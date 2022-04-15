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Через війну Україну залишили майже 5 млн осіб, - ООН

укрзалізниця,евакуація

Кількість осіб, що залишили Україну від початку повномасштабної війни, наближається до 5 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, розміщені на відповідному сайті.

За наявними даними, станом на 14 квітня 4 796 245 українців залишили Україну. УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають та повертаються додому.

"Серед тих, хто втік з України, є і громадяни України з подвійним громадянством", - зауважили в управлінні.

Переважна більшість осіб виїхали до країн Шенгенської угоди (Угорщина, Польща, Словаччина), точних даних щодо їхнього подальшого пересування Європою немає через відсутність прикордонного контролю між країнами.

До Польщі виїхали 2,7 млн українців. До Румунії - майже 727 тис., до Угорщини - 447 тис., до Молдови - 419 тис. Ще 329 тис. виїхали до Словаччини.

Зауважимо, що у наведеній статистиці ООН послуговується також даними урядів Білорусі та Росії, що стверджують, що до цих країн виїхали 484 та 22 тис. осіб відповідно.

Крім цього, ООН повідомляє, що 105 тисяч людей переїхали з Донецької та Луганської областей до Російської Федерації у період з 18 по 23 лютого.

Також читайте: ООН закликає погодити "зелений коридор" із Маріуполя. Там загинули дві співробітниці благодійної організації "Карітас"

Автор: 

ООН (3346) евакуація (2311)


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После ПОБЕДЫ вернётся в ТРИ раза больше ! Слава Украине !
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15.04.2022 17:44 Відповісти
а що зробила оон за цей час? озаботилась? порахувала біженців? получила афігенну зарплату?? зробила пальчиком ну-ну касабіі?
абсолютно непотрібна шарага
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15.04.2022 17:46 Відповісти
Якщо в перший тиждень активної фази війни в Одесі було пусто як в перший тиждень першого Ковідного карантину, то сьогодні трохи проїхався - машин повно! Заторів ще нема, але вже недовго залишилось! Тож людт повертаються, і досить активно!
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15.04.2022 17:51 Відповісти
Військовий стан та бойові події у країні, спонукало людей врятуватися втечею з дурдому, що триває вісім років. Навіть на п'ятдесятий день повномасштабного вторгнення, влада, все ніяк не може в юридичній площині назвати війну - війною. Звичайно люди будуть рятуватися, правильно роблять.
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15.04.2022 18:12 Відповісти
 
 