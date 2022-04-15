Після втечі з-під домашнього арешту Медведчуку змінять запобіжний захід, - Венедіктова

Запобіжний захід куму Путіна Віктору через його втечу з-під арешту буде змінено.

Про це в ефірі телемарафону заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І коли тоді були якісь можливості домашнього арешту, знаходили суди, то сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою. Тому після такого виявлення пана Медведчука він однозначно має перебувати тепер під вартою та чекати на розгляд суду", - наголосила вона.

Водночас Венедіктова зазначила, що втеча з-під арешту додатково не кваліфікуватиметься і буде використана прокурорами виключно для зміни запобіжного заходу.

"Ми змінюємо однозначно запобіжний захід", - додала генпрокурор.

Також вона нагадала, що Медведчук є фігурантом у двох кримінальних провадженнях.

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