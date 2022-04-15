После бегства из-под домашнего ареста Медведчуку изменят меру пресечения, - Венедиктова
Мера пресечения куму Путина Виктору из-за его бегства из-под ареста будет изменена.
Об этом в эфире телемарафона заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передаёт Цензор.НЕТ.
"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. И когда еще тогда были какие-то возможности домашнего ареста, находили суды, то сегодня уже понятно, что здесь должно быть содержание под стражей. Поэтому после такого обнаружения господина Медведчука он однозначно должен находиться теперь под стражей и ждать рассмотрения суда", - отметила она.
В то же время Венедиктова отметила, что побег из-под ареста дополнительно не будет квалифицироваться и будет использован прокурорами исключительно для изменения меры пресечения.
"Мы меняем однозначно меру пресечения", - добавила генпрокурор.
Также она напомнила, что Медведчук является фигурантом по двум уголовным производствам.
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А вже в них - зброя.
Він юрист, тому все робить на чуже ім'я.
Шо, на дачі тепер триматимете? А вон ов цей час продовжуватиме від держави получать зарплату, пенсію, кілометрові виплати за вислугу лєт, всякі надбавки, генеральські пайки і тд і тп, які його курва-сосалка буде з картки зразу знімать.
*** вашу мать! Та вже б повісили його тихенько в камері на наволочці, та й по тому, ну чесне слово, сил просто нема на оцю 390ту серію слуги наріда дивитися. Кончені, які ж ви кончені. Ну ясно, кума і бізнес-корєша якось не з руки мучать, по камерах таскать. Це патріотів України можна, і навіть нужна, бо ***** похвалить, грошенят навалить. Суки. Шоб ви здохли в муках, іншого вам нічого не бажаю.
"https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zatrimannya-viktora-medvedchuka-de-perebuvaye-politik-novini-ukrajini-50234121.html Медведчуку вдалося втекти через те, що незадовго до вторгнення Росії суддя зняв з нього браслет " - ну так, на перший же запит гугл видав. Можна пошукати, щоб було детальніше. Однозначно: суд його звільнив з під домашнього арешту.
Где судья, что его отпустила????
Почему она не в военном трибунале???