:53 Ответить
это, конечно, замечательно. А со своим чили они собираются что-то делать?
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15.04.2022 17:53 Ответить
так санду ведет же себя по принципу -"чик чирик я в домике" ничего не вижу ничего не слышу
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15.04.2022 18:01 Ответить
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15.04.2022 18:03 Ответить
Та ні молдавани та грузини, маю на увазі владу цих країн, а не народ, на український потяг до ЕС вам поки що сісти не вдасться. Це потрібно заслужити. А однією дупою на двох стільцях, всидіти не можна. Вам слід вирішити з ким ви, з іпучими орками, чи з цивілізованим світом.
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15.04.2022 19:30 Ответить
Так вирішили вже. Може потім, коли ситуація змінеться, передумають.
І не треба розділяти владу і народ, владу їм не рептилоїди доставили.
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15.04.2022 21:49 Ответить
 
 