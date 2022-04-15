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Після втечі з-під домашнього арешту Медведчуку змінять запобіжний захід, - Венедіктова

сбу,медведчук

Запобіжний захід куму Путіна Віктору через його втечу з-під арешту буде змінено.

Про це в ефірі телемарафону заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І коли тоді були якісь можливості домашнього арешту, знаходили суди, то сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою. Тому після такого виявлення пана Медведчука він однозначно має перебувати тепер під вартою та чекати на розгляд суду", - наголосила вона.

Водночас Венедіктова зазначила, що втеча з-під арешту додатково не кваліфікуватиметься і буде використана прокурорами виключно для зміни запобіжного заходу.

"Ми змінюємо однозначно запобіжний захід", - додала генпрокурор.

Також вона нагадала, що Медведчук є фігурантом у двох кримінальних провадженнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ планувала вивезти Медведчука в Придністров'я, а звідти до Москви, - Баканов

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+11
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15.04.2022 19:38
+10
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15.04.2022 19:27
+9
Под личное обязательство?
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15.04.2022 19:27
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а ты к какому виду комах относишся ? если к лобковым вшам то ты не выжевеш то же
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15.04.2022 19:30 Відповісти
Будет арест на даче.
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15.04.2022 19:26 Відповісти
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15.04.2022 19:38 Відповісти
Карцер и в кандалах
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15.04.2022 19:26 Відповісти
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15.04.2022 19:27 Відповісти
Под личное обязательство?
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15.04.2022 19:27 Відповісти
Так як М СЕКСОТ КГБ-ФСБ то в загальній камері він довго не протягне. Опустять зразу а потім повісять
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15.04.2022 20:49 Відповісти
а ви, ше його раз відпустіть.
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15.04.2022 19:28 Відповісти
отпустят это ж зеленые
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15.04.2022 19:29 Відповісти
Навіть не сумнівайтесь.
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15.04.2022 20:20 Відповісти
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15.04.2022 19:30 Відповісти
Відрубати ноги?
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15.04.2022 19:31 Відповісти
Боже, та розстріляйте його вже... це як в фільмах, замість того щоб одразу прибити, говорять і говорять, поки той не знайде як вбити говоруна.... вбивайте його швидко!!!!!!!!!!!!!!!
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15.04.2022 19:32 Відповісти
шо! на дачный арест?
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15.04.2022 19:32 Відповісти
зе йому іще компенсацію виплатять.
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15.04.2022 19:33 Відповісти
"квартал" іноді таки смішний
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15.04.2022 19:35 Відповісти
Это прикол такой от Венедиктовой.
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15.04.2022 19:39 Відповісти
Ну так посадите его в СИЗО. Вы Марченко держали в СИЗО, а Медведчука, который как бы враг под честное слово.
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15.04.2022 19:42 Відповісти
Якщо б медведчук чув за собою вину, він давно би втік декілька раз і забрав би з собою вагон-ресторан. А так що найшли в нього склад зброї-ні,знайшли шифрувалбну машину "Енігму"-ні,радистки вагітної теж не було, Політика його на дружбу з рашков мала підтримку в населення так що стого кіна не буде
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15.04.2022 19:46 Відповісти
Знайшли кілька охоронних фірм, що йому належать.
А вже в них - зброя.
Він юрист, тому все робить на чуже ім'я.
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15.04.2022 19:58 Відповісти
Ця ****-агент кдб з 1972 року.Нічого шукати не потрібно.Все є.Було б бажання "розкрутити" агентурну мережу в Україні.А ось тут можуть бути проблеми.
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15.04.2022 20:03 Відповісти
Які ці зебіли імпотентні, це просто жах.
Шо, на дачі тепер триматимете? А вон ов цей час продовжуватиме від держави получать зарплату, пенсію, кілометрові виплати за вислугу лєт, всякі надбавки, генеральські пайки і тд і тп, які його курва-сосалка буде з картки зразу знімать.
*** вашу мать! Та вже б повісили його тихенько в камері на наволочці, та й по тому, ну чесне слово, сил просто нема на оцю 390ту серію слуги наріда дивитися. Кончені, які ж ви кончені. Ну ясно, кума і бізнес-корєша якось не з руки мучать, по камерах таскать. Це патріотів України можна, і навіть нужна, бо ***** похвалить, грошенят навалить. Суки. Шоб ви здохли в муках, іншого вам нічого не бажаю.
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15.04.2022 20:01 Відповісти
Запобіжний захід змінено на повішення.
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15.04.2022 20:02 Відповісти
так повідомлялось же, що йому запобіжний захід "домашній арешт" скасував суд!
"https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zatrimannya-viktora-medvedchuka-de-perebuvaye-politik-novini-ukrajini-50234121.html Медведчуку вдалося втекти через те, що незадовго до вторгнення Росії суддя зняв з нього браслет " - ну так, на перший же запит гугл видав. Можна пошукати, щоб було детальніше. Однозначно: суд його звільнив з під домашнього арешту.
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15.04.2022 20:03 Відповісти
Я так зрозумів що зелені гниди ні прі чьом?
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15.04.2022 22:42 Відповісти
Та чого так суворо? На "особисте зобов'язання" змініть!
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15.04.2022 20:17 Відповісти
Ще раз: хто допоміг йому втекти? Тільки не треба усе на стрілочника-охоронця валити - що там з татаровим, якого Шабунін назвав посібником втечі? Чого мовчите, мразі зелені? Знову тактику замовчування вибрали - нєт, значіт і нєбило
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15.04.2022 20:19 Відповісти
Еще один домашний арест в квартире у Венедиктовой?
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15.04.2022 20:30 Відповісти
Венедіктова???Ти ІДІОТКА???Чи,просто член п'ятої колони???По Законам Військового Стану ця ТВАРЮКА має бути РОЗСТРІЛЯНА!!!ОДНОЗНАЧНО!!!ЯКІ наХРІН СУДИ???
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15.04.2022 20:46 Відповісти
Венедиктова, я удивлён, а почему ватный суд не повесит ещё раз радио ошейник на пацюка путинского.
Где судья, что его отпустила????
Почему она не в военном трибунале???
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15.04.2022 21:08 Відповісти
Суддя виконує накази зверху...
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15.04.2022 22:43 Відповісти
Так може і КолоПомийського віддати США мільярдів за 5 баксів-оті що він скомуніздив.А ті хай що хочуть те зним і роБЛЯТЬ.
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15.04.2022 21:17 Відповісти
Це вже торгівля людьми. Це заборонено ГА ООН в 1949 році, в Україні - з 1955 року.
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16.04.2022 01:15 Відповісти
ууу зрадазрадазрада
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16.04.2022 06:22 Відповісти
 
 