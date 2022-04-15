Громадянство України у Медведчука не є перешкодою для його обміну, - Венедіктова..."

Кума Путіна Віктора Медведчука можуть обміняти на українців, яких утримує РФ. Наявність українського громадянства у Медведчука не є перепоною цьому.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що якщо громадянин України дає згоду на такий обмін, такий обмін абсолютно можливий", - сказала вона.

Генпрокурор пояснила, що для здійснення обміну не обов'язково винесення судового вироку у справі Медведчука.

Водночас є технічні особливості, зазначила Венедіктова.

"Тут можна виходити з процесуального чищення. Давайте подивимося, як воно рухатиметься, і чи взагалі захочуть росіяни собі Медведчука, чи можливо це взагалі теоретично. Чи захоче Медведчук такий обмін. Тобто, теоретично ми думаємо, що захоче. Тому дивитимемося, як рухатиметься процес, і далі вже дивитимемося на технічний бік цього процесу", - підсумувала генпрокурор.

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