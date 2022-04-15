Громадянство України у Медведчука не є перешкодою для його обміну, - Венедіктова
Кума Путіна Віктора Медведчука можуть обміняти на українців, яких утримує РФ. Наявність українського громадянства у Медведчука не є перепоною цьому.
Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що якщо громадянин України дає згоду на такий обмін, такий обмін абсолютно можливий", - сказала вона.
Генпрокурор пояснила, що для здійснення обміну не обов'язково винесення судового вироку у справі Медведчука.
Водночас є технічні особливості, зазначила Венедіктова.
"Тут можна виходити з процесуального чищення. Давайте подивимося, як воно рухатиметься, і чи взагалі захочуть росіяни собі Медведчука, чи можливо це взагалі теоретично. Чи захоче Медведчук такий обмін. Тобто, теоретично ми думаємо, що захоче. Тому дивитимемося, як рухатиметься процес, і далі вже дивитимемося на технічний бік цього процесу", - підсумувала генпрокурор.
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Недостатньо полонених кацапів, що треба терміново мертвечука обміняти?
Він може свідчити проти *****!
І Зєля герой, і медведчук на волі.
Кака-така срочность избавляться от медведчука?Много про вас знает?
Других мотивов не вижу...
Вы его сначала осудите и дайте срок. А потом спросите народ, что он хочет, чтобы медведчук сидел или пошел на обмен?
У нас около 1000 солдат и офицеров рф в плену. Что, не кого менять?
Ганьба! За що гинуть люди???
Краще його просто віддати американцям. Вони проти Медведчука відкрили кримінальну справу за втручання в вибори. А якщо на обмін, то тільки частинами. Причому по однійчастині тіла на день, не більше. Можна почати з яєць.
Есть средства без боли, средство болтливости, сообщал Резун(Суворов).
Зачем торопишься отдавать пацюка???
стандартный набор бота.
Какой дебил это придумал?
Это позор!!!
Он должен висеть на виселице в т.ч. за небесную сотню!