Из-за войны Украину покинули почти 5 млн человек, - ООН

Число лиц, покинувших Украину с начала полномасштабной войны, приближается к 5 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, размещенные на соответствующем сайте.

По имеющимся данным, на 14 апреля 4 796 245 украинцев покинули Украину. УВКБ ООН не учитывает лиц из приграничных стран, которые выезжают и возвращаются домой.

"Среди бежавших из Украины есть и граждане Украины с двойным гражданством", - отметили в управлении.

Подавляющее большинство лиц выехали в страны Шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия), точных данных по их дальнейшему передвижению по Европе нет из-за отсутствия пограничного контроля между странами.

В Польшу выехали 2,7 млн. украинцев. В Румынию – почти 727 тыс., в Венгрию – 447 тыс., в Молдову – 419 тыс. Еще 329 тыс. выехали в Словакию.

Отметим, что в приведенной статистике ООН также используются данные правительств Беларуси и России, утверждающие, что в эти страны выехали 484 и 22 тыс. человек соответственно.

Кроме этого, ООН сообщает, что 105 тысяч человек переехали из Донецкой и Луганской областей в Российскую Федерацию в период с 18 по 23 февраля.

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