Кабмин работает над созданием Международного центра разминирования и Государственной минной стратегией, - Шмыгаль
Кабинет Министров уже приступил к созданию Международного центра разминирования.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Российская армия оставила после себя тысячи мин, снарядов и бомб. Наши герои-пиротехники обезвредили из них уже более 80 тысяч. Ежедневно по 4-5 тысяч опасных предметов нейтрализуются. Но, к сожалению, еще месяцами, годами будем находить и обезвреживать на нашей земли такие остатки "русского мира", - подчеркнул премьер.
По словам Шмыгаля, создание такого центра в последние дни обсуждалось с заместителем Генсекретаря ООН, с лидерами европейских стран и нашими партнерами.
Кроме того, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Министерством внутренних дел и другими министерствами должно разработать многолетнюю Государственную противоминную стратегию.
"Такая стратегия должна включать не только поэтапный поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, но также должно охватить другие сферы — от учений в школах до коммуникационных кампаний, которые будут рассказывать, как выглядят эти предметы", - пояснил Шмыгаль.
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