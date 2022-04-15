У парламенті Румунії підтримали вступ Молдови до ЄС
У парламенті Румунії 15 квітня схвалили резолюцію про політичну підтримку вступу Молдови до Європейського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Newsmaker.
"Ми вітаємо рішення Молдови подати заявку на вступ до ЄС, а також отримання анкети Єврокомісії. Ми вітаємо швидке проходження процедур, необхідних для євроінтеграції, та готові надати усю можливу підтримку уряду Молдови. Ми вітаємо реформи та розвиток демократичних процесів у Молдові та закликаємо якнайшвидше визнати європейські перспективи країни на основі досягнутого прогресу", - сказано в тексті резолюції.
Крім того, депутати домовилися створити консультативний орган під егідою парламенту Румунії, який допомагатиме Молдові наближати національне законодавство до європейських стандартів.
Учасники засідання також засудили агресивну війну РФ і висловили солідарність з Україною.
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дідів на палки пяльте, мусорнік отам за углом ...
І не треба розділяти владу і народ, владу їм не рептилоїди доставили.