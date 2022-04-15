Через війну Україну залишили майже 5 млн осіб, - ООН

Кількість осіб, що залишили Україну від початку повномасштабної війни, наближається до 5 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, розміщені на відповідному сайті.

За наявними даними, станом на 14 квітня 4 796 245 українців залишили Україну. УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають та повертаються додому.

"Серед тих, хто втік з України, є і громадяни України з подвійним громадянством", - зауважили в управлінні.

Переважна більшість осіб виїхали до країн Шенгенської угоди (Угорщина, Польща, Словаччина), точних даних щодо їхнього подальшого пересування Європою немає через відсутність прикордонного контролю між країнами.

До Польщі виїхали 2,7 млн українців. До Румунії - майже 727 тис., до Угорщини - 447 тис., до Молдови - 419 тис. Ще 329 тис. виїхали до Словаччини.

Зауважимо, що у наведеній статистиці ООН послуговується також даними урядів Білорусі та Росії, що стверджують, що до цих країн виїхали 484 та 22 тис. осіб відповідно.

Крім цього, ООН повідомляє, що 105 тисяч людей переїхали з Донецької та Луганської областей до Російської Федерації у період з 18 по 23 лютого.

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