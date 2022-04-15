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Росія висилає 18 працівників представництва ЄС

россия,флаг,прапор,росія

Росія заявила, що у відповідь на дії ЄС оголошує 18 співробітників Представництва ЄС у Росії персонами нон грата.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила пресслужба МЗС Росії у п’ятницю.

15 квітня в МЗС Росії викликали главу представництва Європейського союзу в Росії Маркуса Едерера.

Йому висловили рішучий протест з приводу оголошення 5 квітня персонами нон грата 19 співробітників постійного представництва РФ при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії.

"Як відповідь на недружні дії Євросоюзу 18 співробітників Представництва ЄС у Росії оголошені persona nоn grata і мають покинути територію Російської Федерації найближчим часом", - сказано у заяві МЗС РФ.

Також дивіться: Представництво Євросоюзу повернулося до Києва. ФОТО

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Интересно на сколько европейцам на это начхать? Ах да..наверное каждый Европейский чиновник побывать в Челябинске, или в каком либо ещё мухосоанске.
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15.04.2022 18:55 Відповісти
"Савецкий цирк - циркее фсехъ цирков!"
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15.04.2022 18:55 Відповісти
а шо ж такоє??? кто єто сделал??
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15.04.2022 18:57 Відповісти
......наверное высылаемые счастливы до усёру, что выбираются из тьмы в цивилизацию......
....... надоело беспробудное пьянство, грязь и обосцанные подьезды.....
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15.04.2022 18:57 Відповісти
Краще стройте собі високий забор і сидіть за ним своїм стадом, придурошні.
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15.04.2022 18:58 Відповісти
Так на стране-помойке скоро и людей не останется.
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15.04.2022 18:58 Відповісти
 
 