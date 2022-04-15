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Из-за войны Украину покинули почти 5 млн человек, - ООН

укрзалізниця,евакуація

Число лиц, покинувших Украину с начала полномасштабной войны, приближается к 5 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, размещенные на соответствующем сайте.

По имеющимся данным, на 14 апреля 4 796 245 украинцев покинули Украину. УВКБ ООН не учитывает лиц из приграничных стран, которые выезжают и возвращаются домой.

"Среди бежавших из Украины есть и граждане Украины с двойным гражданством", - отметили в управлении.

Подавляющее большинство лиц выехали в страны Шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия), точных данных по их дальнейшему передвижению по Европе нет из-за отсутствия пограничного контроля между странами.

В Польшу выехали 2,7 млн. украинцев. В Румынию – почти 727 тыс., в Венгрию – 447 тыс., в Молдову – 419 тыс. Еще 329 тыс. выехали в Словакию.

Отметим, что в приведенной статистике ООН также используются данные правительств Беларуси и России, утверждающие, что в эти страны выехали 484 и 22 тыс. человек соответственно.

Кроме этого, ООН сообщает, что 105 тысяч человек переехали из Донецкой и Луганской областей в Российскую Федерацию в период с 18 по 23 февраля.

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ООН (4167) эвакуация (2071)


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После ПОБЕДЫ вернётся в ТРИ раза больше ! Слава Украине !
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15.04.2022 17:44 Ответить
а що зробила оон за цей час? озаботилась? порахувала біженців? получила афігенну зарплату?? зробила пальчиком ну-ну касабіі?
абсолютно непотрібна шарага
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15.04.2022 17:46 Ответить
Якщо в перший тиждень активної фази війни в Одесі було пусто як в перший тиждень першого Ковідного карантину, то сьогодні трохи проїхався - машин повно! Заторів ще нема, але вже недовго залишилось! Тож людт повертаються, і досить активно!
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15.04.2022 17:51 Ответить
Військовий стан та бойові події у країні, спонукало людей врятуватися втечею з дурдому, що триває вісім років. Навіть на п'ятдесятий день повномасштабного вторгнення, влада, все ніяк не може в юридичній площині назвати війну - війною. Звичайно люди будуть рятуватися, правильно роблять.
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15.04.2022 18:12 Ответить
 
 