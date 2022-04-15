Після втечі з-під домашнього арешту Медведчуку змінять запобіжний захід, - Венедіктова
Запобіжний захід куму Путіна Віктору через його втечу з-під арешту буде змінено.
Про це в ефірі телемарафону заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І коли тоді були якісь можливості домашнього арешту, знаходили суди, то сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою. Тому після такого виявлення пана Медведчука він однозначно має перебувати тепер під вартою та чекати на розгляд суду", - наголосила вона.
Водночас Венедіктова зазначила, що втеча з-під арешту додатково не кваліфікуватиметься і буде використана прокурорами виключно для зміни запобіжного заходу.
"Ми змінюємо однозначно запобіжний захід", - додала генпрокурор.
Також вона нагадала, що Медведчук є фігурантом у двох кримінальних провадженнях.
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А вже в них - зброя.
Він юрист, тому все робить на чуже ім'я.
Шо, на дачі тепер триматимете? А вон ов цей час продовжуватиме від держави получать зарплату, пенсію, кілометрові виплати за вислугу лєт, всякі надбавки, генеральські пайки і тд і тп, які його курва-сосалка буде з картки зразу знімать.
*** вашу мать! Та вже б повісили його тихенько в камері на наволочці, та й по тому, ну чесне слово, сил просто нема на оцю 390ту серію слуги наріда дивитися. Кончені, які ж ви кончені. Ну ясно, кума і бізнес-корєша якось не з руки мучать, по камерах таскать. Це патріотів України можна, і навіть нужна, бо ***** похвалить, грошенят навалить. Суки. Шоб ви здохли в муках, іншого вам нічого не бажаю.
"https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zatrimannya-viktora-medvedchuka-de-perebuvaye-politik-novini-ukrajini-50234121.html Медведчуку вдалося втекти через те, що незадовго до вторгнення Росії суддя зняв з нього браслет " - ну так, на перший же запит гугл видав. Можна пошукати, щоб було детальніше. Однозначно: суд його звільнив з під домашнього арешту.
Где судья, что его отпустила????
Почему она не в военном трибунале???