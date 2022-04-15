У парламенті Румунії підтримали вступ Молдови до ЄС

У парламенті Румунії 15 квітня схвалили резолюцію про політичну підтримку вступу Молдови до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Newsmaker.

"Ми вітаємо рішення Молдови подати заявку на вступ до ЄС, а також отримання анкети Єврокомісії. Ми вітаємо швидке проходження процедур, необхідних для євроінтеграції, та готові надати усю можливу підтримку уряду Молдови. Ми вітаємо реформи та розвиток демократичних процесів у Молдові та закликаємо якнайшвидше визнати європейські перспективи країни на основі досягнутого прогресу", - сказано в тексті резолюції.

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Крім того, депутати домовилися створити консультативний орган під егідою парламенту Румунії, який допомагатиме Молдові наближати національне законодавство до європейських стандартів.

Учасники засідання також засудили агресивну війну РФ і висловили солідарність з Україною.