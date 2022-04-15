Росія висилає 18 працівників представництва ЄС

Росія заявила, що у відповідь на дії ЄС оголошує 18 співробітників Представництва ЄС у Росії персонами нон грата.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила пресслужба МЗС Росії у п’ятницю.

15 квітня в МЗС Росії викликали главу представництва Європейського союзу в Росії Маркуса Едерера.

Йому висловили рішучий протест з приводу оголошення 5 квітня персонами нон грата 19 співробітників постійного представництва РФ при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії.

"Як відповідь на недружні дії Євросоюзу 18 співробітників Представництва ЄС у Росії оголошені persona nоn grata і мають покинути територію Російської Федерації найближчим часом", - сказано у заяві МЗС РФ.

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