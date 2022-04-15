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Новости Война
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После бегства из-под домашнего ареста Медведчуку изменят меру пресечения, - Венедиктова

сбу,медведчук

Мера пресечения куму Путина Виктору из-за его бегства из-под ареста будет изменена.

Об этом в эфире телемарафона заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передаёт Цензор.НЕТ.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. И когда еще тогда были какие-то возможности домашнего ареста, находили суды, то сегодня уже понятно, что здесь должно быть содержание под стражей. Поэтому после такого обнаружения господина Медведчука он однозначно должен находиться теперь под стражей и ждать рассмотрения суда", - отметила она.

В то же время Венедиктова отметила, что побег из-под ареста дополнительно не будет квалифицироваться и будет использован прокурорами исключительно для изменения меры пресечения.

"Мы меняем однозначно меру пресечения", - добавила генпрокурор.

Также она напомнила, что Медведчук является фигурантом по двум уголовным производствам.

Также читайте: Суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчуков. Среди них квартиры, дома, яхта, автомобили, - ГБР

Медведчук Виктор (1789) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+11
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15.04.2022 19:38
+10
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15.04.2022 19:27
+9
Под личное обязательство?
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15.04.2022 19:27
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Правила форума Совет форумчан
а ты к какому виду комах относишся ? если к лобковым вшам то ты не выжевеш то же
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15.04.2022 19:30 Ответить
Будет арест на даче.
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15.04.2022 19:26 Ответить
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15.04.2022 19:38 Ответить
Карцер и в кандалах
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15.04.2022 19:26 Ответить
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15.04.2022 19:27 Ответить
Под личное обязательство?
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15.04.2022 19:27 Ответить
Так як М СЕКСОТ КГБ-ФСБ то в загальній камері він довго не протягне. Опустять зразу а потім повісять
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15.04.2022 20:49 Ответить
а ви, ше його раз відпустіть.
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15.04.2022 19:28 Ответить
отпустят это ж зеленые
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15.04.2022 19:29 Ответить
Навіть не сумнівайтесь.
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15.04.2022 20:20 Ответить
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15.04.2022 19:30 Ответить
Відрубати ноги?
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15.04.2022 19:31 Ответить
Боже, та розстріляйте його вже... це як в фільмах, замість того щоб одразу прибити, говорять і говорять, поки той не знайде як вбити говоруна.... вбивайте його швидко!!!!!!!!!!!!!!!
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15.04.2022 19:32 Ответить
шо! на дачный арест?
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15.04.2022 19:32 Ответить
зе йому іще компенсацію виплатять.
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15.04.2022 19:33 Ответить
"квартал" іноді таки смішний
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15.04.2022 19:35 Ответить
Это прикол такой от Венедиктовой.
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15.04.2022 19:39 Ответить
Ну так посадите его в СИЗО. Вы Марченко держали в СИЗО, а Медведчука, который как бы враг под честное слово.
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15.04.2022 19:42 Ответить
Якщо б медведчук чув за собою вину, він давно би втік декілька раз і забрав би з собою вагон-ресторан. А так що найшли в нього склад зброї-ні,знайшли шифрувалбну машину "Енігму"-ні,радистки вагітної теж не було, Політика його на дружбу з рашков мала підтримку в населення так що стого кіна не буде
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15.04.2022 19:46 Ответить
Знайшли кілька охоронних фірм, що йому належать.
А вже в них - зброя.
Він юрист, тому все робить на чуже ім'я.
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15.04.2022 19:58 Ответить
Ця ****-агент кдб з 1972 року.Нічого шукати не потрібно.Все є.Було б бажання "розкрутити" агентурну мережу в Україні.А ось тут можуть бути проблеми.
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15.04.2022 20:03 Ответить
Які ці зебіли імпотентні, це просто жах.
Шо, на дачі тепер триматимете? А вон ов цей час продовжуватиме від держави получать зарплату, пенсію, кілометрові виплати за вислугу лєт, всякі надбавки, генеральські пайки і тд і тп, які його курва-сосалка буде з картки зразу знімать.
*** вашу мать! Та вже б повісили його тихенько в камері на наволочці, та й по тому, ну чесне слово, сил просто нема на оцю 390ту серію слуги наріда дивитися. Кончені, які ж ви кончені. Ну ясно, кума і бізнес-корєша якось не з руки мучать, по камерах таскать. Це патріотів України можна, і навіть нужна, бо ***** похвалить, грошенят навалить. Суки. Шоб ви здохли в муках, іншого вам нічого не бажаю.
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15.04.2022 20:01 Ответить
Запобіжний захід змінено на повішення.
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15.04.2022 20:02 Ответить
так повідомлялось же, що йому запобіжний захід "домашній арешт" скасував суд!
"https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zatrimannya-viktora-medvedchuka-de-perebuvaye-politik-novini-ukrajini-50234121.html Медведчуку вдалося втекти через те, що незадовго до вторгнення Росії суддя зняв з нього браслет " - ну так, на перший же запит гугл видав. Можна пошукати, щоб було детальніше. Однозначно: суд його звільнив з під домашнього арешту.
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15.04.2022 20:03 Ответить
Я так зрозумів що зелені гниди ні прі чьом?
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15.04.2022 22:42 Ответить
Та чого так суворо? На "особисте зобов'язання" змініть!
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15.04.2022 20:17 Ответить
Ще раз: хто допоміг йому втекти? Тільки не треба усе на стрілочника-охоронця валити - що там з татаровим, якого Шабунін назвав посібником втечі? Чого мовчите, мразі зелені? Знову тактику замовчування вибрали - нєт, значіт і нєбило
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15.04.2022 20:19 Ответить
Еще один домашний арест в квартире у Венедиктовой?
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15.04.2022 20:30 Ответить
Венедіктова???Ти ІДІОТКА???Чи,просто член п'ятої колони???По Законам Військового Стану ця ТВАРЮКА має бути РОЗСТРІЛЯНА!!!ОДНОЗНАЧНО!!!ЯКІ наХРІН СУДИ???
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15.04.2022 20:46 Ответить
Венедиктова, я удивлён, а почему ватный суд не повесит ещё раз радио ошейник на пацюка путинского.
Где судья, что его отпустила????
Почему она не в военном трибунале???
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15.04.2022 21:08 Ответить
Суддя виконує накази зверху...
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15.04.2022 22:43 Ответить
Так може і КолоПомийського віддати США мільярдів за 5 баксів-оті що він скомуніздив.А ті хай що хочуть те зним і роБЛЯТЬ.
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15.04.2022 21:17 Ответить
Це вже торгівля людьми. Це заборонено ГА ООН в 1949 році, в Україні - з 1955 року.
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16.04.2022 01:15 Ответить
ууу зрадазрадазрада
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16.04.2022 06:22 Ответить
 
 