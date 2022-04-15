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Новини
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У парламенті Румунії підтримали вступ Молдови до ЄС

єс,євросоюз

У парламенті Румунії 15 квітня схвалили резолюцію про політичну підтримку вступу Молдови до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Newsmaker.

"Ми вітаємо рішення Молдови подати заявку на вступ до ЄС, а також отримання анкети Єврокомісії. Ми вітаємо швидке проходження процедур, необхідних для євроінтеграції, та готові надати усю можливу підтримку уряду Молдови. Ми вітаємо реформи та розвиток демократичних процесів у Молдові та закликаємо якнайшвидше визнати європейські перспективи країни на основі досягнутого прогресу", - сказано в тексті резолюції.

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Крім того, депутати домовилися створити консультативний орган під егідою парламенту Румунії, який допомагатиме Молдові наближати національне законодавство до європейських стандартів.

Учасники засідання також засудили агресивну війну РФ і висловили солідарність з Україною.

Автор: 

Молдова (2069) Румунія (1159) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+11
Хтось всю історію виборює своє право на свободу, а комусь нахаляву- то українське Придністров'я совок подарував, то європейська перспектива і підтримка від Румунії. Але хай буде, порадіємо за сусіда
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15.04.2022 17:26
+6
Сейчас вся армия приднестровья рванут получать молдавские паспорта
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15.04.2022 17:24
+6
Воно на крові українців то може бути.
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15.04.2022 17:25
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Сейчас вся армия приднестровья рванут получать молдавские паспорта
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15.04.2022 17:24 Відповісти
Воно на крові українців то може бути.
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15.04.2022 17:25 Відповісти
упс і ці підтягуються - кацапяча пабеда над НАТО!
дідів на палки пяльте, мусорнік отам за углом ...
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15.04.2022 17:25 Відповісти
Хтось всю історію виборює своє право на свободу, а комусь нахаляву- то українське Придністров'я совок подарував, то європейська перспектива і підтримка від Румунії. Але хай буде, порадіємо за сусіда
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15.04.2022 17:26 Відповісти
А Баба Яга проти
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15.04.2022 17:26 Відповісти
А чому Молдова не подавала заявку на вступ до ЄС самотужки до 24.02?
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15.04.2022 17:36 Відповісти
Придністровя існує до цього часу лише завдяки Україні. Саме ми постачали їм сировину для їх заводів (металобрухт), забезпечували ротацію військ **********, через Україну завозилось туди все необхідне для існування. Тільки но ми перекрили "канал" і Придністровя миттєво стало приреченим на вимирання або приєднання до Молдови.
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15.04.2022 17:52 Відповісти
только после Украины - и ни днем раньше
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15.04.2022 17:53 Відповісти
это, конечно, замечательно. А со своим чили они собираются что-то делать?
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15.04.2022 17:53 Відповісти
так санду ведет же себя по принципу -"чик чирик я в домике" ничего не вижу ничего не слышу
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15.04.2022 18:01 Відповісти
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15.04.2022 18:03 Відповісти
Та ні молдавани та грузини, маю на увазі владу цих країн, а не народ, на український потяг до ЕС вам поки що сісти не вдасться. Це потрібно заслужити. А однією дупою на двох стільцях, всидіти не можна. Вам слід вирішити з ким ви, з іпучими орками, чи з цивілізованим світом.
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15.04.2022 19:30 Відповісти
Так вирішили вже. Може потім, коли ситуація змінеться, передумають.
І не треба розділяти владу і народ, владу їм не рептилоїди доставили.
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15.04.2022 21:49 Відповісти
 
 