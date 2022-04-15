Россия высылает 18 работников представительства ЕС

Россия заявила, что в ответ на действия ЕС объявляют 18 сотрудников Представительства ЕС в России персонами нон грата.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила пресс-служба МИД России в пятницу.

15 апреля в МИД России вызвали главу представительства Европейского союза в России Маркуса Эдерера.

Ему выразили решительный протест по поводу оглашения 5 апреля персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства РФ при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

"Как ответ на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников Представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata и должны покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время", - говорится в заявлении МИД РФ.

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