Гражданство Украины у Медведчука не препятствует его обмену, - Венедиктова
Кума Путина Виктора Медведчука могут обменять на удерживаемых РФ украинцев. Наличие украинского гражданства у Медведчука не является препятствием для этого.
Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, такой обмен абсолютно возможен", – сказала она.
Генпрокурор объяснила, что для осуществления обмена не обязательно вынесение судебного приговора по делу Медведчука.
В то же время, есть технические особенности, отметила Венедиктова.
"Здесь можно выходить из процессуальной чистки. Давайте посмотрим, как она будет двигаться, и захотят ли вообще россияне себе Медведчука, возможно ли это вообще теоретически. Захочет ли Медведчук такой обмен. То есть, теоретически мы думаем, что захочет. Поэтому будем смотреть, как будет двигаться процесс , и дальше будем смотреть на техническую сторону этого процесса", - подытожила генпрокурор.
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Недостатньо полонених кацапів, що треба терміново мертвечука обміняти?
Він може свідчити проти *****!
І Зєля герой, і медведчук на волі.
Кака-така срочность избавляться от медведчука?Много про вас знает?
Других мотивов не вижу...
Вы его сначала осудите и дайте срок. А потом спросите народ, что он хочет, чтобы медведчук сидел или пошел на обмен?
У нас около 1000 солдат и офицеров рф в плену. Что, не кого менять?
Ганьба! За що гинуть люди???
Краще його просто віддати американцям. Вони проти Медведчука відкрили кримінальну справу за втручання в вибори. А якщо на обмін, то тільки частинами. Причому по однійчастині тіла на день, не більше. Можна почати з яєць.
Есть средства без боли, средство болтливости, сообщал Резун(Суворов).
Зачем торопишься отдавать пацюка???
стандартный набор бота.
Какой дебил это придумал?
Это позор!!!
Он должен висеть на виселице в т.ч. за небесную сотню!