Гражданство Украины у Медведчука не препятствует его обмену, - Венедиктова

Кума Путина Виктора Медведчука могут обменять на удерживаемых РФ украинцев. Наличие украинского гражданства у Медведчука не является препятствием для этого.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, такой обмен абсолютно возможен", – сказала она.

Генпрокурор объяснила, что для осуществления обмена не обязательно вынесение судебного приговора по делу Медведчука.

В то же время, есть технические особенности, отметила Венедиктова.

"Здесь можно выходить из процессуальной чистки. Давайте посмотрим, как она будет двигаться, и захотят ли вообще россияне себе Медведчука, возможно ли это вообще теоретически. Захочет ли Медведчук такой обмен. То есть, теоретически мы думаем, что захочет. Поэтому будем смотреть, как будет двигаться процесс , и дальше будем смотреть на техническую сторону этого процесса", - подытожила генпрокурор.

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