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Громадянство України у Медведчука не є перешкодою для його обміну, - Венедіктова

медведчук

Кума Путіна Віктора Медведчука можуть обміняти на українців, яких утримує РФ. Наявність українського громадянства у Медведчука не є перепоною цьому.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що якщо громадянин України дає згоду на такий обмін, такий обмін абсолютно можливий", - сказала вона.

Генпрокурор пояснила, що для здійснення обміну не обов'язково винесення судового вироку у справі Медведчука.

Водночас є технічні особливості, зазначила Венедіктова.

"Тут можна виходити з процесуального чищення. Давайте подивимося, як воно рухатиметься, і чи взагалі захочуть росіяни собі Медведчука, чи можливо це взагалі теоретично. Чи захоче Медведчук такий обмін. Тобто, теоретично ми думаємо, що захоче. Тому дивитимемося, як рухатиметься процес, і далі вже дивитимемося на технічний бік цього процесу", - підсумувала генпрокурор.

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Автор: 

Медведчук Віктор (1707) обмін (1156) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+34
А може спочатка Єрмака обміняємо в такому разі?
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15.04.2022 19:38
+34
Почитай конституцію, дура!
Недостатньо полонених кацапів, що треба терміново мертвечука обміняти?
Він може свідчити проти *****!
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15.04.2022 19:38
+23
Та їм вже пригоряє обміняти його щоб штати першими чмоню не розкололи, бо видасть компромат і на коломойських.
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15.04.2022 19:42
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А може спочатка Єрмака обміняємо в такому разі?
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15.04.2022 19:38 Відповісти
Кращий варіант -на саму бенедіктовну.
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15.04.2022 19:46 Відповісти
Почитай конституцію, дура!
Недостатньо полонених кацапів, що треба терміново мертвечука обміняти?
Він може свідчити проти *****!
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15.04.2022 19:38 Відповісти
Та їм вже пригоряє обміняти його щоб штати першими чмоню не розкололи, бо видасть компромат і на коломойських.
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15.04.2022 19:42 Відповісти
та пригорає , і явно .. пока він тут хеновато комусь спиться , кремлядському пуйлу він і даром непотрібен , матеріал відпрацьований
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15.04.2022 20:28 Відповісти
Так може для того і затівалась операція "Чаус-2?
І Зєля герой, і медведчук на волі.
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15.04.2022 19:43 Відповісти
Вважаєте довго він проживе після того, як дасть згоду свідчити проти *****?
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15.04.2022 20:30 Відповісти
В тім-то й річ, що ніхто його допитувати не буде. Так само, як ніхто його й не затримував - відсижувалось десь на конспіративній квартирі і чекало свого часу. Спектакль "Ми паймалі мєдвєдЯ" продовжується. Зараз його швиденько обміняють, в черговий раз переступивши через Конституцію, і Україна назавжди втратить не просто держзрадника, якого має судити, а носія дуже цінної інформації. Інформації про агентурну мережу в Україні за всі ті роки, що підор Мертвечук знаходиться в політиці, бо ці ниточки тягнуться дуже далеко. Якщо вони почнуть допитувати те стерво, то можуть легко вийти через дЄрьмака на самих себе, то ж діючій владі вигідно його спекатись.
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15.04.2022 21:01 Відповісти
На таксистів обміняєте?
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15.04.2022 19:39 Відповісти
как обычно! На донбассе где то наловят мужиков на улице и обменяют
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15.04.2022 19:52 Відповісти
А хто тобі дав право його обмінять? Переляк і в тебе?
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15.04.2022 19:40 Відповісти
Медведчук ценный свидетель. И сам него отдаст,потому что медведчук знает и про делишки порошеко и про вербовку зели в омане
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15.04.2022 19:51 Відповісти
Нічого не розповість, бо ще жити хоче.
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15.04.2022 20:27 Відповісти
та який обмін, ***, убийте його! він як символ Малоросійської колегії! ВБИЙТЕ!!!! Як Столипіна 100 років назад !!!
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15.04.2022 19:42 Відповісти
прибийте його, я Вас дуже прошу! Це буде знакова страта, як з кораблем Москва
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15.04.2022 19:43 Відповісти
Схоже,хочуть позбутися "соколовського" якнайшвидше.Щоб не встиг нічого розказати.Цей урфінджюс незрівненно цінніший за цемаха,а значить представляє реальну загрозу для ворожої агентури в Україні.
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15.04.2022 19:43 Відповісти
Уничтожение "Москвы",вместе с ликованием, вызвало у меня один вопрос - а так можно было?Значит можно было и 25 февраля? Почему, вместо того, что бы задействовать все силы, зелень попёрла на переговоры о капитуляции?
Кака-така срочность избавляться от медведчука?Много про вас знает?
Других мотивов не вижу...
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15.04.2022 19:44 Відповісти
не можна було, бо е було ракет Нептун, кацапи в перший день обстріляли Луч... тільки потім розчищаючи завали, знайшли недороблені, непошкоджені ракети.
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15.04.2022 19:50 Відповісти
Та невже? На цензорі писали що усі Нептуни вивезли до обстрілу.
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15.04.2022 21:53 Відповісти
Жах і це коли вся країна і світ героїчно чинять спротив, коли гинуть діти, коли просимо зброю. Чи є хоч щось святе?((
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15.04.2022 19:45 Відповісти
А почему зеленые так упорно пытаются срочно обменять медведчука?
Вы его сначала осудите и дайте срок. А потом спросите народ, что он хочет, чтобы медведчук сидел или пошел на обмен?
У нас около 1000 солдат и офицеров рф в плену. Что, не кого менять?
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15.04.2022 19:49 Відповісти
видосик запишут скажут что так нужно было
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15.04.2022 19:50 Відповісти
тебя бы ручную собачку с начало обменять с дерьмаком и всякими арахамиями. А уже потом можно думать что делать с уже задержаным медведчуком. Я бы не менял, а если и менял то на очень много солдат. Но зная зеленых они наобменивают.
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15.04.2022 19:49 Відповісти
Поззбутися мертвечука - значить навіки поховати правду! Тим самим залишаються непокараними цілі системи влади, через які зараз йде страшна війна! Залишаться непокараними очільники корупційних схем співпраці з рашиськими олігархами, котрі понад 30 років наживалися на українських природних ресурсах!
Ганьба! За що гинуть люди???
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15.04.2022 19:55 Відповісти
он спец сдался коррупционерам в сбу чтобы его обменяли и отправили в парашу, без решения суда и даже без раследования.... позор гнидам
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15.04.2022 20:01 Відповісти
лучше бы его вообще не трогали , сидел бы он обосраный в своем замке и каждый день ходил под себя в подвале и ждал когда Азов придет за ним
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15.04.2022 20:08 Відповісти
отдать его Штатам, в руках Байдена он хоть что-то будет стоить..., а если просто поменять или завались - все равно что пер..днуть в воду....
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15.04.2022 20:04 Відповісти
Обмен «медведчука»-в принципе своём это его освобождение на «патриотической «основе ..Этого предателя нужно судить народным судом и пусть отсидит лет 15 ,а затем его можно и передать раше..»медведчук»-это ценная информация,которая очень нужна Украине и в будущем сыграет свою позитивную роль.
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15.04.2022 20:15 Відповісти
а к примеру построить сизо где-то на заводе на крыше и кацапскому наводчику показать - к этому есть препятствие?
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15.04.2022 20:20 Відповісти
ну и персонажа там держать конечно
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15.04.2022 20:20 Відповісти
Громадянство України у Медведчука не є перешкодою для його обміну, - Венедіктова..."

Краще його просто віддати американцям. Вони проти Медведчука відкрили кримінальну справу за втручання в вибори. А якщо на обмін, то тільки частинами. Причому по однійчастині тіла на день, не більше. Можна почати з яєць.
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15.04.2022 20:23 Відповісти
Так вони бояться що після цього прийдеться США віддавати лейтінанта і янелоха.
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15.04.2022 20:26 Відповісти
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15.04.2022 20:31 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.04.2022 20:38 Відповісти
Операція евакуація.
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15.04.2022 20:25 Відповісти
Конституція України і вирок!
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15.04.2022 20:34 Відповісти
Пусть всю агентурную сеть раши сначала сдаст
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15.04.2022 20:37 Відповісти
Зачем торопишься. Он может много рассказать.
Есть средства без боли, средство болтливости, сообщал Резун(Суворов).
Зачем торопишься отдавать пацюка???
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15.04.2022 21:01 Відповісти
Потому она и торопится , что тот может многое рассказать ...
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15.04.2022 21:23 Відповісти
Чого тоді коломойського не віддаєте США?
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15.04.2022 22:08 Відповісти
Как по мне, это операция по спасению мертвечука.
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15.04.2022 22:30 Відповісти
У Медведчука купа багаторічного компромату на все це продажне корумповане кодло. Стежте, панове - той, хто найбільше боїться викриття, починає волати про обмін Медведчука. Разом з Венедиктовою спалилося вже кілька стрьомних їбланів. Ну, а першим Єрмак замість себе підставив самі знаєте кого.
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15.04.2022 22:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tgxWgfbKoWk&ab_channel=HarryRon
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16.04.2022 01:14 Відповісти
зрада, ермак, коломойский, таксисты, абырвалг.
стандартный набор бота.
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16.04.2022 06:21 Відповісти
Отдать путину его друга кума и правую руку по Украине..
Какой дебил это придумал?
Это позор!!!
Он должен висеть на виселице в т.ч. за небесную сотню!
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16.04.2022 07:10 Відповісти
 
 