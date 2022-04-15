После бегства из-под домашнего ареста Медведчуку изменят меру пресечения, - Венедиктова

Мера пресечения куму Путина Виктору из-за его бегства из-под ареста будет изменена.

Об этом в эфире телемарафона заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передаёт Цензор.НЕТ.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. И когда еще тогда были какие-то возможности домашнего ареста, находили суды, то сегодня уже понятно, что здесь должно быть содержание под стражей. Поэтому после такого обнаружения господина Медведчука он однозначно должен находиться теперь под стражей и ждать рассмотрения суда", - отметила она.

В то же время Венедиктова отметила, что побег из-под ареста дополнительно не будет квалифицироваться и будет использован прокурорами исключительно для изменения меры пресечения.

"Мы меняем однозначно меру пресечения", - добавила генпрокурор.

Также она напомнила, что Медведчук является фигурантом по двум уголовным производствам.

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